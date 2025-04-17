Kediler Neden Güneşlenmeyi Deli Gibi Sever?

Kediler aslında biz insanlardan daha yüksek bir vücut sıcaklığına sahip. Ortalama olarak 39 derece civarında olan bu sıcaklık, onların uyurken bile vücut ısısını sabit tutmak için ekstra çaba harcamalarını gerektiriyor. Hele ki günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirdikleri düşünülürse, vücut ısısının düşmemesi için dışarıdan gelen sıcaklığa duydukları ihtiyaç çok daha anlaşılır hale geliyor.

Özellikle karın bölgelerini güneşe döndürerek daha az tüylü olan bu alanlardan maksimum sıcaklığı emmeye çalışmaları da bu yüzden. Yani onlar sadece tembellik etmiyor, aslında bir nevi kendilerini dengede tutuyorlar.