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Sen Sadece Onunla mı Mutlusun?

Sen Sadece Onunla mı Mutlusun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
07.05.2025 - 15:01

Herkesin mutluluk tanımı farklı. Kimi için mutluluk, sevdiği kişiyle geçirdiği kaliteli zaman olabilirken, kimisi için mutluluk, sevdiklerinin yanında olmak demek olabilir. Bu durum, aslında birçok insanın kafasını karıştırıyor. Çünkü herkes, mutluluğun sadece bir kişiyle yaşanabileceğine dair bir inanışa sahip. Ancak bu durum, her zaman doğru olmayabilir. Çünkü herkesin mutluluk anlayışı ve yaşam tarzı farklı.

Sen Sadece Onunla mı Mutlusun?

Haydiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sevgilin birkaç gün boyunca meşgul ve uzak olduğunda nasıl hissedersin?

3. Sevgilin birkaç gün boyunca meşgul ve uzak olduğunda nasıl hissedersin?

4. Arkadaşlarınla plan yaptığında sevgilin gelemeyeceğini söylerse...

4. Arkadaşlarınla plan yaptığında sevgilin gelemeyeceğini söylerse...

5. Gün içinde güzel bir şey yaşadığında ilk tepkin nedir?

5. Gün içinde güzel bir şey yaşadığında ilk tepkin nedir?
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6. Kendini en huzurlu hissettiğin an hangisidir?

6. Kendini en huzurlu hissettiğin an hangisidir?

7. Onunla tartıştığında...

7. Onunla tartıştığında...

8. Ondan ayrılma fikri sana çok korkutucu geliyor mu?

9. Tek başına bir tatile çıkma fikri sana nasıl gelir?

9. Tek başına bir tatile çıkma fikri sana nasıl gelir?

10. Son olarak onunla bir gelecek düşünüyor musun?

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Sen sadece onunla mutlusun!

Sen sadece onunla mutlusun! Günler gelip geçerken, hayat seni savururken, kalabalıklar içinde yalnız hissettiğinde bile tek bir şey seni yeniden hayata bağlıyor: o. Onun sesi, en karmaşık düşüncelerini susturabiliyor. Göz göze geldiğinizde zaman yavaşlıyor, dünya duruyor sanki. Başkalarıyla güldüğünde bile o gülüşlerde bir eksiklik oluyor, çünkü gerçek neşen sadece onunla olduğunda ortaya çıkıyor. Yanındayken gözlerinin içi gülüyor, ses tonun değişiyor, yürüyüşün bile hafifliyor. Başkaları seni tanıyamaz hâle geliyor çünkü sen, sadece onun yanındayken kendin oluyorsun. Onunla birlikte olduğunda, içinde tarifsiz bir huzur beliriyor. Kalbin sessizce “işte bu” diyor. Sessizlik bile güzel onunla; hiçbir şey söylemesen bile anlayabiliyorsun, anlaşılıyorsun. Günün nasıl geçtiğini anlatmak için kelimeler aramana gerek kalmıyor çünkü o zaten seni senden iyi biliyor. Onun varlığı, senin en karanlık gecelerinde bir yıldız gibi parlıyor. Zihnin yorgunken, kalbin kırılmışken, o sadece orada olarak bile iyileştirebiliyor seni.

Sen onsuz da mutlusun!

Sen onsuz da mutlusun! Evet, bir zamanlar kalbin onunla atıyordu, gülüşlerin onun adıyla başlıyordu belki. Her sabah ona uyanmak, her gece onunla uyumak istiyordun. Ama zaman geçti. Acıttı belki, kırıldın, sessiz kaldın, hatta yokluğuna alışmak için defalarca sustun. Ama şimdi buradasın. Ayaktasın. Ve her şeye rağmen, yeniden gülümseyebiliyorsun. Artık güneş onunla doğmuyor senin için ama bu, sabahların daha az güzel olduğu anlamına gelmiyor. Kahveni yudumlarken onunla paylaşmak zorunda değilsin mutluluğunu. Sessizliğin içinde kendi sesini buldun sen. Aynaya baktığında artık başkasının gözleriyle değil, kendi gözlerinle görüyorsun kendini. Ve en güzeli ne biliyor musun? Eksik hissetmiyorsun. Yaralı olabilirsin, ama tamamlanmak için bir başkasına muhtaç değilsin artık. Sen onsuz da mutlusun çünkü o artık mutluluğunun şartı değil. Çünkü sen, kendi başına da yeterince güzelsin. Güldüğünde içten gülüyorsun. Ağladığında yalnız değilsin; kendin varsın, kendine yetiyorsun. Artık bir başkasının ilgisine, sevgisine ya da onayına ihtiyaç duymuyorsun. Kalbin kırık olsa bile, kendi ellerinle toplamayı öğrendin parçalarını.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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