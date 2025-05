Sen Sadece Onunla mı Mutlusun?

Sen onsuz da mutlusun! Evet, bir zamanlar kalbin onunla atıyordu, gülüşlerin onun adıyla başlıyordu belki. Her sabah ona uyanmak, her gece onunla uyumak istiyordun. Ama zaman geçti. Acıttı belki, kırıldın, sessiz kaldın, hatta yokluğuna alışmak için defalarca sustun. Ama şimdi buradasın. Ayaktasın. Ve her şeye rağmen, yeniden gülümseyebiliyorsun. Artık güneş onunla doğmuyor senin için ama bu, sabahların daha az güzel olduğu anlamına gelmiyor. Kahveni yudumlarken onunla paylaşmak zorunda değilsin mutluluğunu. Sessizliğin içinde kendi sesini buldun sen. Aynaya baktığında artık başkasının gözleriyle değil, kendi gözlerinle görüyorsun kendini. Ve en güzeli ne biliyor musun? Eksik hissetmiyorsun. Yaralı olabilirsin, ama tamamlanmak için bir başkasına muhtaç değilsin artık. Sen onsuz da mutlusun çünkü o artık mutluluğunun şartı değil. Çünkü sen, kendi başına da yeterince güzelsin. Güldüğünde içten gülüyorsun. Ağladığında yalnız değilsin; kendin varsın, kendine yetiyorsun. Artık bir başkasının ilgisine, sevgisine ya da onayına ihtiyaç duymuyorsun. Kalbin kırık olsa bile, kendi ellerinle toplamayı öğrendin parçalarını.