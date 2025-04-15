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Kedilerin Bize Sürtünmesinin Ardındaki Kalp Eriten Sebep

Kedilerin Bize Sürtünmesinin Ardındaki Kalp Eriten Sebep

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 21:33

Kediniz yanınızdan geçerken bir anda size sürtünüyor ve sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam mı ediyor? Bu davranış size başta sadece sevimli bir yakınlık göstergesi gibi gelebilir ama işin içinde, göründüğünden çok daha karmaşık bir mesaj olabilir. Asırlardır kedilerin sürtünme davranışı üzerine farklı yorumlar yapılıyor ve her geçen gün bu gizemli alışkanlığa dair yeni şeyler öğreniyoruz. Peki gerçekten, kediler neden bunu yapıyor olabilir? Gelin bakalım!

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Kediler neden kafalarını, yanaklarını ya da kuyruklarını bize sürter?

Kediler neden kafalarını, yanaklarını ya da kuyruklarını bize sürter?

Kedilerin o bölgelerinde özel koku bezleri bulunur ve bu bezlerden salgılanan feromonlar, onların dünyasında bir tür imza gibidir. Feromonları üzerinize bırakmaları, sizi sahiplenmeleri anlamına gelir; kısaca artık o kedinin alanına dahil olmuşsunuzdur. Bu davranış, annelerden yavrulara geçen bir iletişim şeklidir ve genellikle kabul, selamlaşma ya da aidiyet göstergesi olarak kullanılır. 

Aynı zamanda bu sürtünme, sizin dış dünyadan getirdiğiniz kokuları kendi kokusuyla bastırma çabasıdır.

Peki kediler bunu sadece insanlara mı yapar?

Peki kediler bunu sadece insanlara mı yapar?

Aslında bu davranış, kedi dünyasında da oldukça yaygın diyebiliriz. Özellikle vahşi kediler ve sokak kolonilerinde bireyler birbirlerine sürtünerek grup kokusu oluştururlar. 

Ortak koku, yabancıları ayırt etmeyi kolaylaştırır ve grup içi huzuru artırır. Aynı zamanda bu kokular sayesinde kediler birbirlerinin sağlık durumu, saldırganlık seviyesi ve hatta çiftleşme uygunluğu gibi bilgileri bile çözümleyebilirler. Yani bir kedi size sürtünüyorsa, sadece 'merhaba' değil, 'artık benimsin' de diyordur.

Bazen bu sürtünmenin arkasında başka bir mesaj olabilir.

Bazen bu sürtünmenin arkasında başka bir mesaj olabilir.

Kediniz mutfağa girer girmez dolaplara sürtünüyorsa, büyük ihtimalle aç olduğunun bir işaretidir. Ya da mama kabının önüne gelip size sürtünüyorsa, size nazikçe 'haydi artık doldur şunu' deme biçimidir. Bazı kediler ise temiz olmayan kum kutusu ya da susuz bir mama kabı gibi rahatsız edici durumları belirtmek için bu davranışı kullanabilir. 

Rutin sürtünmeler genellikle olumlu kabul edilirken, ani başlayan aşırı sürtünmeler bazen bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Bu yüzden kedinizin sürtünme alışkanlıklarını iyi gözlemlemek önemli.

Her sürtünme masum olmayabilir dedik. Sahi, ne zaman endişelenmeliyiz?

Her sürtünme masum olmayabilir dedik. Sahi, ne zaman endişelenmeliyiz?

Eğer kediniz normalin dışında bir şekilde sürekli sürtünmeye başladıysa ve bu davranış başka belirtilerle birlikte geliyorsa dikkatli olmak gerekir. Aşırı sürtünmeler; alerjiler, kulak enfeksiyonları, parazitler ya da sinir sistemi sorunları gibi bazı tıbbi durumların işareti olabilir. 

Hatta bazı kedilerde hipersensitivite bozukluğu adı verilen özel bir durum bile bu tarz davranışlara yol açabilir. Elbette her sürtünme paniğe neden olacak bir durum değil ama ani değişiklikler ciddiye alınmalı. Böyle bir durumda veteriner hekime danışmak, en iyi seçenek olacaktır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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