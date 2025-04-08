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Kediler Kum Kabı Temizlenir Temizlenmez Neden Hemen Tuvaletini Yapar?

Kediler Kum Kabı Temizlenir Temizlenmez Neden Hemen Tuvaletini Yapar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 13:54

Kedi sahiplerinin en sık karşılaştığı şeylerden biri, kum kabını tertemiz yaptıktan saniyeler sonra kedilerinin içine girip hemen tuvaletini yapmasıdır. Bu davranış ilk bakışta sinir bozucu ya da kafa karıştırıcı olabilir ama aslında kediniz size bir mesaj veriyor. Kum kabı temizlenince hemen çişe ya da kaka yapma dürtüsü, kedilerin hem temizlik takıntısıyla hem de koku dünyasına duydukları hassasiyetle ilgilidir. Yani bu durum bir tuhaflık değil, tam aksine son derece içgüdüsel bir refleksin yansıması. Gelin detaylarına bakalım...

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Kum temizlenince neden akıllarına tuvalet geldiğini hiç düşündünüz mü?

Kum temizlenince neden akıllarına tuvalet geldiğini hiç düşündünüz mü?

Kediler temizlik konusunda oldukça titiz canlılardır ve kirli bir kum kabına ayak basmak bile istemeyebilirler. Eğer kumda yeterince alan ya da temiz bölge kalmadıysa, tuvaletlerini yapıp üzerini örtmekte zorlanabilirler. Ayrıca kapalı kum kaplarında kötü kokular daha yoğun bir şekilde birikir ve bu da kedinizin o kabı kullanmaktan uzaklaşmasına neden olabilir. 

Bu yüzden temizlenmiş bir kum kabı, kedinize adeta bir “şimdi gitmenin tam zamanı!” sinyali verir. Onlar için bu durum, bizim kalabalık bir umumi tuvalet yerine yeni temizlenmiş boş bir kabine girmeyi tercih etmemizle neredeyse aynı mantığa dayanır.

İşin içinde sadece hijyen değil, biraz da koku politikası var.

İşin içinde sadece hijyen değil, biraz da koku politikası var.

Kediler yalnızca temizlik takıntısıyla değil, kokularla iletişim kurdukları için de kum kabına bu kadar çabuk dönebilirler. Özellikle çok iyi temizlenmiş bir kum kabı, onların kendi kokularını kaybettiği bir alan haline gelir. Bu durumda da içgüdüsel olarak yeniden “sahiplenme” ihtiyacı duyarlar ve bu sahiplenmeyi de tahmin ettiğiniz gibi tuvaletleriyle yaparlar. 

Yani bazen bu davranış sadece tuvalet ihtiyacından değil, alanı yeniden kokularıyla işaretleme arzusundan kaynaklanır. Hele ki evde birden fazla kedi varsa, temizlenmiş bir kabın ilk yeniden kokulanması için ciddi bir rekabet bile olabilir.

Peki bu davranış bir sorun mu, yoksa normal mi?

Peki bu davranış bir sorun mu, yoksa normal mi?

İçinizi rahatlatalım... Bu tamamen doğal bir davranış. Kedinizin temizlenen kumu hemen kullanma isteği, sağlıkla ya da davranışsal bir sorunla ilgili değildir. Ancak bu durumu daha az yaşamak istiyorsanız, evdeki kedi sayısı kadar kum kabı ve her birine bir yedek olacak şekilde ekstra kaplar bulundurmak işleri kolaylaştırabilir.

Çünkü her zaman temiz bir alternatifin olması, kedinizin tuvalet ihtiyacını daha dengeli ve sağlıklı bir düzende yapmasını sağlar. Unutmayın, kum kaplarını düzenli temizlemek sadece koku için değil, kedinizin tuvalet alışkanlıklarının doğal ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi için de kritik önemde.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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