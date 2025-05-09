Japonya'da Çocuklar Neden Okula Tek Başlarına Gidiyor?
Hiç Japonya’da okul çantasını sırtlamış, küçük bir çocuğun tek başına metroya bindiğini gördünüz mü? Muhtemelen görmediniz ancak görmediyseniz bile bu manzara orada çok olağan. Çocuklar daha ilkokuldayken toplu taşımayı tek başlarına kullanıyor. Üstelik etraflarında onları gözeten kimse olmuyor. Bu durumun altında yatan nedenler ise gerçekten şaşırtıcı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonya’da çocukların küçük yaşta yalnız başına yolculuk yapması toplumda normal karşılanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocukların bu kadar erken yaşta bağımsız olmalarının temelinde aslında bireysel değil toplumsal bir güven anlayışı var.
Toplu taşımanın düzenli ve dakik işlemesi, sürücülerin yayalara saygı göstermesi de çocukların güvenliğini artırıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın