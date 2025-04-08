Kediler Kum Kabı Temizlenir Temizlenmez Neden Hemen Tuvaletini Yapar?

Kediler temizlik konusunda oldukça titiz canlılardır ve kirli bir kum kabına ayak basmak bile istemeyebilirler. Eğer kumda yeterince alan ya da temiz bölge kalmadıysa, tuvaletlerini yapıp üzerini örtmekte zorlanabilirler. Ayrıca kapalı kum kaplarında kötü kokular daha yoğun bir şekilde birikir ve bu da kedinizin o kabı kullanmaktan uzaklaşmasına neden olabilir.

Bu yüzden temizlenmiş bir kum kabı, kedinize adeta bir “şimdi gitmenin tam zamanı!” sinyali verir. Onlar için bu durum, bizim kalabalık bir umumi tuvalet yerine yeni temizlenmiş boş bir kabine girmeyi tercih etmemizle neredeyse aynı mantığa dayanır.