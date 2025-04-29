Kediler Deprem Olacağını Önceden Hissedebilir mi?

Bazı araştırmalar bu fikri desteklerken, bazıları ise tamamen karşı çıkıyor. Kedilerin sarsıntıdan hemen önce aniden saklanmaya başlamaları ya da çılgın gibi koşturmalarıyla ilgili çok sayıda video ve kullanıcı yorumu var. İşin ilginç yanı, bu davranışların tam da deprem öncesi yaşanması. 1900 yılında Alman bilim insanı Helmut Tributsch, kedilerin yer kabuğundaki hareketlilik sonucu ortaya çıkan iyonları algılayabildiğini öne sürmüştü.

Bu fikir elbette pek çok kişi için hala bir teori. Daha yakın tarihte, Amerikalı jeolog Jim Berkland, gazete ilanlarından yola çıkarak iki Kaliforniya depremini doğru tahmin ettiğini iddia etmişti. Hatta İtalya’da devam eden başka bir çalışma, bazı hayvanların deprem öncesi sismik hareketleri algılayabileceğini ileri sürüyor.