10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Depresyona Yakın mısın?
Hayatın zorlukları karşısında bazen hepimiz üzgün veya hüzünlü hissetmişizdir. Ancak bu duyguların yoğunluğu ve süresi, depresyonun belirtilerini gösterip göstermediğimizi belirleyebilir. Peki, sen depresyona yakın mısın?
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Depresyona Yakın mısın?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Son zamanlarda sabahları uyanmak senin için nasıl?
4. Gün içinde keyif aldığın şeylerle ilgili durumun nedir?
5. Kendinle ilgili düşüncelerin genelde nasıl?
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6. Uyku düzenin nasıl?
7. İştahınla ilgili son zamanlardaki durumun nedir?
8. Kendini suçlu hissettiğin anlar oluyor mu?
9. Gelecek hakkında ne hissediyorsun?
10. Son olarak enerjin düşük mü?
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Sen depresyona çok yakınsın!
Sen depresyona çok uzaksın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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