Acı Ama Gerçek: Anne Kediler Neden Bazen Yavrularını Reddeder?
Acı Ama Gerçek: Anne Kediler Neden Bazen Yavrularını Reddeder?
Minicik patileriyle dünyaya gözlerini açan yavru kedilerin, anne şefkatiyle sarılıp beslenmesini izlemek kadar huzur veren bir manzara var mıdır bilinmez. Ancak bazen işler tersine döner ve anne kedi, yavrusunu reddedebilir. Bu durum ne kadar yürek burksa da çoğu zaman arkasında çok güçlü biyolojik ya da davranışsal nedenler yatar. İlk bakışta anlayamayız ama anne kedi, bazen içgüdüsel olarak zor bir karar verir. Çoğu zaman da bu karar aslında diğer yavruları korumaya yöneliktir.
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Önce panik yapmayalım çünkü bazen terk edildiğini sandığımız yavrular aslında hiç terk edilmemiştir.
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Ama bazı anlar var ki işte o zaman gerçekten yürek burkan bir terk ediş söz konusu olabilir.
"Neden emzirmiyor?" diye düşünmeden önce, annede bir sağlık sorunu olup olmadığını gözden geçirmek gerekir.
Genç ya da travma yaşamış annelerde ise reddetme davranışı biraz daha karmaşık ve duygusaldır.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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