Kediler Neden Tuvaletlerini Yaptıktan Sonra Kumla Üstünü Örter?

Evde yaşayan bir kedi ne kadar konforlu olursa olsun, doğası asla tamamen evcilleşmiş değildir. Kediler hem avcı hem de av olabilen hayvanlar oldukları için atalarından miras kalan davranışları bugüne taşırlar. Bu alışkanlıkların başında da dışkılarını gömmek gelir.

Vahşi doğada bunu yaparak hem kendi kokularını gizlerler hem de daha büyük yırtıcılara karşı kendilerini korumuş olurlar. Aynı zamanda diğer kedilerle çatışmaya girmemek ve bölgede yaşadığını belli etmemek için de bu davranışı sergilerler.