İkinci Dünya Savaşı'nda Üç Gemi Kazasından Sağ Kurtulan Efsanevi Kedi: Oscar

1939 yılında, Alman donanmasına ait Bismarck isimli savaş gemisi suya indirildi. Ve efsaneye göre, o gemide siyah-beyaz bir kedi de vardı: Oscar. 1941’e gelindiğinde Bismarck, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyine doğru hareket ederek İngilizlerle çarpışmaya başladı. Üç gün süren sert bir çatışmanın ardından, 2.200 kişilik mürettebatın yalnızca 114’ü kurtuldu.

İşte Oscar da bu mucizevi kurtulanlar arasındaydı. Britanya donanmasına ait HMS Cossack adlı savaş gemisi, hayatta kalanları toplarken bir tahta parçası üzerinde sürüklenen bu kediyi fark etti. Onu gemiye aldılar ve adına “Oscar” dediler. Bazıları Alman kökeni sebebiyle “Oskar” da dedi.