Bir ilişki bittiğinde, genellikle kalbimizde bir boşluk, aklımızda ise bir sürü soru bırakır. Bu soruların en karmaşığı ve belki de en zoru, bir zamanlar sevdiğimiz kişiye karşı hislerimizin ne olduğudur. Onu gerçekten affettik mi, yoksa sadece unuttuk mu? Yoksa belki de unutamadığımız için mi affediyoruz? Affetmek, genellikle bir ilişkinin sona ermesinin ardından gelen öfke, hayal kırıklığı ve acıyı hafifletir. Öte yandan, unutmak genellikle daha zordur. Çünkü unutmak, geçmişi silmek ve bir zamanlar sevdiğimiz kişiye dair her şeyi kalbimizden ve aklımızdan çıkarmak anlamına gelir.

Onu Affettin mi Yoksa Unuttun mu?

Haydiiii!