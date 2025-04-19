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Kediler Neden Onları "Pisi Pisi" Diye Çağırdığımızda Koşarak Gelir?

Kediler Neden Onları "Pisi Pisi" Diye Çağırdığımızda Koşarak Gelir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.04.2025 - 15:01

Siz de kedilere “pisi pisi” deyince bir anda kulaklarını dikip size doğru bakmalarına şaşırıyor musunuz? Sanki gizli bir kedi çağırma kodunu çözmüşsünüz gibi hissettiriyor değil mi? Yani sonuçta ne diyorsak diyelim, bu tıslama gibi ses onları bir şekilde cezbediyor. Evin bir ucundan koşup gelenler mi dersiniz, gözleriyle “ne var ya?” diyenler mi... Ama işin aslına bakarsak bu minik ses, onların dünyasında bizim tahmin ettiğimizden çok daha fazla anlam taşıyor!

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Kedilerin duyma yetisi, hayvanlar aleminin en gelişmişlerinden biridir.

Kedilerin duyma yetisi, hayvanlar aleminin en gelişmişlerinden biridir.

İnsanların işitebildiği ses aralığı yaklaşık 9.3 oktav iken, kediler bu konuda çıtayı 10.5 oktava kadar çıkarıyor. Üstelik bu sadece genişlik değil, hassasiyet anlamında da bir fark yaratıyor. Kediler, yüksek frekanslı sesleri çok daha net algılayabiliyor; hatta 64.000 Hz’e kadar çıkan tiz sesleri duyabiliyorlar ki bu, insanların algılayabileceği sınırın üç katı. 

Dr. Mikel Delgado ve Ingrid Johnson gibi uzmanlara göre bu hassasiyetin temel nedeni, avcılık içgüdüsü. Kediler, doğada yapraklar arasında kıpırdayan bir farenin çıkardığı en küçük sesi bile kaçırmadan yakalayabilmek için evrimsel olarak bu yeteneği geliştirmişler. Üstelik kulaklarının dış kısmını bağımsız şekilde hareket ettirebilmeleri sayesinde, sesin yönünü anında tespit edebiliyorlar.

Peki "pisi pisi" sesi onlar için ne ifade ediyor?

Peki "pisi pisi" sesi onlar için ne ifade ediyor?

İşte burada konu, avcılık refleksine bağlanıyor. Pisi pisi sesi, doğada kedilerin dikkatini çeken bazı seslerle benzerlik taşıyor. Örneğin kuru yapraklar arasında dolaşan küçük bir hayvanın çıkardığı hışırtı, cırcır böceklerinin tiz ötüşü veya kemirgenlerin minik hareketleri... 

Hepsi de kediler için potansiyel bir av anlamına geliyor. Bu yüzden insanlar tarafından çıkarılan bu yüksek frekanslı ve kesikli ses, kedinin beyninde 'Dikkat, hareket var!' alarmını çalıyor. Aslında kediniz size doğru geldiğinde, sizi özlediği için değil; 'Oradaki şey acaba bir av olabilir mi?' diye merak ettiği için harekete geçiyor olabilir.

Bazı kediler bu sesi duyduğunda hemen kulaklarını diker ve dikkat kesilirken, bazıları tamamen kayıtsız kalabilir.

Bazı kediler bu sesi duyduğunda hemen kulaklarını diker ve dikkat kesilirken, bazıları tamamen kayıtsız kalabilir.

Özellikle yaşlı kediler, yaşla birlikte işitme yetilerini kaybedebildikleri için bu tür seslere daha az tepki verebilir. Ingrid Johnson, yaşlandıkça duymayan kedilerin daha az stresli, hatta daha cesur hale geldiğini belirtiyor çünkü artık onları rahatsız eden yüksek sesleri duymuyorlar. Öte yandan seslere aşırı hassas kedilerde ise yüksek, beklenmedik ya da agresif tonda çıkan sesler stres ve korkuya neden olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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