Kedilerin Çenelerinde Neden Siyah Nokta Gibi Küçük Sivilceler Çıkar?

Yani hem genç hem yaşlı, hem kısırlaştırılmış hem de kısırlaştırılmamış kedilerde görülebilir. Ancak bazı alışkanlıklar riski artırabilir.

Plastik mama ve su kapları bu alışkanlıkların başında geliyor. Çünkü bazı kedilerde plastik materyallerin yüzeyinde biriken bakteriler ya da olası alerjik reaksiyonlar, sivilce oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Bu yüzden uzmanlar, plastik kaplar yerine çelik mama ve su kaplarının kullanılmasını öneriyor.