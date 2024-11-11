Ödüllere Doyamayan Hande Erçel'in Harper’s Bazaar Gecesinde 'Yılın Dijital Yıldızı' Ödülü Alması Topa Tutuldu!
Ödüllere Doyamayan Hande Erçel'in Harper’s Bazaar Gecesinde 'Yılın Dijital Yıldızı' Ödülü Alması Topa Tutuldu!
Global moda dergisi Harper's Bazaar her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesiyle öne çıktı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Başarıların taçlandırıldığı törende ödül alan isimlerden biri de Hande Erçel oldu. Son dönemlerde kariyerinden çok özel hayatıyla ön planda olan Erçel'in üst üste ödüller alması birilerinin gözüne fena şekilde battı.
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Oyunculuğu yüzünden ülkemizin en çok tartışılan isimlerinin başında gelen Hande Erçel şu sıralar ne yapsa, ne dese, ne giyse dikkatleri üzerine çekiyor.
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Bir dönem sosyetenin 'Yalı Çapkını' olarak anılan Hakan Sabancı'yla iki yıldır dopdolu bir aşk yaşayan ünlü oyuncu özellikle son dönemlerde kariyerinden çok özel hayatıyla ön planda.
Çeşitli markaların reklam yüzü olup, 31 milyon takipçili hesabından iş birliği-sponsorluk paylaşımları yapmalara doyamayan Hande'yi sadece bu tarz işlerle ya da davet edildiği etkinliklerde görüyoruz.
Son olarak sadece 16 bölüm süren 'Bambaşka Biri' dizisinde rol alan, şimdilerde de 'Rüzgara Bırak' adlı internet dizisi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun, geçtiğimiz haftalarda The American Turkish Society gecesinde ödül alması çok konuşulmuştu.
Erçel bu akşam düzenenlenen ve film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği Harper's Bazaar "Women of the Year" (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesine damga vurdu.
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Hande Erçel bu gecede sosyal medya ve internetteki ilham verici varlığı nedeniyle verilen “Yılın Dijital Yıldızı” ödülünü Burcu Esmersoy'un elinden aldı.
Göndermelerle dolu bir ödül konuşmasına imza atan ünlü oyuncunun "Hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen, önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız bu cesareti sergilemeniz benim için gerçekten çok özel çok gurur verici, çok teşekkür ederim, beni çok onore ettiniz” demesi dikkatlerden kaçmadı.
Konuşmayı da buradan dinleyebilirsiniz:
Son zamanlarda ödül üzerine ödüle layık görüldüğü için topa tutulan Hande Erçel'e gelen tepkileri beraber görelim:
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