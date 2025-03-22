Kediler Neden Başka Bir Yiyecek Yokmuş Gibi Kum Yer?

Pika, kedilerin yenmesi normal olmayan şeyleri sürekli olarak yemesiyle karakterize edilen bir durum. Yani sadece kum değil, yün, toprak, plastik gibi maddeleri de yiyorsa, bu davranışın adı pika oluyor.

En yaygın nedenlerinden biri basitçe merak. Özellikle yavru kediler için kum, oyuncak gibi algılanabiliyor. Kumla oynarken yutmaları da oldukça kolay. Bunun dışında kumun kokusu da bu davranışı tetikleyebilir. Mısır koçanı, ceviz kabuğu ya da buğday gibi gıda temelli ürünlerle yapılan kumlar, kedilere çekici gelebilir.