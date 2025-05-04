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10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Depresyona Yakın mısın?

10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Depresyona Yakın mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
04.05.2025 - 14:01

Hayatın zorlukları karşısında bazen hepimiz üzgün veya hüzünlü hissetmişizdir. Ancak bu duyguların yoğunluğu ve süresi, depresyonun belirtilerini gösterip göstermediğimizi belirleyebilir. Peki, sen depresyona yakın mısın?

10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Depresyona Yakın mısın?

Haydiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Son zamanlarda sabahları uyanmak senin için nasıl?

3. Son zamanlarda sabahları uyanmak senin için nasıl?

4. Gün içinde keyif aldığın şeylerle ilgili durumun nedir?

4. Gün içinde keyif aldığın şeylerle ilgili durumun nedir?

5. Kendinle ilgili düşüncelerin genelde nasıl?

5. Kendinle ilgili düşüncelerin genelde nasıl?
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6. Uyku düzenin nasıl?

6. Uyku düzenin nasıl?

7. İştahınla ilgili son zamanlardaki durumun nedir?

7. İştahınla ilgili son zamanlardaki durumun nedir?

8. Kendini suçlu hissettiğin anlar oluyor mu?

9. Gelecek hakkında ne hissediyorsun?

9. Gelecek hakkında ne hissediyorsun?

10. Son olarak enerjin düşük mü?

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Sen depresyona çok yakınsın!

Son zamanlarda içinde bulunduğun ruh hali, yaşadığın olaylara verdiğin tepkiler ve zihninde sürekli dönen düşünceler, seni ruhsal olarak oldukça yoran bir noktaya getirmiş gibi görünüyor. Belki farkında olmadan, belki de artık görmezden gelemeyeceğin kadar belirgin hale gelen duygusal bir çöküşün eşiğindesin. Sabahları uyanmakta zorlanıyor, yataktan kalkmak için bile kendinde yeterli gücü bulamıyor olabilirsin. Gün içinde yapmak zorunda olduğun şeyler bile artık sana ağır geliyor; en basit görevler bile tükenmişlik hissini körüklüyor olabilir. Hayat, renklerini yavaş yavaş kaybediyor gibi; eskiden sana keyif veren şeyler artık seni heyecanlandırmıyor, sevdiklerinle vakit geçirmek bile bazen sadece bir zorunluluk gibi hissettirebiliyor. İçinde bulunduğun bu ruhsal durum, zihinsel olarak seni sürekli meşgul ediyor. Geçmişte yaşanan olaylar, yapılmamış konuşmalar, kapanmamış hesaplar sürekli zihninde dönüp duruyor. Geleceğe dair belirsizlikler ve karamsarlık ise seni içten içe kemiriyor. Bazen hiçbir şey olmamış gibi davranmak zorunda kalıyorsun; insanlara karşı maskeler takıyor, 'iyiyim' demeye devam ediyorsun. Ama derinlerde, belki de kimsenin bilmediği, hatta senin bile tam adını koyamadığın bir ağırlık taşıyorsun.

Sen depresyona çok uzaksın!

Sen depresyona çok uzaksın. Evet, belki zor bir dönemden geçiyorsun, belki hayatta bazı şeylerin seni yoruyor, belki bazen her şeyin üstüne geliyormuş gibi hissediyorsun, ama bu duygular geçici. Senin içinde, bu dönemi aşmana yardımcı olacak inanılmaz bir güç var. Gerçekten zor zamanlar, seni güçlü kılar; bunlar seni tanımlar, ama seni tanımlayan tek şey bunlar değil. Sen, bu anlık duyguların ötesinde, her zaman daha parlak ve daha umut dolu bir geleceğe sahip birisin. Belki her gün aynı enerjiyi bulamıyorsun ya da bazen moralin bozuluyor, ama bu durum, depresyonun başlangıcı değil. Bu, insan olmanın bir parçası. Duygusal dalgalanmalar yaşamak normaldir; her zaman üstesinden gelmek zorunda hissettiğin duygusal dağlar çıkman için seni eğitir, seni daha güçlü yapar. Gözlerinin önünde görünen karanlıklar, aslında geçici. Zamanla, her şey yerine oturacak ve tekrar ışığını görebileceksin. Senin içinde her zaman bir umut var, hep vardı ve her zaman olacak. Bu sadece geçici bir dönemeç. Hadi, bir adım daha at. Kendine güvendiğin, seni anlayan birine açıl. Kendini izole etmek, seni zayıf yapmaz ama seni daha da yalnız bırakır. Bunu bilerek, harekete geç. Bir destek almak, insanın en büyük gücü olabilir. Bu dönem, seni ne kadar güçlü ve dayanıklı yapacağına dair bir fırsat. Senin içinde, bu süreçten çok daha sağlıklı ve güçlü çıkma potansiyeli var. Kendine güven, sen depresyona çok uzaksın. Her şey düzelecek, bunu unutma.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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