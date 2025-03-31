Kedinizi Neden Zorunda Kalmadıkça Dışarı Çıkarmamalısınız?

Sokağa çıkma izni verilen kediler, doğayla daha fazla etkileşime girerek keşfetme, tırmanma ve avlanma gibi içgüdüsel davranışlarını sergileme şansı yakalıyor. Ancak bu özgürlüğün bedeli oldukça ağır olabiliyor. Bilimsel araştırmalar, dışarıya çıkan kedilerin viral, bakteriyel ve parazitik hastalıklara yakalanma riskinin yüksek olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Kedi lösemisi (FeLV), bağışıklık yetmezliği virüsü (FIV), pireler, kene kaynaklı hastalıklar ve mantar enfeksiyonları bu listenin sadece küçük bir kısmı. Üstelik bu hastalıkların bir kısmı bulaşıcı ve bazıları ölümcül. Bir de kedinizin dışarıda neye temas ettiğini bilmediğinizi düşünürseniz, durumun ciddiyeti biraz daha netleşiyor.