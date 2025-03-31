Kediler Sahiplerini Görünce Neden Göbeklerini Açıp Yuvarlanırlar?
Kediler Sahiplerini Görünce Neden Göbeklerini Açıp Yuvarlanırlar?
Günün sonunda eve geliyorsunuz, anahtarı çevirdiniz, kapıyı açtınız… Ve bam! Kediniz hemen yere uzanıp göbeğini açıyor, sağa sola yuvarlanıyor. Kabul edelim, o göbüşü öpmemek için hepimiz biraz zor duruyoruz. Aksi takdirde yüzümüze bir pati yememiz cabası olur çünkü! Madem göbeklerine dokunmamızı istemiyorlar o zaman neden yerlerde yuvarlanıyorlar? Gelin bakalım sebepleri neymiş!
İşte detaylar...
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Bu hareketin arkasında yatan en temel sebep: Güven.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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