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Kedilerin Uyurken Yüzlerini Patileriyle Kapatmasının Kalp Eriten Sebepleri

Kedilerin Uyurken Yüzlerini Patileriyle Kapatmasının Kalp Eriten Sebepleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 19:48 Son Güncelleme: 26.03.2025 - 20:11

Kediler garip olabilir, evet. Bazen koşarak duvara çarparlar, bazen ağzı açık bir şekilde hareketsiz dururlar, bazen de gözleri kapalıyken patilerini suratlarına bastırıp uyurlar. Peki neden? Uyurken yüzlerini kapatan bu tatlı varlıklar aslında içgüdüsel bir davranış sergiliyor olabilir mi? Bu minicik hareketin arkasında düşündüğümüzden çok daha fazla anlam var. Gelin bakalım! 😻

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Kediler hem avcı hem de av pozisyonunda olabilen canlılardır.

Kediler hem avcı hem de av pozisyonunda olabilen canlılardır.

Bu yüzden uyku gibi savunmasız bir haldeyken çevrelerini kollamak isterler. Kendilerini güvende hissetmek için bazen yükseğe çıkar, bazen çamaşır sepetine gömülür, bazen de sadece patileriyle yüzlerini örterler. 

Çünkü yüz, tıpkı insanlarda olduğu gibi kedilerde de en hassas ve korunması gereken bölgelerden biridir. Patilerini yüzlerine koyarak bu bölgeyi içgüdüsel olarak koruma altına almış olurlar.

Kediler sıcağı sever ama parlak ışık altında uyumak kolay değil!

Kediler sıcağı sever ama parlak ışık altında uyumak kolay değil!

Hele ki bir kediyseniz ve günün büyük bölümünü uykuda geçiriyorsanız... Gözlerini örterek parlak ışıktan kaçan kediler, gün ortasında bile karanlık bir köşe yaratmayı başarıyor.

Bazı insanlar yan yatmayı sever, bazıları sırtüstü. Kediler için de durum farklı değil. Kimisi karnını açarak yayılır, kimisi minik bir çörek gibi kıvrılır. Kimilerinin ise patisini suratına koyarak uyuması, sadece “bu pozisyonu en rahat buldukları” anlamına geliyor. Yani belki de onların en rahat yastığı yine kendi patileri.

Özellikle kış aylarında kedinizin daha sık bu pozisyonda uyuduğunu fark etmiş olabilirsiniz.

Özellikle kış aylarında kedinizin daha sık bu pozisyonda uyuduğunu fark etmiş olabilirsiniz.

Çünkü patilerini yüzlerine kapatarak burunlarını sıcak tutmaya çalışıyorlar. Tıpkı bizim yorgan altına başımızı sokmamız gibi, onlar da bu hareketle vücut ısılarını korumaya çalışıyor.

Kediler günün büyük kısmını kendilerini temizleyerek geçirir. Ama bazen temizlik uykudan önce yarım kalabilir. Bir patiyi yüzüne götürüp orada dalıp giden kediler, aslında sadece uykuyu temizlikten daha cazip bulmuş olabilir. Yani patileri suratındayken uyuyan bir kediyi gördüğünüzde, belki de temizlik yaparken uykusuna yenik düşmüştür.

Güvenlik, konfor, sıcaklık, hatta temizlik alışkanlıkları… Hepsi bu tek hareketin içinde saklı olabilir.

Güvenlik, konfor, sıcaklık, hatta temizlik alışkanlıkları… Hepsi bu tek hareketin içinde saklı olabilir.

Bir dahaki sefere kedinizi patisiyle yüzünü örtmüş şekilde gördüğünüzde, sadece gülümsemekle kalmayın, ışığı kapatmak daha rahat uyumalarına yardımcı olabilir!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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