TikTok'ta Sık Sık Gündeme Gelen "Kırık Kemik Teorisi" Nedir?
TikTok'ta yeni bir akım kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda. “Kırık kemik teorisi” adı verilen bu düşünce, fiziksel bir durum gibi görünse de aslında çok daha derin bir anlama sahip. Konuyu öğrendikten sonra birçok kişi şaşkınlığını gizleyemiyor. Paylaşımlar hızla yayılıyor, videolar binlerce kez izleniyor. Peki nedir bu teori? Gelin bakalım!
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TikTok’ta viral olan bu teoriye göre, hiç kemiği kırılmamış olmak bir tür "ruhsal koruma" anlamına geliyor.
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Bu inancın dini bir kaynağı var mı peki?
Teoriye inananlar kendilerini özel ve korunmuş hissetmedi desek yalan olur.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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