Olimpiyat Sporcuları Neden Madalyalarını Isırır?

Gerçek altın yumuşak bir madde olduğu için üzerine dişle baskı uygulandığında iz kalırdı. Eğer bir iz oluşmazsa, o zaman o metalin sahte olduğundan şüphe edilirdi.

Bu alışkanlık ticaret ve altın paraların kullanıldığı dönemlerden günümüze kadar uzanıyor. Ancak olimpiyat madalyaları söz konusu olduğunda, işin aslı biraz daha farklı.