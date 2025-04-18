Sokak Kedilerinde Sıkça Gördüğümüz "FIP" Hastalığı Nedir?

FIP’in arkasında yatan virüs aslında kedilerde çok sık rastlanan, genellikle zararsız bir tür olan kedi koronavirüsü. Ancak bazen bu virüs mutasyona uğruyor ve ölümcül hale gelen FIP virüsüne dönüşüyor. Virüs kediler arasında genelde dışkı yoluyla, aynı tuvaleti kullanmalarıyla, mama ve su kaplarını paylaşmalarıyla ya da birbirlerini yalarken kolaylıkla yayılabiliyor.

Özellikle yavru kedilerde ya da yaşlı olanlarda bağışıklık sistemi yeterince güçlü değilse bu virüs hızla etkili olabiliyor. Öyle ki bazı uzmanlara göre bu virüs, anne kedi tarafından doğmamış yavrulara bile bulaşabilir fakat hala araştırma aşamasında. Yani FIP tek bir temasla bulaşmıyor ama bir arada yaşayan kediler arasında yavaş yavaş yayılma ihtimali var.