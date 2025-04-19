Kediler Neden Onları "Pisi Pisi" Diye Çağırdığımızda Koşarak Gelir?

İnsanların işitebildiği ses aralığı yaklaşık 9.3 oktav iken, kediler bu konuda çıtayı 10.5 oktava kadar çıkarıyor. Üstelik bu sadece genişlik değil, hassasiyet anlamında da bir fark yaratıyor. Kediler, yüksek frekanslı sesleri çok daha net algılayabiliyor; hatta 64.000 Hz’e kadar çıkan tiz sesleri duyabiliyorlar ki bu, insanların algılayabileceği sınırın üç katı.

Dr. Mikel Delgado ve Ingrid Johnson gibi uzmanlara göre bu hassasiyetin temel nedeni, avcılık içgüdüsü. Kediler, doğada yapraklar arasında kıpırdayan bir farenin çıkardığı en küçük sesi bile kaçırmadan yakalayabilmek için evrimsel olarak bu yeteneği geliştirmişler. Üstelik kulaklarının dış kısmını bağımsız şekilde hareket ettirebilmeleri sayesinde, sesin yönünü anında tespit edebiliyorlar.