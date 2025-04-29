Kediler Deprem Olacağını Önceden Hissedebilir mi?
Kedi sahiplerinin birçoğu, deprem olmadan önce kedilerinin deli gibi sağa sola koştuğunu mutlaka fark etmiştir. Bu tür görüntüler insana ister istemez 'Acaba kediler depremi önceden hissedebiliyor mu?' sorusunu düşündürüyor. Konu hakkında bir sürü efsane var ama bilimsel tarafı biraz daha karmaşık. Gerçekten bu sevimli canlılar, doğanın sinyallerini bizden önce mi alıyor yoksa biz mi her garip davranışlarına anlam yüklüyoruz? Hadi, kimin haklı olduğunu birlikte öğrenelim.
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Kedilerin depremi önceden hissedip hissedemeyeceği konusu bilim camiasında oldukça tartışmalı.
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Seismological Society of America gibi otoriteler ise tüm bu örneklerin yalnızca "tesadüfi" olduğunu savunuyor.
Yine de bazı özellikleri bu teoriye destek veriyor olabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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