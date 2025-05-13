Olimpiyat Sporcuları Neden Madalyalarını Isırır?
Bir sporcunun madalyasını ısırarak poz vermesi artık neredeyse bir gelenek haline geldi. Fotoğraflarda sıkça karşımıza çıkan bu an, olimpiyat zaferlerinin simgelerinden biri gibi görülüyor. Ancak bu davranışın ardında gerçekten düşündüğümüzden daha ilginç nedenler yatıyor. Sadece sembolik değil, kökeni tarihi alışkanlıklara dayanıyor. Üstelik günümüzde tamamen farklı bir amaca hizmet ediyor.
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Tarihte altının gerçekliğini test etmenin en yaygın yollarından biri onu ısırmaktı.
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1912 yılından bu yana olimpiyatlarda saf altın madalya verilmediğini biliyor muydunuz?
Olimpiyatlarda dişle madalya pozları artık klasikleşmiş olsa da her zaman sorunsuz sonuçlanmıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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