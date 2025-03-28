İkinci Dünya Savaşı'nda Üç Gemi Kazasından Sağ Kurtulan Efsanevi Kedi: Oscar
İkinci Dünya Savaşı'nda Üç Gemi Kazasından Sağ Kurtulan Efsanevi Kedi: Oscar
Savaş zamanı denizlerde geçen hikayeler genelde acı doludur ama bazıları içimizi ısıtmayı başarır. Unsinkable Sam adlı bir kedinin üç gemi kazasından sağ kurtulması da tam olarak böyle bir hikaye. Onu tanıyanlar, gerçekten dokuz canlı olduğunu düşünüyordu. Her batığın ardından başka bir gemide karşımıza çıkması, onu efsane haline getirdi. Peki bu hikaye gerçekten yaşandı mı, yoksa denizcilerin anlattığı bir umut masalı mıydı?
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Hikaye, Nazi Almanyası'nın en güçlü savaş gemilerinden birinde başlıyor.
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Oscar, artık HMS Cossack’ın maskotuydu.
Royal Museums Greenwich’e göre Oscar, üçüncü batığın ardından karaya çıkarıldı.
Bazılarına göre, Sam aslında gemiye gizlice sızmış bir kediydi. Bu yüzden kayıt altına alınmamış olabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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