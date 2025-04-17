Kediler Neden Güneşlenmeyi Deli Gibi Sever?
Gün içinde evde en çok güneş alan noktayı bulmak istiyorsanız bir kediyi takip etmeniz yeterli. Onlar sanki evdeki ışık radarını ellerinde tutuyormuş gibi güneşi adım adım izlerler. Günün büyük kısmını uyuyarak geçiren bu sevimli dostlarımızın neden hep sıcağı kovaladığı merak konusu olmuştur. Üstelik bazen öyle ısrarcı olurlar ki battaniyeye gömülüp güneşe uzanmayı ihmal etmezler. Peki bu güneş tutkusunun altında yatan sebepler nelerdir dersiniz? Bakalım...
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Kediler sıcak yerleri sadece sevdikleri için değil, ihtiyaç duydukları için seçiyorlar.
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Bu davranışlar biraz da onların geçmişinden geliyor.
Güneş ışığı onlar için sadece bir konfor değil, aynı zamanda iyileştirici.
Ama her güzel şey gibi, güneşin de fazlası zarar.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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