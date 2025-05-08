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Onu Affettin mi Yoksa Unuttun mu?

Onu Affettin mi Yoksa Unuttun mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
08.05.2025 - 15:01

Bir ilişki bittiğinde, genellikle kalbimizde bir boşluk, aklımızda ise bir sürü soru bırakır. Bu soruların en karmaşığı ve belki de en zoru, bir zamanlar sevdiğimiz kişiye karşı hislerimizin ne olduğudur. Onu gerçekten affettik mi, yoksa sadece unuttuk mu? Yoksa belki de unutamadığımız için mi affediyoruz? Affetmek, genellikle bir ilişkinin sona ermesinin ardından gelen öfke, hayal kırıklığı ve acıyı hafifletir. Öte yandan, unutmak genellikle daha zordur. Çünkü unutmak, geçmişi silmek ve bir zamanlar sevdiğimiz kişiye dair her şeyi kalbimizden ve aklımızdan çıkarmak anlamına gelir. 

Onu Affettin mi Yoksa Unuttun mu?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Onunla ilgili bir şarkı duyduğunda ilk tepkin ne olur?

3. Onunla ilgili bir şarkı duyduğunda ilk tepkin ne olur?

4. Onun adını bir başkasının ağzından duyduğunda ne hissediyorsun?

4. Onun adını bir başkasının ağzından duyduğunda ne hissediyorsun?

5. Sosyal medyada bir gönderisini gördüğünde ne yaparsın?

5. Sosyal medyada bir gönderisini gördüğünde ne yaparsın?
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6. Ortak bir arkadaş onunla ilgili bir şey anlattığında ne hissedersin?

6. Ortak bir arkadaş onunla ilgili bir şey anlattığında ne hissedersin?

7. Onunla yeniden karşılaşsan ne yaparsın?

7. Onunla yeniden karşılaşsan ne yaparsın?

8. Son olarak yeni bir ilişkiye başladığında aklına gelir mi?

Sen onu affettin!

Sen onu affettin! Evet, sana her şeyi unutturacak kadar derin bir yara açmasına, güvenini sarsmasına ve kalbini kırmasına rağmen sonunda onu affettin. Bu affediş, bir zayıflık değildi; aksine, içindeki gücün, olgunluğun ve insanlığın bir göstergesiydi. Çünkü affetmek, yaşananları yok saymak değil, onlarla barışıp kendini özgür bırakmaktı. Sen, onun sana yaşattığı acıya rağmen içinde kin biriktirmedin. Onun pişmanlığını beklemeden, özrünü almadan, belki de asla alamayacağını bilerek affettin. Bu, sadece ona değil, en çok da kendine yaptığın bir iyilikti. Çünkü bazen affetmek, unutmaktan değil, hatırlayarak iyileşmekten geçer. Ve sen artık geçmişin yükünü sırtından indirdin.

Sen onu unuttun!

Sen onu unuttun. Bir zamanlar adını duyduğunda içini titreten, sesini düşündüğünde boğazına bir şeyler düğümleyen o insan artık sadece geçmişin silik bir hatırası. Başta kolay olmadı, biliyorum. Her şeyin onunla başladığını, onunla biteceğini sanmıştın. Onun yokluğunda geçen her gün seni biraz daha eksiltmişti. Ama zamanla değişti her şey. Artık sabahları onu düşünmeden uyanıyorsun. Onunla konuşmak, ona yazmak ya da geçmişi hatırlamak zorunda hissetmiyorsun kendini. Onunla ilgili şarkılar sana acı vermiyor, yollar hatırlatmıyor, anılar canını yakmıyor. İçinde taşıdığın o boşluk dolmadı belki ama artık acıtmıyor. Kabuk bağladı. Onun için ettiğin duaları bıraktın bir süredir. Artık aklına geldiğinde kalbin sıkışmıyor. Ne kızgınsın ona, ne de özlem dolu… Sadece yoksunluğu bile anlamını yitirmiş bir isim gibi duruyor dilinin ucunda. Belki de bu, gerçek bir vedadır: Sessiz, gösterişsiz ama tamamlanmış.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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