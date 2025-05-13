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Olimpiyat Sporcuları Neden Madalyalarını Isırır?

Olimpiyat Sporcuları Neden Madalyalarını Isırır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 14:02

Bir sporcunun madalyasını ısırarak poz vermesi artık neredeyse bir gelenek haline geldi. Fotoğraflarda sıkça karşımıza çıkan bu an, olimpiyat zaferlerinin simgelerinden biri gibi görülüyor. Ancak bu davranışın ardında gerçekten düşündüğümüzden daha ilginç nedenler yatıyor. Sadece sembolik değil, kökeni tarihi alışkanlıklara dayanıyor. Üstelik günümüzde tamamen farklı bir amaca hizmet ediyor.

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Tarihte altının gerçekliğini test etmenin en yaygın yollarından biri onu ısırmaktı.

Tarihte altının gerçekliğini test etmenin en yaygın yollarından biri onu ısırmaktı.

Gerçek altın yumuşak bir madde olduğu için üzerine dişle baskı uygulandığında iz kalırdı. Eğer bir iz oluşmazsa, o zaman o metalin sahte olduğundan şüphe edilirdi. 

Bu alışkanlık ticaret ve altın paraların kullanıldığı dönemlerden günümüze kadar uzanıyor. Ancak olimpiyat madalyaları söz konusu olduğunda, işin aslı biraz daha farklı.

1912 yılından bu yana olimpiyatlarda saf altın madalya verilmediğini biliyor muydunuz?

1912 yılından bu yana olimpiyatlarda saf altın madalya verilmediğini biliyor muydunuz?

Bugünkü altın madalyalar aslında büyük ölçüde gümüşten yapılıyor ve yalnızca yaklaşık altı gram altın kaplamaya sahip. Yani sporcuların metali test etmek gibi bir amacı kesinlikle yok. Modern sporcuların bu hareketi yapmasının temel nedeni, tamamen görsel. 

Fotoğrafçılar bu sahneyi “ikonik bir kare” olarak görüyor ve sürekli olarak sporlardan bu pozu talep ediyorlar. Uluslararası Olimpiyat Tarihçileri Derneği Başkanı David Wallechinsky’nin de belirttiği gibi, bu karelerin satılabilirliği yüksek ve yıllarca kullanılabilecek sembolik anlam taşıyor.

Olimpiyatlarda dişle madalya pozları artık klasikleşmiş olsa da her zaman sorunsuz sonuçlanmıyor.

Olimpiyatlarda dişle madalya pozları artık klasikleşmiş olsa da her zaman sorunsuz sonuçlanmıyor.

2010 Kış Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Alman sporcu David Möller, madalyasını ısırdığı sırada dişini kırdı. Fotoğrafçılar o kareyi özellikle istemişti ama sporcu, akşam yemeğinde bir dişinin parçasının eksik olduğunu fark etti. 

Ayrıca benzer pozlar sadece olimpiyatlarla sınırlı değil, Rafael Nadal gibi tenis yıldızları da kupalarını ısırarak kutlama pozları veriyor. Ancak hareketin esas amacı, o zafer anını simgesel ve akılda kalıcı bir görüntüye dönüştürmekten ibaret.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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