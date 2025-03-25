Kedilerin Çenelerinde Neden Siyah Nokta Gibi Küçük Sivilceler Çıkar?
Kedilerin Çenelerinde Neden Siyah Nokta Gibi Küçük Sivilceler Çıkar?
Kedinizin çenesinde beliren o siyah noktalar sizce de kir gibi görünmüyor mu? Bir süre sonra kabuklanan, kızaran ve hatta iltihaplanan bu yapılar bazen bir türlü geçmek bilmiyor. İlk bakışta fark edilmeyen bu durum aslında çoğu kedi sahibinin yaşadığı bir sorun. Adı ise düşündüğünüzden daha basit: kedi sivilcesi. Ancak ortaya çıkış nedeni, düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir.
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Kedi sivilcesi, özellikle kedilerin çene bölgesindeki kıl köklerinde aşırı miktarda keratin üretimi ile ortaya çıkan bir cilt sorunudur.
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İlginç olan şu ki bu cilt sorunu ne yaşa, ne cinsiyete ne de kedi ırkına bağlı.
Ayrıca yetersiz temizlik, aşırı yağ üretimi, stres ya da bağışıklık sistemi ile ilgili bazı faktörler de bu durumu tetikleyebilir.
Peki evde tedavi mümkün değil mi?
Eğer kedinizdeki sivilce vakaları sık sık tekrar ediyorsa, veteriner hekiminizle birlikte uzun vadeli bir bakım rutini oluşturmak en sağlıklı yol olur.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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