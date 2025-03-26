Kedilerin Uyurken Yüzlerini Patileriyle Kapatmasının Kalp Eriten Sebepleri

Bu yüzden uyku gibi savunmasız bir haldeyken çevrelerini kollamak isterler. Kendilerini güvende hissetmek için bazen yükseğe çıkar, bazen çamaşır sepetine gömülür, bazen de sadece patileriyle yüzlerini örterler.

Çünkü yüz, tıpkı insanlarda olduğu gibi kedilerde de en hassas ve korunması gereken bölgelerden biridir. Patilerini yüzlerine koyarak bu bölgeyi içgüdüsel olarak koruma altına almış olurlar.