Kediler Neden Tuvaletlerini Yaptıktan Sonra Kumla Üstünü Örter?
Kediniz tuvaletini yapar yapmaz kumları deli gibi eşelemeye başlıyor mu? Bazen dışkısını gömüp ışık hızıyla kaçıyor değil mi? Peki bunu neden yapıyor olabilir? Eğlenmek mi, temizlik takıntısı mı yoksa çok daha derin bir sebebi mi var? Bu alışkanlığın ardında düşündüğünüzden fazlası olabilir. Gelin neler varmış bakalım!
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Bu davranış tamamen içgüdüsel bir refleks.
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Temizlik takıntısı mı, yoksa sağlık taktiği mi?
Ya kediniz bunu yapmıyorsa?
Kedi içgüdüsünü yeniden nasıl harekete geçirebilirsiniz?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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