10 Soruluk Psikoloji Testiyle Gizli Travmanı Ortaya Çıkarıyoruz!
10 soruluk bu özel psikoloji testiyle, belki de farkında olmadığın, belki de göz ardı ettiğin travmalarını ortaya çıkarıyoruz. Bu test, seninle birlikte, belki de hiç farkında olmadan taşıdığın yüklerin, sana ne tür etkileri olduğunu gözler önüne sermek için tasarlandı. Bu testi tamamladığında, belki de hayatında ilk defa, kendini daha iyi tanıma ve anlama fırsatı bulacaksın. Kendi iç dünyanınla daha yakından tanışacak, belki de uzun zamandır göz ardı ettiğin yönlerini keşfedeceksin.
10 Soruluk Psikoloji Testiyle Gizli Travmanı Ortaya Çıkarıyoruz!
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. En çok hangi durumda kendini huzursuz hissedersin?
4. Rüyalarında en çok neyi görürsün?
5. İnsanlara ne kadar kolay güvenirsin?
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6. Bir kriz anında nasıl tepki verirsin?
7. Eleştiri duyduğunda ne hissedersin?
8. Yalnızlıktan korkuyor musun?
9. Birini kaybetmek senin için ne ifade eder?
10. Son olarak yeniliklere kolay adapte olur musun?
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Terk edilme travması
Kontrol kaybı travması
Değersizlik travması
Güvensizlik travması
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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