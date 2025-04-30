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Kediler Neden Tuvaletlerini Yaptıktan Sonra Kumla Üstünü Örter?

Kediler Neden Tuvaletlerini Yaptıktan Sonra Kumla Üstünü Örter?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2025 - 16:30

Kediniz tuvaletini yapar yapmaz kumları deli gibi eşelemeye başlıyor mu? Bazen dışkısını gömüp ışık hızıyla kaçıyor değil mi? Peki bunu neden yapıyor olabilir? Eğlenmek mi, temizlik takıntısı mı yoksa çok daha derin bir sebebi mi var? Bu alışkanlığın ardında düşündüğünüzden fazlası olabilir. Gelin neler varmış bakalım!

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Bu davranış tamamen içgüdüsel bir refleks.

Bu davranış tamamen içgüdüsel bir refleks.

Evde yaşayan bir kedi ne kadar konforlu olursa olsun, doğası asla tamamen evcilleşmiş değildir. Kediler hem avcı hem de av olabilen hayvanlar oldukları için atalarından miras kalan davranışları bugüne taşırlar. Bu alışkanlıkların başında da dışkılarını gömmek gelir. 

Vahşi doğada bunu yaparak hem kendi kokularını gizlerler hem de daha büyük yırtıcılara karşı kendilerini korumuş olurlar. Aynı zamanda diğer kedilerle çatışmaya girmemek ve bölgede yaşadığını belli etmemek için de bu davranışı sergilerler.

Temizlik takıntısı mı, yoksa sağlık taktiği mi?

Temizlik takıntısı mı, yoksa sağlık taktiği mi?

Kediler doğuştan temizliğe önem verir, bu nedenle dışkılarını gömmek çevrelerini temiz tutmak için de önemlidir. Doğada dışkılar hastalık taşıyabileceği için üzerini örtmek bulaş riskini azaltır. Bu yüzden kedi kum kabının mama ve su kaplarından uzak bir yerde olması gerekir, aksi halde orada tuvaletini yapmaktan kaçınabilir.

Bazı kediler ise sadece kazmayı ve kuma gömmeyi eğlenceli buldukları için bu işi büyük bir keyifle yapar. Hatta bazen o kutunun içinde uzun uzun oyalanmalarının sebebi sadece 'eğlenmek' olabilir... Kediler bir kere de şaşırtın be!

Ya kediniz bunu yapmıyorsa?

Ya kediniz bunu yapmıyorsa?

Normalde her kedi bu içgüdüyle hareket ederken bazıları dışkılarını açıkta bırakabilir ve bazı sorunların habercisi olabilir. Kedi kumunu sevmemiş olabilir; örneğin sert taneli ya da kokulu kumlar onun hoşuna gitmeyebilir. Kapalı kutular ise bazı kedilere göre tehditkar olabilir çünkü içerideyken etrafı göremezler.

Kum kabının konumu da önemli, gürültülü veya rahatsız edici bir yerdeyse oradan bir an önce kaçmak isteyebilir. Ayrıca başka kedilerle yaşanan çatışmalar ya da kutuyla ilgili kötü deneyimler bu davranışı tetikleyebilir. En önemlisi de eğer kediniz yaşlıysa, ağrısı varsa ya da başka bir sağlık problemi yaşıyorsa, tuvalet alışkanlıklarını doğrudan etkileyebilir.

Kedi içgüdüsünü yeniden nasıl harekete geçirebilirsiniz?

Kedi içgüdüsünü yeniden nasıl harekete geçirebilirsiniz?

Kediniz dışkısını gömmemeye başladıysa, ceza vermek yerine asıl sebebi bulmanız gerek. Belki kumunu değiştirmeli ya da daha geniş, açık ve sessiz bir alana kum kabını taşımalısınız. 

Ayrıca birden fazla kediniz varsa kum kabı sayısını artırmak da önemli. Davranış devam ederse mutlaka bir veterinerden uzman almayı unutmayın.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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