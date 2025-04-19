Kediler Neden Onları "Pisi Pisi" Diye Çağırdığımızda Koşarak Gelir?
Siz de kedilere “pisi pisi” deyince bir anda kulaklarını dikip size doğru bakmalarına şaşırıyor musunuz? Sanki gizli bir kedi çağırma kodunu çözmüşsünüz gibi hissettiriyor değil mi? Yani sonuçta ne diyorsak diyelim, bu tıslama gibi ses onları bir şekilde cezbediyor. Evin bir ucundan koşup gelenler mi dersiniz, gözleriyle “ne var ya?” diyenler mi... Ama işin aslına bakarsak bu minik ses, onların dünyasında bizim tahmin ettiğimizden çok daha fazla anlam taşıyor!
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Kedilerin duyma yetisi, hayvanlar aleminin en gelişmişlerinden biridir.
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Peki "pisi pisi" sesi onlar için ne ifade ediyor?
Bazı kediler bu sesi duyduğunda hemen kulaklarını diker ve dikkat kesilirken, bazıları tamamen kayıtsız kalabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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