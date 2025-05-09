Japonya'da Çocuklar Neden Okula Tek Başlarına Gidiyor?

Hatta bunun bir örneği, yıllardır yayınlanan “Hajimete no Otsukai” adlı televizyon programında görülüyor. Programda 2-3 yaşındaki çocuklar bile bakkala ya da fırına gönderiliyor ve onların yaşadığı deneyimler kameralarla kaydediliyor. Tokyo’da yaşayan 12 yaşındaki Kaito, 9 yaşından beri metroyu tek başına kullanıyor. İlk başlarda biraz endişelense de kısa sürede alıştığını söylüyor.

Ailesi başta tedirgin olmuş ama Japonya’da bu durumun yaygın olduğunu ve ortamın oldukça güvenli olduğunu görüp rahatlamışlar