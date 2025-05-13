TikTok'ta Sık Sık Gündeme Gelen "Kırık Kemik Teorisi" Nedir?

Kullanıcılar, bu kişilerin koruyucu meleklerle daha güçlü bir bağa sahip olduğuna veya daha önceki hayatlarında ağır fiziksel acılar yaşamış olduklarına inanıyor. Bazı görüşlere göre hiçbir yerini kırmayan insanlar enerjik olarak daha dengeli, bu nedenle bedensel travmalara karşı daha dirençli oluyor.

Karmayla ilişkilendirenler de var. Bu yoruma göre geçmişte yapılan olumlu eylemler, bugünkü bedenin korunmasına katkı sağlıyor. Yani hiç kemik kırmamak sadece şans değil, geçmişten gelen ödül gibi yorumlanıyor.