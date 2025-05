10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Depresyona Yakın mısın?

Sen depresyona çok uzaksın. Evet, belki zor bir dönemden geçiyorsun, belki hayatta bazı şeylerin seni yoruyor, belki bazen her şeyin üstüne geliyormuş gibi hissediyorsun, ama bu duygular geçici. Senin içinde, bu dönemi aşmana yardımcı olacak inanılmaz bir güç var. Gerçekten zor zamanlar, seni güçlü kılar; bunlar seni tanımlar, ama seni tanımlayan tek şey bunlar değil. Sen, bu anlık duyguların ötesinde, her zaman daha parlak ve daha umut dolu bir geleceğe sahip birisin. Belki her gün aynı enerjiyi bulamıyorsun ya da bazen moralin bozuluyor, ama bu durum, depresyonun başlangıcı değil. Bu, insan olmanın bir parçası. Duygusal dalgalanmalar yaşamak normaldir; her zaman üstesinden gelmek zorunda hissettiğin duygusal dağlar çıkman için seni eğitir, seni daha güçlü yapar. Gözlerinin önünde görünen karanlıklar, aslında geçici. Zamanla, her şey yerine oturacak ve tekrar ışığını görebileceksin. Senin içinde her zaman bir umut var, hep vardı ve her zaman olacak. Bu sadece geçici bir dönemeç. Hadi, bir adım daha at. Kendine güvendiğin, seni anlayan birine açıl. Kendini izole etmek, seni zayıf yapmaz ama seni daha da yalnız bırakır. Bunu bilerek, harekete geç. Bir destek almak, insanın en büyük gücü olabilir. Bu dönem, seni ne kadar güçlü ve dayanıklı yapacağına dair bir fırsat. Senin içinde, bu süreçten çok daha sağlıklı ve güçlü çıkma potansiyeli var. Kendine güven, sen depresyona çok uzaksın. Her şey düzelecek, bunu unutma.