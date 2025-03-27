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Kediler Yine Şaşırtmadı: Evcil Hayvanlarımız İsimlerini Gerçekten Biliyor mu?

Kediler Yine Şaşırtmadı: Evcil Hayvanlarımız İsimlerini Gerçekten Biliyor mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.03.2025 - 14:02

Bazen köpeğinizi ismiyle çağırdığınızda anında heyecanla koşup gelirken, kedinize aynı şeyi söylediğinizde sadece bir göz kırpmasıyla karşılık alırsınız. Bu da aklınıza ister istemez şu soruyu getirir: İsimlerini gerçekten biliyorlar mı yoksa sadece ses tonumuza mı tepki veriyorlar? Evcil hayvan sahiplerinin aklını kurcalayan bu soruya artık bilimsel bir cevabımız var. Üstelik sonuçlar, sandığınızdan çok daha karmaşık ve ilginç!

İşte detaylar...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Köpekler, insanlarla binlerce yıldır birlikte yaşayan ve duyguları, kelimeleri ve hatta isimlerini tanıma konusunda oldukça gelişmiş canlılar.

Köpekler, insanlarla binlerce yıldır birlikte yaşayan ve duyguları, kelimeleri ve hatta isimlerini tanıma konusunda oldukça gelişmiş canlılar.

Yapılan bir araştırma, köpeklerin farklı türdeki kelimeleri nasıl algıladığını inceledi. Araştırmacılar köpeklere bildikleri komutları (örneğin “otur” ya da “gel”) söylediler, sonra bu kelimelere benzeyen ama anlamsız başka kelimeler (örneğin “otur” yerine “oturç”) kullandılar ve ardından da tamamen alakasız sesler söylediler.

Sonuç? Köpekler, anlamlı kelimeler ile tamamen alakasız kelimeleri hızla ayırt edebildiler ancak bildikleri kelimeye benzeyen anlamsız sesleri bazen gerçek komut zannettikleri gözlendi. Bu da bize köpeklerin sadece sesi değil, kelimenin bellekteki karşılığını da işleyebildiğini gösterdi.

Ayrıca köpekler yalnızca kelimelere değil, ses tonuna ve beden diline de oldukça duyarlı.

Ayrıca köpekler yalnızca kelimelere değil, ses tonuna ve beden diline de oldukça duyarlı.

Bu da onların sadece isimlerini değil aynı zamanda size ait sesleri, tonlamaları ve duyguları da tanıdığı anlamına geliyor. Hatta çoğu köpek, takma adlarına bile aynı heyecanla tepki verebiliyor çünkü o sesin kendilerine ait olduğunu öğreniyorlar.

Kediler konusunda işler biraz daha karışık.

Kediler konusunda işler biraz daha karışık.

Evet, kediler de isimlerini tanıyor ama işin püf noktası şu: Tepki verip vermemek tamamen onların keyfine bağlı. Veteriner uzmanlara göre, kediler isimlerini ses tonuyla ve olumlu deneyimlerle bağdaştırarak öğreniyor. 

Yani bir kedi, ismiyle birlikte ödül maması, sevgi ya da oyun alıyorsa o kelimeyi kendi ismi olarak kodluyor. Ama eğer ismini duymak genelde kafese girmek, veteriner ziyareti ya da banyoyla sonuçlanıyorsa, o zaman ismini tanısa bile görmezden gelmeyi tercih edebiliyor.

Yani kediniz sizi duymamazlıktan geliyorsa, aslında duymadığı değil duymak istemediği anlamına geliyor. Ne yalan söyleyelim tam da onlara yakışır bir hareket! 😹

2013’te yapılan bir çalışmada, kedilere dört farklı kişinin sesi dinletildi.

2013’te yapılan bir çalışmada, kedilere dört farklı kişinin sesi dinletildi.

Bunlardan biri kedinin sahibi, diğerleri yabancıydı. Sonuçlar netti: Kediler sahiplerinin sesini ayırt etti ve ona doğru yönelerek ilgi gösterdi. Yani kediler yalnızca kelimeleri değil, kimin konuştuğunu da tanıyabiliyorlar. 

Özellikle evde sık vakit geçirdikleri kişilerle kurdukları bağ, onların ses tonunu ve konuşma tarzını diğerlerinden ayırmalarını sağlıyor. Ayrıca ses tonumuz da kedilerin tepkisinde oldukça etkili. Yüksek, sevecen bir ses tonu genelde olumlu bir tepki alırken, tehditkar veya stresli bir tonlama onları uzaklaştırabiliyor.

Köpekler isimlerini duyar duymaz tepki verip koşarak gelirken kediler önce analiz eder, sonra karar verir.

Köpekler isimlerini duyar duymaz tepki verip koşarak gelirken kediler önce analiz eder, sonra karar verir.

İkisi arasındaki fark, sadece kişilik farkı değil; fizyolojik ve sosyal evrimlerinin de bir sonucu. Köpekler insanlarla çalışmaya ve iş birliğine daha yatkın canlılar olarak evrimleşmişken, kediler her zaman daha bağımsız ve seçici olmuşlardır.

Kediler bir kere de şaşırtın be!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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