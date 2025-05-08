Onu Affettin mi Yoksa Unuttun mu?
Bir ilişki bittiğinde, genellikle kalbimizde bir boşluk, aklımızda ise bir sürü soru bırakır. Bu soruların en karmaşığı ve belki de en zoru, bir zamanlar sevdiğimiz kişiye karşı hislerimizin ne olduğudur. Onu gerçekten affettik mi, yoksa sadece unuttuk mu? Yoksa belki de unutamadığımız için mi affediyoruz? Affetmek, genellikle bir ilişkinin sona ermesinin ardından gelen öfke, hayal kırıklığı ve acıyı hafifletir. Öte yandan, unutmak genellikle daha zordur. Çünkü unutmak, geçmişi silmek ve bir zamanlar sevdiğimiz kişiye dair her şeyi kalbimizden ve aklımızdan çıkarmak anlamına gelir.
Onu Affettin mi Yoksa Unuttun mu?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Onunla ilgili bir şarkı duyduğunda ilk tepkin ne olur?
4. Onun adını bir başkasının ağzından duyduğunda ne hissediyorsun?
5. Sosyal medyada bir gönderisini gördüğünde ne yaparsın?
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6. Ortak bir arkadaş onunla ilgili bir şey anlattığında ne hissedersin?
7. Onunla yeniden karşılaşsan ne yaparsın?
8. Son olarak yeni bir ilişkiye başladığında aklına gelir mi?
Sen onu affettin!
Sen onu unuttun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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