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TikTok'ta Sık Sık Gündeme Gelen "Kırık Kemik Teorisi" Nedir?

TikTok'ta Sık Sık Gündeme Gelen "Kırık Kemik Teorisi" Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 15:12

TikTok'ta yeni bir akım kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda. “Kırık kemik teorisi” adı verilen bu düşünce, fiziksel bir durum gibi görünse de aslında çok daha derin bir anlama sahip. Konuyu öğrendikten sonra birçok kişi şaşkınlığını gizleyemiyor. Paylaşımlar hızla yayılıyor, videolar binlerce kez izleniyor. Peki nedir bu teori? Gelin bakalım!

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TikTok’ta viral olan bu teoriye göre, hiç kemiği kırılmamış olmak bir tür "ruhsal koruma" anlamına geliyor.

TikTok’ta viral olan bu teoriye göre, hiç kemiği kırılmamış olmak bir tür "ruhsal koruma" anlamına geliyor.

Kullanıcılar, bu kişilerin koruyucu meleklerle daha güçlü bir bağa sahip olduğuna veya daha önceki hayatlarında ağır fiziksel acılar yaşamış olduklarına inanıyor. Bazı görüşlere göre hiçbir yerini kırmayan insanlar enerjik olarak daha dengeli,  bu nedenle bedensel travmalara karşı daha dirençli oluyor. 

Karmayla ilişkilendirenler de var. Bu yoruma göre geçmişte yapılan olumlu eylemler, bugünkü bedenin korunmasına katkı sağlıyor. Yani hiç kemik kırmamak sadece şans değil, geçmişten gelen ödül gibi yorumlanıyor.

Bu inancın dini bir kaynağı var mı peki?

Bu inancın dini bir kaynağı var mı peki?

Evet, teorinin çıkış noktalarından biri İncil’e dayanıyor. Eski Ahit’te geçen Mezmur 34:19-20 ayeti, 'Doğrunun dertleri çoktur, Ama RAB hepsinden kurtarır onu. Bütün kemiklerini korur, hiçbiri kırılmaz.' şeklinde bir ifadeye yer veriyor.

Bazı kullanıcılar bu ayeti temel alarak fiziksel bütünlüğün Tanrısal bir koruma olduğuna inanıyor. Teorinin geniş kitlelere ulaşmasında, alıntının etkisi büyük oldu.

Teoriye inananlar kendilerini özel ve korunmuş hissetmedi desek yalan olur.

Teoriye inananlar kendilerini özel ve korunmuş hissetmedi desek yalan olur.

“Hiç kemiğim kırılmadı çünkü ruhani koruma altındayım” diyenlerin yanında, “İki kolumu, bir bacağımı, iki parmağımı kırdım, bana kim bakıyor?” diyen esprili tepkiler de platformda yer buldu. Bunun yanında, birçok kullanıcı teoriyi bilimsel açıdan temelsiz buluyor ve kemiğin kırılmasının tamamen genetik, yaşam tarzı ve şans gibi faktörlere bağlı olduğunu savunuyor. 

Ancak bilimsel temeli olmasa da TikTok'ta bu tarz teoriler çok popüler biliyorsunuz ki. Bakalım yarın bir gün nasıl bir şey ortaya çıkacak?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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