Kediler Yine Şaşırtmadı: Evcil Hayvanlarımız İsimlerini Gerçekten Biliyor mu?

Yapılan bir araştırma, köpeklerin farklı türdeki kelimeleri nasıl algıladığını inceledi. Araştırmacılar köpeklere bildikleri komutları (örneğin “otur” ya da “gel”) söylediler, sonra bu kelimelere benzeyen ama anlamsız başka kelimeler (örneğin “otur” yerine “oturç”) kullandılar ve ardından da tamamen alakasız sesler söylediler.

Sonuç? Köpekler, anlamlı kelimeler ile tamamen alakasız kelimeleri hızla ayırt edebildiler ancak bildikleri kelimeye benzeyen anlamsız sesleri bazen gerçek komut zannettikleri gözlendi. Bu da bize köpeklerin sadece sesi değil, kelimenin bellekteki karşılığını da işleyebildiğini gösterdi.