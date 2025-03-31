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Kediler Sahiplerini Görünce Neden Göbeklerini Açıp Yuvarlanırlar?

Kediler Sahiplerini Görünce Neden Göbeklerini Açıp Yuvarlanırlar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.03.2025 - 08:54

Günün sonunda eve geliyorsunuz, anahtarı çevirdiniz, kapıyı açtınız… Ve bam! Kediniz hemen yere uzanıp göbeğini açıyor, sağa sola yuvarlanıyor. Kabul edelim, o göbüşü öpmemek için hepimiz biraz zor duruyoruz. Aksi takdirde yüzümüze bir pati yememiz cabası olur çünkü! Madem göbeklerine dokunmamızı istemiyorlar o zaman neden yerlerde yuvarlanıyorlar? Gelin bakalım sebepleri neymiş!

İşte detaylar...

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Bu hareketin arkasında yatan en temel sebep: Güven.

Bu hareketin arkasında yatan en temel sebep: Güven.

Kediler doğaları gereği temkinli canlılardır. Kolay kolay savunmasız duruma düşmezler. Peki neden sırtüstü yatıp en hassas bölgeleri olan karınlarını size gösteriyorlar? Çünkü bu, onların “Sana güveniyorum” deme şekli.

Bir kedi göbeğini açarak yanınıza geliyorsa ya da tam önünüzde yuvarlanıyorsa, o an içinde kendini oldukça güvende hissediyor demektir. Adeta zen moduna geçmiş gibidir. Huzurludur, rahattır ve sizinle bağ kurmak istiyordur.

“Hadi beni sev artık!” diye sessiz bir çığlık olabilir mi?

“Hadi beni sev artık!” diye sessiz bir çığlık olabilir mi?

Evet! Çünkü bu hareket bazen yalnızca rahatlık değil, aynı zamanda ilgi isteği anlamına da geliyor. Özellikle sabahları ya da evden çıktığınız uzun bir günün ardından sizi gördüğünde yere yatan kediniz aslında sizinle zaman geçirmek istiyordur. Göbeğini açıp yuvarlanması 'Buradayım, beni fark et!' çağrısıdır.

Siz de bu çağrıyı cevapsız bırakmaz, onu okşar ya da onunla ilgilenirseniz davranış pekişir, bu şirin sahne tekrar tekrar yaşanır. 😻

Peki ya yerde sürtünmeler, kafa atmalar, miyavlamalar?

Peki ya yerde sürtünmeler, kafa atmalar, miyavlamalar?

Bunlar da davranışın önemli parçaları. Kediler özellikle yanak ve patiler gibi vücutlarının bazı bölgelerinde koku bezlerine sahiptir. Yuvarlandıkları zeminlere ya da size bu bölgeleri sürterek kendi kokularını bırakırlar.

Bu, 'Burası benim bölgem, bu insan da benim!' demenin kedice yoludur. Eğer bu sırada ayaklarınıza da sarılıyorlarsa bilin ki işaretlenmişsinizdir. Diğer kediler uzak dursun, çünkü bu bölge zaten sahiplenilmiştir! 😹 Köpekler genellikle karınlarını açarak boyun eğici bir davranış sergilerler. Ancak kedilerde durum farklı. Onlar genellikle karınlarına dokunulmasından pek hoşlanmaz.

Yani kediniz sırtüstü yuvarlandığında elinizi göbeğine uzatırsanız bir anda patilerle sarılabilir ve bacaklarını kullanarak sizi 'haddini bil' moduna alabilir. Bu yüzden en güvenli temas bölgesi, kulak arkası. Oradan başlayın, sonra kendisi izin verirse zaten yönlendirir.

Belki de sadece biraz rahatlamaya çalışıyordur?

Belki de sadece biraz rahatlamaya çalışıyordur?

Bazen kediler, vücut ısılarını dengelemek için de yerde yuvarlanırlar. Özellikle sıcak mevsimlerde serin zeminlerde dönüp durmaları bir tür vücut kliması gibidir. Hatta bazı kediler, tüylerine bakteri bulaştırmak için toprakta yuvarlanır, sonra bu bakterileri yalayarak bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışırlar.

Yani siz 'Ay yine şov yapıyor!' diye düşünürken, o aslında bir tür sağlıklı yaşam pratiği yapıyor olabilir. Bunu fark edip biraz vakit ayırırsanız, aranızdaki bağ güçlenir ve minik gösteriler daha da sık yaşanır.

Ama göbeğe dokunmadan önce bir düşünün deriz…

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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