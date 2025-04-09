Kediyi sahiplenmeden önce 'O tüylerini her yere döker, ben uğraşamam!' diyen o tanıdık ses şimdi koltukta büzüşmüş bir tüy yumağına battaniye örtüyor olabilir. Bir zamanlar hayvanlarla aynı evde yaşama fikrine karşı çıkan ebeveynler, iş ciddiye binince tüm kurallarını bir bir unutuyor. Kimisi pati sesi duyunca uykudan uyanıyor, kimisi oynamazsa üzülür diye akşam eve koşa koşa geliyor. Kiminin telefon galerisinde çocuklardan çok köpek fotoğrafı var, kimisi de her sabah 'Günaydın'ı ilk ona söylüyor. Başta direnen ama sonunda gönlünü kaptıran o tatlı değişimi hepimiz bir yerden tanıyoruz, değil mi? Gelin o anlara beraber bakalım, iyi eğlenceler! 😻

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