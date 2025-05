Onu Affettin mi Yoksa Unuttun mu?

Sen onu unuttun. Bir zamanlar adını duyduğunda içini titreten, sesini düşündüğünde boğazına bir şeyler düğümleyen o insan artık sadece geçmişin silik bir hatırası. Başta kolay olmadı, biliyorum. Her şeyin onunla başladığını, onunla biteceğini sanmıştın. Onun yokluğunda geçen her gün seni biraz daha eksiltmişti. Ama zamanla değişti her şey. Artık sabahları onu düşünmeden uyanıyorsun. Onunla konuşmak, ona yazmak ya da geçmişi hatırlamak zorunda hissetmiyorsun kendini. Onunla ilgili şarkılar sana acı vermiyor, yollar hatırlatmıyor, anılar canını yakmıyor. İçinde taşıdığın o boşluk dolmadı belki ama artık acıtmıyor. Kabuk bağladı. Onun için ettiğin duaları bıraktın bir süredir. Artık aklına geldiğinde kalbin sıkışmıyor. Ne kızgınsın ona, ne de özlem dolu… Sadece yoksunluğu bile anlamını yitirmiş bir isim gibi duruyor dilinin ucunda. Belki de bu, gerçek bir vedadır: Sessiz, gösterişsiz ama tamamlanmış.