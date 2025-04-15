Kedilerin Bize Sürtünmesinin Ardındaki Kalp Eriten Sebep

Kedilerin o bölgelerinde özel koku bezleri bulunur ve bu bezlerden salgılanan feromonlar, onların dünyasında bir tür imza gibidir. Feromonları üzerinize bırakmaları, sizi sahiplenmeleri anlamına gelir; kısaca artık o kedinin alanına dahil olmuşsunuzdur. Bu davranış, annelerden yavrulara geçen bir iletişim şeklidir ve genellikle kabul, selamlaşma ya da aidiyet göstergesi olarak kullanılır.

Aynı zamanda bu sürtünme, sizin dış dünyadan getirdiğiniz kokuları kendi kokusuyla bastırma çabasıdır.