Evcil Hayvanlarımız Bizimle Birlikte TV İzlerken Gerçekten Bir Şeyler Anlıyor mu?

Evcil hayvanınızla birlikte televizyon izlediğinizde onun da ekrana dikkat kesildiğini fark ettiğiniz anlar oldu mu? Özellikle balık belgesellerinde gözlerini kırpmadan bakan kediniz ya da bazı sahnelerde huzursuzlanan köpeğiniz sizi de 'Acaba gerçekten izliyor mu?' diye düşündürmüş olabilir.

Ekrandaki görüntülere odaklanmaları bazen çok net olsa da bu davranışın arkasında ne yattığını anlamak o kadar da kolay değil. Çünkü bizlerle aynı dünyayı paylaşsalar da ekranı bizimle aynı şekilde algılamıyorlar. Yani sevimli dostlarımızın ekran başındaki tepkileri, sandığımızdan çok daha karmaşık olabilir.

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