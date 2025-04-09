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"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.04.2025 - 21:20

Kediyi sahiplenmeden önce 'O tüylerini her yere döker, ben uğraşamam!' diyen o tanıdık ses şimdi koltukta büzüşmüş bir tüy yumağına battaniye örtüyor olabilir. Bir zamanlar hayvanlarla aynı evde yaşama fikrine karşı çıkan ebeveynler, iş ciddiye binince tüm kurallarını bir bir unutuyor. Kimisi pati sesi duyunca uykudan uyanıyor, kimisi oynamazsa üzülür diye akşam eve koşa koşa geliyor. Kiminin telefon galerisinde çocuklardan çok köpek fotoğrafı var, kimisi de her sabah 'Günaydın'ı ilk ona söylüyor. Başta direnen ama sonunda gönlünü kaptıran o tatlı değişimi hepimiz bir yerden tanıyoruz, değil mi? Gelin o anlara beraber bakalım, iyi eğlenceler! 😻

Kaynak 1, Kaynak 2

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1. Şu bakış her şeyin özeti olabilir! 😻

1. Şu bakış her şeyin özeti olabilir! 😻

2. Şapkasına bakın! 😹

2. Şapkasına bakın! 😹

3. Beraber çalışmaya başladılarsa bu iş tamamdır...

3. Beraber çalışmaya başladılarsa bu iş tamamdır...

4. "Annem ve istemediği köpeğimiz..."

4. "Annem ve istemediği köpeğimiz..."

5. Köpekler de kime yanaşacağını iyi biliyor diyebilir miyiz? 😹

5. Köpekler de kime yanaşacağını iyi biliyor diyebilir miyiz? 😹
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6. Dünyanın en rahat uykusu 😻👇🏻

6. Dünyanın en rahat uykusu 😻👇🏻

7. Göbüş de açıldıysa artık favori insanı diyebiliriz 😹👇🏻

7. Göbüş de açıldıysa artık favori insanı diyebiliriz 😹👇🏻

8. "Kesinlikle köpek istemiyorum demişti..."

8. "Kesinlikle köpek istemiyorum demişti..."

9. Hep kedi-köpek paylaşacak değiliz!

9. Hep kedi-köpek paylaşacak değiliz!

10. O nasıl bir oturuş öyle 😹👇🏻

10. O nasıl bir oturuş öyle 😹👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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