Sokak Kedilerinde Sıkça Gördüğümüz "FIP" Hastalığı Nedir?
Kimi zaman dışarıda gördüğümüz, az önce mama verdiğimiz o tatlı kedinin bir sonraki gün halsizce bir köşede yattığını fark edebiliyoruz. Ateşi var gibi görünür, iştahsız olur, bazen karnı anormal şekilde şişer. Birkaç gün içinde daha kötüleşir ve ne yazık ki çoğu zaman biz ne olduğunu bile anlayamadan kaybolur ya da hayatını kaybeder. İşte bu gibi durumların altında yatan en yaygın ve tehlikeli nedenlerden biri “FIP” yani kedilerde enfeksiyöz peritonit hastalığı olabilir. Son dönemlerde sıkça duyulmaya başlanan bu hastalık, aslında yıllardır kedilerin hayatını sessizce tehdit ediyor.
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Bu hastalık nereden çıktı ve kediler FIP’i nasıl kapıyor?
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Belirtileri ne? Nasıl anlarız? Ne yazık ki çoğu zaman anladığımızda geç kalmış oluyoruz.
Teşhisi bile zor olan bu hastalık artık tedavi edilebiliyor mu?
Peki, önlem alabilir miyiz? Ya da daha önemlisi, bu hastalık diğer kedilere bulaşır mı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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