Ödüllere Doyamayan Hande Erçel'in Harper’s Bazaar Gecesinde 'Yılın Dijital Yıldızı' Ödülü Alması Topa Tutuldu!

Global moda dergisi Harper's Bazaar her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesiyle öne çıktı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Başarıların taçlandırıldığı törende ödül alan isimlerden biri de Hande Erçel oldu. Son dönemlerde kariyerinden çok özel hayatıyla ön planda olan Erçel'in üst üste ödüller alması birilerinin gözüne fena şekilde battı.