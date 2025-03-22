Kediler Neden Başka Bir Yiyecek Yokmuş Gibi Kum Yer?
Kediler Neden Başka Bir Yiyecek Yokmuş Gibi Kum Yer?
Kediler meraklıdır, bunu zaten biliyoruz ama işin kum yemeye kadar varması biraz garip geliyor olabilir. Özellikle yavru kedilerde rastlanan bu durum bazen oynarken olurken, bazen de daha derin bir sağlık sorununa işaret edebiliyor. “Kedi kumu toksik mi?”, “Ne kadar yerse tehlikeli olur?” gibi sorular ise kafaları karıştırıyor. Eğer kediniz sık sık kum yemeye çalışıyorsa, bunun sebeplerini anlamak düşündüğünüzden çok daha önemli olabilir. Gelin şimdi bi' bakalım...
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Her şeyden önce bu davranışa verilen bilimsel isim “pika”.
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Ama iş sadece oyun ya da koku değil.
Bağırsak parazitleri, hipertiroidi, hatta beyin tümörleri bile bu davranışın altında yatabilen nedenler arasında.
Kum yeme davranışı ne yazık ki “zararsız bir alışkanlık” olarak geçiştirilecek bir konu değil.
Eğer kediniz kum yiyorsa öncelikle bu davranış geçici mi yoksa sürekli mi buna dikkat edin.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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