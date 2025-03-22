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Kediler Neden Başka Bir Yiyecek Yokmuş Gibi Kum Yer?

Kediler Neden Başka Bir Yiyecek Yokmuş Gibi Kum Yer?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.03.2025 - 17:01

Kediler meraklıdır, bunu zaten biliyoruz ama işin kum yemeye kadar varması biraz garip geliyor olabilir. Özellikle yavru kedilerde rastlanan bu durum bazen oynarken olurken, bazen de daha derin bir sağlık sorununa işaret edebiliyor. “Kedi kumu toksik mi?”, “Ne kadar yerse tehlikeli olur?” gibi sorular ise kafaları karıştırıyor. Eğer kediniz sık sık kum yemeye çalışıyorsa, bunun sebeplerini anlamak düşündüğünüzden çok daha önemli olabilir. Gelin şimdi bi' bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Her şeyden önce bu davranışa verilen bilimsel isim “pika”.

Her şeyden önce bu davranışa verilen bilimsel isim “pika”.

Pika, kedilerin yenmesi normal olmayan şeyleri sürekli olarak yemesiyle karakterize edilen bir durum. Yani sadece kum değil, yün, toprak, plastik gibi maddeleri de yiyorsa, bu davranışın adı pika oluyor.

En yaygın nedenlerinden biri basitçe merak. Özellikle yavru kediler için kum, oyuncak gibi algılanabiliyor. Kumla oynarken yutmaları da oldukça kolay. Bunun dışında kumun kokusu da bu davranışı tetikleyebilir. Mısır koçanı, ceviz kabuğu ya da buğday gibi gıda temelli ürünlerle yapılan kumlar, kedilere çekici gelebilir.

Ama iş sadece oyun ya da koku değil.

Ama iş sadece oyun ya da koku değil.

Kum yeme davranışının ardında anemi yani vücutta yeterli kırmızı kan hücresinin olmaması gibi ciddi sağlık sorunları da yatabiliyor. Anemik kedilerde yorgunluk, solgun diş etleri ve iştahsızlık gibi belirtiler görülürken, aynı zamanda kum gibi alakasız maddeleri yeme eğilimi de ortaya çıkabilir.

Bunun yanında beslenme eksiklikleri, özellikle uygun olmayan mama kullanımı (örneğin köpek maması ya da yetişkin mamasıyla beslenen yavru kediler), kedilerin farklı şeyleri yemeye yönelmesine neden olabilir. Vücut eksik olan vitamin ya da minerali başka yollarla almaya çalışıyor olabilir.

Bağırsak parazitleri, hipertiroidi, hatta beyin tümörleri bile bu davranışın altında yatabilen nedenler arasında.

Bağırsak parazitleri, hipertiroidi, hatta beyin tümörleri bile bu davranışın altında yatabilen nedenler arasında.

Bu sağlık sorunları kedide aşırı iştah artışına ya da davranış bozukluklarına yol açarak onu kum yemeye yönlendirebilir. Son olarak ise stres ve can sıkıntısı da bu davranışın psikolojik kökenli olabileceğini gösteriyor. Özellikle evde yalnız kalan ya da yeterince oyalanmayan kediler, kendi kendilerini sakinleştirmek için bu tür alışkanlıklar geliştirebilir.

Kum yeme davranışı ne yazık ki “zararsız bir alışkanlık” olarak geçiştirilecek bir konu değil.

Kum yeme davranışı ne yazık ki “zararsız bir alışkanlık” olarak geçiştirilecek bir konu değil.

Çünkü birçok kedi kumu türü, özellikle topaklanan kil bazlı kumlar, midede adeta çimento etkisi yaratarak bağırsak tıkanıklığına neden olabilir. Bazı durumlarda tıkanıklık yalnızca cerrahi müdahaleyle çözülebilir.

Ayrıca kumlar tozlu olduklarından hem yalanma yoluyla mideye gider hem de solunum yoluyla akciğerlere ulaşabilir. Bu da solunum problemleri ve mide bulantısı, kusma, ishal, iştahsızlık, hatta zehirlenme belirtileriyle kendini gösterebilir.

Silika bazlı kristal kumlar da benzer şekilde mide ve solunum sistemi için risk oluşturabilir. Her ne kadar üreticiler bu kumların “toksik olmadığını” iddia etse de aşırı ya da uzun süreli tüketim ciddi sorunlara yol açabilir.

Eğer kediniz kum yiyorsa öncelikle bu davranış geçici mi yoksa sürekli mi buna dikkat edin.

Eğer kediniz kum yiyorsa öncelikle bu davranış geçici mi yoksa sürekli mi buna dikkat edin.

Ara sıra oyun oynarken yutulan küçük miktarlar genelde zararsızdır. Ancak sürekli kum yemeye çalışıyorsa, bir şeylerin yolunda gitmediği anlamına gelir. İştahsızlık, kusma, kabızlık, halsizlik, nefes alırken zorluk gibi belirtilerle birlikte seyrediyorsa, vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurulmalıdır. Kan testi, dışkı analizi ve röntgen gibi tetkiklerle hem altta yatan neden bulunabilir hem de mide-bağırsak tıkanıklığı varsa müdahale edilir.

Tedavi çoğu zaman ilaç ve beslenme desteğiyle yapılabilirken, bazı ciddi durumlarda ameliyat bile gerekebilir. Eğer kum yeme davranışı stresten kaynaklanıyorsa, kedinin ortamını zenginleştirmek ve oyunla meşgul etmek de işe yarayabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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