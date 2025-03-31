"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

'Evde kıl olur, kokar, ben bakmam!' diyen birini tanıyorsunuzdur. Belki de o kişi, şu an tüylü bir minnoşla yan yana uyuyordur. Ebeveynlerin bu hızlı dönüşümünü görmek hem komik hem de tatlı. Çünkü bir hayvanla yaşamak, zamanla kalbi de evi de yumuşatıyor. Sonra bir bakmışsınız, en istemeyen kişi en büyük pati hayranı olmuş bile! Gelin o anlara beraber bakalım... Şimdiden uyaralım, kalbiniz eriyebilir. 😻👇🏻

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