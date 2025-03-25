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Kedilerin Çenelerinde Neden Siyah Nokta Gibi Küçük Sivilceler Çıkar?

Kedilerin Çenelerinde Neden Siyah Nokta Gibi Küçük Sivilceler Çıkar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 11:15 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 11:27

Kedinizin çenesinde beliren o siyah noktalar sizce de kir gibi görünmüyor mu? Bir süre sonra kabuklanan, kızaran ve hatta iltihaplanan bu yapılar bazen bir türlü geçmek bilmiyor. İlk bakışta fark edilmeyen bu durum aslında çoğu kedi sahibinin yaşadığı bir sorun. Adı ise düşündüğünüzden daha basit: kedi sivilcesi. Ancak ortaya çıkış nedeni, düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir.

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Kedi sivilcesi, özellikle kedilerin çene bölgesindeki kıl köklerinde aşırı miktarda keratin üretimi ile ortaya çıkan bir cilt sorunudur.

Kedi sivilcesi, özellikle kedilerin çene bölgesindeki kıl köklerinde aşırı miktarda keratin üretimi ile ortaya çıkan bir cilt sorunudur.

Keratin, cildin dış katmanını oluşturan doğal bir proteindir. Ancak fazla üretildiğinde, kıl köklerini tıkar ve siyah noktalara (komedonlara) sebep olur. Bu siyah noktalar zamanla bakteriyel enfeksiyonlarla birleşerek iltihaplı sivilceler haline dönüşebilir.

Bazı kedilerde bu durum tek seferlik hafif bir atak şeklinde görülebilirken, bazılarında ise kronikleşip tekrar eden bir soruna dönüşebilir. Hatta ciddi vakalarda çenedeki sivilceler birleşerek ağrılı, şiş ve kabuklu yaralar oluşturabilir. Tedavi edilmezse bölgesel tüy kaybına bile yol açabilir.

İlginç olan şu ki bu cilt sorunu ne yaşa, ne cinsiyete ne de kedi ırkına bağlı.

İlginç olan şu ki bu cilt sorunu ne yaşa, ne cinsiyete ne de kedi ırkına bağlı.

Yani hem genç hem yaşlı, hem kısırlaştırılmış hem de kısırlaştırılmamış kedilerde görülebilir. Ancak bazı alışkanlıklar riski artırabilir.

Plastik mama ve su kapları bu alışkanlıkların başında geliyor. Çünkü bazı kedilerde plastik materyallerin yüzeyinde biriken bakteriler ya da olası alerjik reaksiyonlar, sivilce oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Bu yüzden uzmanlar, plastik kaplar yerine çelik mama ve su kaplarının kullanılmasını öneriyor.

Ayrıca yetersiz temizlik, aşırı yağ üretimi, stres ya da bağışıklık sistemi ile ilgili bazı faktörler de bu durumu tetikleyebilir.

Ayrıca yetersiz temizlik, aşırı yağ üretimi, stres ya da bağışıklık sistemi ile ilgili bazı faktörler de bu durumu tetikleyebilir.

Özellikle kendini yeterince temizleyemeyen kedilerde bu risk daha fazla. Kedinizin çenesinde şu belirtileri görüyorsanız, muhtemelen bir sivilce atağıyla karşı karşıyasınız:

  • Çenede kızarıklık ve hassasiyet

  • Siyah noktalar veya kabuklar

  • Küçük iltihaplı şişlikler

  • Kedinin çenesini kaşıma ya da ovuşturma davranışı

Bu belirtiler başka cilt hastalıklarıyla da karıştırılabileceğinden, kesin teşhis için veteriner hekime görünmek en sağlıklı adım olacaktır.

Peki evde tedavi mümkün değil mi?

Peki evde tedavi mümkün değil mi?

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var: Kedinizin çenesindeki sivilcelerle oynamak, sıkmak ya da kabuklarını koparmak kesinlikle yanlış! Bu tür müdahaleler iltihabın yayılmasına ve daha büyük enfeksiyonlara yol açabilir.

Tedavi süreci çoğu zaman basit bir adımla başlar: Plastik mama ve su kaplarının çelik olanlarla değiştirilmesi. Bazen bu değişiklik tek başına bile sorunun çözülmesini sağlayabilir.

Daha ciddi vakalarda ise veteriner hekim:

  • Bölgesel temizleyici solüsyonlar

  • Özel kedi şampuanları

  • Antibiyotik merhemler ya da sistemik ilaçlar

  • Düzenli temizlik rutinleri

Sizin yapabileceğiniz en iyi tedavi yöntemi mama ve su kaplarını sık sık kimyasal olmayan malzemelerle temizleyip, plastik mama kabı kullanıyorsanız atmanız olacaktır.

Eğer kedinizdeki sivilce vakaları sık sık tekrar ediyorsa, veteriner hekiminizle birlikte uzun vadeli bir bakım rutini oluşturmak en sağlıklı yol olur.

Eğer kedinizdeki sivilce vakaları sık sık tekrar ediyorsa, veteriner hekiminizle birlikte uzun vadeli bir bakım rutini oluşturmak en sağlıklı yol olur.

Bu rutin çoğu zaman çene bölgesinin düzenli temizliği, mama kabının hijyenik tutulması ve gerekirse periyodik kontrol gibi basit adımlardan oluşur. Böylece hem kedinizin konforu artar hem de sivilce ataklarının şiddeti azalır.

Kedi sivilcesi ilk bakışta önemsiz gibi görünse de tedavi edilmediğinde kronikleşebilir ve kedinizin canını yakabilir. Eğer siz de minik dostunuzun çenesinde siyah noktalar ya da kızarıklık fark ettiyseniz, veteriner hekiminize danışmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, çene aknesiyle baş etmek sabır ister ama imkansız değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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