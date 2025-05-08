Yaşadığın Şehri Seç, Kaç Yaşında Evlenmelisin Söyleyelim!
Evlilik yaşı herkes için önemlidir. O doğru anın geldiğini hissettiğin süreci hızlandırabilirsin. Yaşadığımız şehir ve olanaklar da evleneceğimiz tarihi gösterebilir.
Yaşadığın Şehri Seç, Kaç Yaşında Evlenmelisin Söyleyelim!
Hazırsan;
Başlayalım!
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Yaşadığın şehri seçer misin?
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Sen 23 yaşında evleneceksin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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