Kediler Yine Şaşırtmadı: Evcil Hayvanlarımız İsimlerini Gerçekten Biliyor mu?
Kediler Yine Şaşırtmadı: Evcil Hayvanlarımız İsimlerini Gerçekten Biliyor mu?
Bazen köpeğinizi ismiyle çağırdığınızda anında heyecanla koşup gelirken, kedinize aynı şeyi söylediğinizde sadece bir göz kırpmasıyla karşılık alırsınız. Bu da aklınıza ister istemez şu soruyu getirir: İsimlerini gerçekten biliyorlar mı yoksa sadece ses tonumuza mı tepki veriyorlar? Evcil hayvan sahiplerinin aklını kurcalayan bu soruya artık bilimsel bir cevabımız var. Üstelik sonuçlar, sandığınızdan çok daha karmaşık ve ilginç!
İşte detaylar...
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Köpekler, insanlarla binlerce yıldır birlikte yaşayan ve duyguları, kelimeleri ve hatta isimlerini tanıma konusunda oldukça gelişmiş canlılar.
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Ayrıca köpekler yalnızca kelimelere değil, ses tonuna ve beden diline de oldukça duyarlı.
Kediler konusunda işler biraz daha karışık.
2013’te yapılan bir çalışmada, kedilere dört farklı kişinin sesi dinletildi.
Köpekler isimlerini duyar duymaz tepki verip koşarak gelirken kediler önce analiz eder, sonra karar verir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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