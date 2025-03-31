Kediler Sahiplerini Görünce Neden Göbeklerini Açıp Yuvarlanırlar?

Kediler doğaları gereği temkinli canlılardır. Kolay kolay savunmasız duruma düşmezler. Peki neden sırtüstü yatıp en hassas bölgeleri olan karınlarını size gösteriyorlar? Çünkü bu, onların “Sana güveniyorum” deme şekli.

Bir kedi göbeğini açarak yanınıza geliyorsa ya da tam önünüzde yuvarlanıyorsa, o an içinde kendini oldukça güvende hissediyor demektir. Adeta zen moduna geçmiş gibidir. Huzurludur, rahattır ve sizinle bağ kurmak istiyordur.