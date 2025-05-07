Sen Sadece Onunla mı Mutlusun?
Herkesin mutluluk tanımı farklı. Kimi için mutluluk, sevdiği kişiyle geçirdiği kaliteli zaman olabilirken, kimisi için mutluluk, sevdiklerinin yanında olmak demek olabilir. Bu durum, aslında birçok insanın kafasını karıştırıyor. Çünkü herkes, mutluluğun sadece bir kişiyle yaşanabileceğine dair bir inanışa sahip. Ancak bu durum, her zaman doğru olmayabilir. Çünkü herkesin mutluluk anlayışı ve yaşam tarzı farklı.
Sen Sadece Onunla mı Mutlusun?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sevgilin birkaç gün boyunca meşgul ve uzak olduğunda nasıl hissedersin?
4. Arkadaşlarınla plan yaptığında sevgilin gelemeyeceğini söylerse...
5. Gün içinde güzel bir şey yaşadığında ilk tepkin nedir?
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6. Kendini en huzurlu hissettiğin an hangisidir?
7. Onunla tartıştığında...
8. Ondan ayrılma fikri sana çok korkutucu geliyor mu?
9. Tek başına bir tatile çıkma fikri sana nasıl gelir?
10. Son olarak onunla bir gelecek düşünüyor musun?
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Sen sadece onunla mutlusun!
Sen onsuz da mutlusun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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