Herkesin mutluluk tanımı farklı. Kimi için mutluluk, sevdiği kişiyle geçirdiği kaliteli zaman olabilirken, kimisi için mutluluk, sevdiklerinin yanında olmak demek olabilir. Bu durum, aslında birçok insanın kafasını karıştırıyor. Çünkü herkes, mutluluğun sadece bir kişiyle yaşanabileceğine dair bir inanışa sahip. Ancak bu durum, her zaman doğru olmayabilir. Çünkü herkesin mutluluk anlayışı ve yaşam tarzı farklı.

Sen Sadece Onunla mı Mutlusun?

Haydiii!