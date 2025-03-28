onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
İkinci Dünya Savaşı'nda Üç Gemi Kazasından Sağ Kurtulan Efsanevi Kedi: Oscar

İkinci Dünya Savaşı'nda Üç Gemi Kazasından Sağ Kurtulan Efsanevi Kedi: Oscar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 17:29

Savaş zamanı denizlerde geçen hikayeler genelde acı doludur ama bazıları içimizi ısıtmayı başarır. Unsinkable Sam adlı bir kedinin üç gemi kazasından sağ kurtulması da tam olarak böyle bir hikaye. Onu tanıyanlar, gerçekten dokuz canlı olduğunu düşünüyordu. Her batığın ardından başka bir gemide karşımıza çıkması, onu efsane haline getirdi. Peki bu hikaye gerçekten yaşandı mı, yoksa denizcilerin anlattığı bir umut masalı mıydı?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hikaye, Nazi Almanyası'nın en güçlü savaş gemilerinden birinde başlıyor.

Hikaye, Nazi Almanyası'nın en güçlü savaş gemilerinden birinde başlıyor.

1939 yılında, Alman donanmasına ait Bismarck isimli savaş gemisi suya indirildi. Ve efsaneye göre, o gemide siyah-beyaz bir kedi de vardı: Oscar. 1941’e gelindiğinde Bismarck, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyine doğru hareket ederek İngilizlerle çarpışmaya başladı. Üç gün süren sert bir çatışmanın ardından, 2.200 kişilik mürettebatın yalnızca 114’ü kurtuldu.

İşte Oscar da bu mucizevi kurtulanlar arasındaydı. Britanya donanmasına ait HMS Cossack adlı savaş gemisi, hayatta kalanları toplarken bir tahta parçası üzerinde sürüklenen bu kediyi fark etti. Onu gemiye aldılar ve adına “Oscar” dediler. Bazıları Alman kökeni sebebiyle “Oskar” da dedi.

Oscar, artık HMS Cossack’ın maskotuydu.

Oscar, artık HMS Cossack’ın maskotuydu.

Oscar, artık HMS Cossack’ın maskotuydu. Ama birkaç ay geçmeden bu gemi de bir Alman torpidosu tarafından batırıldı. Şans eseri Oscar yine kurtarıldı. Bu kez, İngilizlerin uçak gemisi olan HMS Ark Royal’e götürüldü.

Tahmin edersiniz k Ark Royal de çok geçmeden hedef oldu. Tarih 14 Kasım 1941’i gösterdiğinde, gemi sulara gömülüyordu. Ancak Oscar yine, hiçbir zarar görmeden kurtulmuştu. Bu üçüncü gemi kazasından da sağ çıkması, ona efsaneleşen lakabını kazandırdı: “Unsinkable Sam” yani Batmaz Sam!

Royal Museums Greenwich’e göre Oscar, üçüncü batığın ardından karaya çıkarıldı.

Royal Museums Greenwich’e göre Oscar, üçüncü batığın ardından karaya çıkarıldı.

Önce Cebelitarık Valiliği’nin ofisine yerleştirildi. Ardından, Belfast’te yaşayan bir denizci tarafından sahiplenildi ve 1955’te de hayatını orada tamamladı.

Ancak hikayeye dair soru işaretleri de hiç az değil. Örneğin, Bismarck’tan kurtulanlar arasında resmi olarak bir kediden söz edilmiyor. Ayrıca Unsinkable Sam’e ait olduğu iddia edilen çizimlerin ve fotoğrafların da kesin bir kanıt sunduğu söylenemez. Bazı fotoğraflar başka ünlü gemi kedilerine ait olabilir.

Bazılarına göre, Sam aslında gemiye gizlice sızmış bir kediydi. Bu yüzden kayıt altına alınmamış olabilir.

Bazılarına göre, Sam aslında gemiye gizlice sızmış bir kediydi. Bu yüzden kayıt altına alınmamış olabilir.

Kedilerin gemilerde bulundurulması, çok eski bir gelenek. En başta fareleri uzak tutmak için getirilseler de zamanla birer moral kaynağına dönüştüler. Mrs. Chippy, Convoy ve Blackie gibi başka ünlü kedi isimleri de savaş gemilerinde görev yapmıştı. Hatta bazıları, İngiltere Başbakanı Winston Churchill gibi isimlerle aynı karede bile yer aldı.

Kediler dışında, köpekler, güvercinler, tavuklar ve hatta maymunlar bile askerlerle cephedeydi. Bazıları haber taşımak, bazıları da saldırı uyarısı yapmak gibi görevler üstlenmişti. Ama çoğunun görevi, sadece orada bulunarak askerlerin morali yüksek tutmaktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kedilere dair içeriklerimiz 👇🏻😻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın