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Kediler Neden Güneşlenmeyi Deli Gibi Sever?

Kediler Neden Güneşlenmeyi Deli Gibi Sever?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 12:53

Gün içinde evde en çok güneş alan noktayı bulmak istiyorsanız bir kediyi takip etmeniz yeterli. Onlar sanki evdeki ışık radarını ellerinde tutuyormuş gibi güneşi adım adım izlerler. Günün büyük kısmını uyuyarak geçiren bu sevimli dostlarımızın neden hep sıcağı kovaladığı merak konusu olmuştur. Üstelik bazen öyle ısrarcı olurlar ki battaniyeye gömülüp güneşe uzanmayı ihmal etmezler. Peki bu güneş tutkusunun altında yatan sebepler nelerdir dersiniz? Bakalım...

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Kediler sıcak yerleri sadece sevdikleri için değil, ihtiyaç duydukları için seçiyorlar.

Kediler sıcak yerleri sadece sevdikleri için değil, ihtiyaç duydukları için seçiyorlar.

Kediler aslında biz insanlardan daha yüksek bir vücut sıcaklığına sahip. Ortalama olarak 39 derece civarında olan bu sıcaklık, onların uyurken bile vücut ısısını sabit tutmak için ekstra çaba harcamalarını gerektiriyor. Hele ki günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirdikleri düşünülürse, vücut ısısının düşmemesi için dışarıdan gelen sıcaklığa duydukları ihtiyaç çok daha anlaşılır hale geliyor.

Özellikle karın bölgelerini güneşe döndürerek daha az tüylü olan bu alanlardan maksimum sıcaklığı emmeye çalışmaları da bu yüzden. Yani onlar sadece tembellik etmiyor, aslında bir nevi kendilerini dengede tutuyorlar.

Bu davranışlar biraz da onların geçmişinden geliyor.

Evde birlikte yaşadığımız minik tüylü canlar aslında binlerce yıl öncesine dayanan çöl yaşamından gelen ataların izlerini taşıyor. Kökenleri Afrika’nın sıcak düzlüklerine ve Orta Doğu’nun kurak coğrafyalarına uzanan kediler, o zamanlardan bu yana sıcaklığı bir güven ve konfor işareti olarak kodlamış durumdalar. 

Elbette zamanla bazı ırklar daha soğuk iklimlere adapte olmuş olabilir ama genel olarak genetik hafızalarında güneşin yeri hala çok sağlam. Bu da onları her fırsatta pencere kenarlarına, teraslara, güneşli merdiven basamaklarına yönlendiriyor.

Güneş ışığı onlar için sadece bir konfor değil, aynı zamanda iyileştirici.

Güneş ışığı onlar için sadece bir konfor değil, aynı zamanda iyileştirici.

Özellikle yaşlanan kedilerde ortaya çıkan eklem ağrıları, tıpkı insanlarda olduğu gibi sıcakla birlikte hafifleyebiliyor. Güneş ışığının eklemleri yumuşatıcı ve kasları rahatlatıcı etkisi, yaşlı kediler için adeta doğal bir terapi yöntemi haline geliyor. 

Aynı zamanda küçük yaraların iyileşme sürecine de katkıda bulunabiliyor çünkü güneş ışığı bakterilerin çoğalmasını engelleyen bir özellik taşıyor. Yani kediniz gün içinde uzun süre güneşe uzanıyorsa sadece keyiften değil, belki de vücudu için ihtiyaç duyduğu bir rahatlamayı yaşıyor olabilir.

Ama her güzel şey gibi, güneşin de fazlası zarar.

Ama her güzel şey gibi, güneşin de fazlası zarar.

Kediler her ne kadar güneşin altında olmayı sevseler de bu, onların zarar görmeyecekleri anlamına gelmiyor. Özellikle beyaz tüylü olanlar ya da ince tüylü bölgeleri açıkta kalan kediler, güneş yanığı riskine açıklar. Aşırı sıcaklar ise onları susuz bırakabilir ya da daha ciddi bir tablo olan sıcak çarpmasına neden olabilir. Hatta bazı durumlarda güneşe uzun süreli maruz kalmak, cilt kanseri riskini bile artırabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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