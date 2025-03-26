Kedilerin Uyurken Yüzlerini Patileriyle Kapatmasının Kalp Eriten Sebepleri
Kedilerin Uyurken Yüzlerini Patileriyle Kapatmasının Kalp Eriten Sebepleri
Kediler garip olabilir, evet. Bazen koşarak duvara çarparlar, bazen ağzı açık bir şekilde hareketsiz dururlar, bazen de gözleri kapalıyken patilerini suratlarına bastırıp uyurlar. Peki neden? Uyurken yüzlerini kapatan bu tatlı varlıklar aslında içgüdüsel bir davranış sergiliyor olabilir mi? Bu minicik hareketin arkasında düşündüğümüzden çok daha fazla anlam var. Gelin bakalım! 😻
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Kediler hem avcı hem de av pozisyonunda olabilen canlılardır.
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Kediler sıcağı sever ama parlak ışık altında uyumak kolay değil!
Özellikle kış aylarında kedinizin daha sık bu pozisyonda uyuduğunu fark etmiş olabilirsiniz.
Güvenlik, konfor, sıcaklık, hatta temizlik alışkanlıkları… Hepsi bu tek hareketin içinde saklı olabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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