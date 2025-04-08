Kediler Kum Kabı Temizlenir Temizlenmez Neden Hemen Tuvaletini Yapar?
Kediler Kum Kabı Temizlenir Temizlenmez Neden Hemen Tuvaletini Yapar?
Kedi sahiplerinin en sık karşılaştığı şeylerden biri, kum kabını tertemiz yaptıktan saniyeler sonra kedilerinin içine girip hemen tuvaletini yapmasıdır. Bu davranış ilk bakışta sinir bozucu ya da kafa karıştırıcı olabilir ama aslında kediniz size bir mesaj veriyor. Kum kabı temizlenince hemen çişe ya da kaka yapma dürtüsü, kedilerin hem temizlik takıntısıyla hem de koku dünyasına duydukları hassasiyetle ilgilidir. Yani bu durum bir tuhaflık değil, tam aksine son derece içgüdüsel bir refleksin yansıması. Gelin detaylarına bakalım...
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Kum temizlenince neden akıllarına tuvalet geldiğini hiç düşündünüz mü?
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İşin içinde sadece hijyen değil, biraz da koku politikası var.
Peki bu davranış bir sorun mu, yoksa normal mi?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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