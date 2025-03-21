Kediler de Tıpkı İnsanlar Gibi Arkadaşlık Kurabilir mi?

Kediler bağımsız ve mesafeli olmalarıyla bilinir. Çoğu zaman yalnız hareket eden bu sevimli dostlarımız, kendi başlarına yetebilen canlılar olarak görülür. Ancak bazı kediler sürekli aynı kediyle yan yana oturuyor, birbirlerini yalıyor ve birlikte oyun oynuyor. Sadece bir tesadüf mü yoksa kediler de bizim gibi dostluklar kurabiliyor mu?

Yapılan araştırmalar, kedilerin düşündüğümüzden daha sosyal varlıklar olduğunu ve bazı durumlarda güçlü dostluk bağları geliştirdiğini gösteriyor.

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