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Japonya'da Çocuklar Neden Okula Tek Başlarına Gidiyor?

Japonya'da Çocuklar Neden Okula Tek Başlarına Gidiyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 12:23

Hiç Japonya’da okul çantasını sırtlamış, küçük bir çocuğun tek başına metroya bindiğini gördünüz mü? Muhtemelen görmediniz ancak görmediyseniz bile bu manzara orada çok olağan. Çocuklar daha ilkokuldayken toplu taşımayı tek başlarına kullanıyor. Üstelik etraflarında onları gözeten kimse olmuyor. Bu durumun altında yatan nedenler ise gerçekten şaşırtıcı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Japonya’da çocukların küçük yaşta yalnız başına yolculuk yapması toplumda normal karşılanıyor.

Japonya’da çocukların küçük yaşta yalnız başına yolculuk yapması toplumda normal karşılanıyor.

Hatta bunun bir örneği, yıllardır yayınlanan “Hajimete no Otsukai” adlı televizyon programında görülüyor. Programda 2-3 yaşındaki çocuklar bile bakkala ya da fırına gönderiliyor ve onların yaşadığı deneyimler kameralarla kaydediliyor. Tokyo’da yaşayan 12 yaşındaki Kaito, 9 yaşından beri metroyu tek başına kullanıyor. İlk başlarda biraz endişelense de kısa sürede alıştığını söylüyor.

 Ailesi başta tedirgin olmuş ama Japonya’da bu durumun yaygın olduğunu ve ortamın oldukça güvenli olduğunu görüp rahatlamışlar

Çocukların bu kadar erken yaşta bağımsız olmalarının temelinde aslında bireysel değil toplumsal bir güven anlayışı var.

Çocukların bu kadar erken yaşta bağımsız olmalarının temelinde aslında bireysel değil toplumsal bir güven anlayışı var.

Kültürel antropolog Dwayne Dixon’a göre Japon çocukları küçük yaşlardan itibaren “toplumsal dayanışma” ile büyüyor. Okullarda çocuklar sırayla sınıf temizliği yapıyor, öğle yemeklerinde görev alıyor. Bu sistem sayesinde çocuklar hem sorumluluk duygusunu geliştiriyor hem de herkesin ortak alana sahip çıkması gerektiğini öğreniyor. 

Yani, bir çocuk dışarıda bir problem yaşadığında ona yardım edecek bir yetişkin mutlaka bulunuyor. Üstelik Japonya’nın düşük suç oranı ve yayalara öncelik tanıyan şehir düzeni, ailelerin içini rahatlatan en önemli faktörlerden.

Toplu taşımanın düzenli ve dakik işlemesi, sürücülerin yayalara saygı göstermesi de çocukların güvenliğini artırıyor.

Toplu taşımanın düzenli ve dakik işlemesi, sürücülerin yayalara saygı göstermesi de çocukların güvenliğini artırıyor.

Elbette Tokyo gibi büyük şehirlerde de bazı sıkıntılar olabiliyor; örneğin kadınlara yönelik taciz olayları nedeniyle bazı metro hatlarında kadınlara özel vagonlar mevcut. 

Ancak yine de Japonya’da çocukların erken yaşta tek başına okula gitmesi, aslında onların cesaretinden çok toplumun güven duygusunu gösteriyor. Sizce de etkileyici bir sistem değil mi?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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