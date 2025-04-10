Acı Ama Gerçek: Anne Kediler Neden Bazen Yavrularını Reddeder?

Pek çok kişi, dışarıda bir grup yavru kedi gördüğünde hemen annelerinin onları terk ettiğini düşünür. Oysa gerçekte anne kedi, çok yakın bir yerde avlanıyor ya da etraftaki tehlikeleri kontrol ediyordur. Dışarıda doğum yapan sokak kedileri, yırtıcılardan korunmak için yavrularını bilerek farklı yerlere yayabilir.

Eğer yavrular tok, güvende ve kısa bir ağlamadan sonra uykuya dalıyorsa büyük ihtimalle anneleri yakınlardadır. Bu nedenle hemen müdahale etmek yerine birkaç saatlik gözlemle durumun gerçekten terk edilme olup olmadığını anlamak en doğrusu olur.