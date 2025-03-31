"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
'Evde kıl olur, kokar, ben bakmam!' diyen birini tanıyorsunuzdur. Belki de o kişi, şu an tüylü bir minnoşla yan yana uyuyordur. Ebeveynlerin bu hızlı dönüşümünü görmek hem komik hem de tatlı. Çünkü bir hayvanla yaşamak, zamanla kalbi de evi de yumuşatıyor. Sonra bir bakmışsınız, en istemeyen kişi en büyük pati hayranı olmuş bile! Gelin o anlara beraber bakalım... Şimdiden uyaralım, kalbiniz eriyebilir. 😻👇🏻
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1. İstemediğine kesinlikle inandık! 😹👇🏻
2. Bayıldık bu kareye! 😻👇🏻
3. Şu selfie WhatsApp durumunda "Aslanım" diye paylaşıldı bile! 😹
4. "Kesinlikle istemediği kedi ve annem..." 😻
5. "Ben elimi bile sürmeyeceğim, bütün sorumluluklar sana ait." 😻
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6. "Evde köpek istemiyordu ama şimdi ona kafa masajı yapıyor." 😹👇🏻
7. Ne diyorduk hep? Büyücü memnun, büyülenen memnun!
8. Yüzdeki mutluluğa bakın sadece 😹
9. "Kedilerden haz etmeyen babamın bana gönderdiği fotoğraf." Aynen kesinlikle sevmiyordur! 😹👇🏻
10. İçeriğimizi de şöyle tatlı bir kareyle sonlandıralım. ❤️
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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