Kedilerin Bize Sürtünmesinin Ardındaki Kalp Eriten Sebep
Kediniz yanınızdan geçerken bir anda size sürtünüyor ve sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam mı ediyor? Bu davranış size başta sadece sevimli bir yakınlık göstergesi gibi gelebilir ama işin içinde, göründüğünden çok daha karmaşık bir mesaj olabilir. Asırlardır kedilerin sürtünme davranışı üzerine farklı yorumlar yapılıyor ve her geçen gün bu gizemli alışkanlığa dair yeni şeyler öğreniyoruz. Peki gerçekten, kediler neden bunu yapıyor olabilir? Gelin bakalım!
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Kediler neden kafalarını, yanaklarını ya da kuyruklarını bize sürter?
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Peki kediler bunu sadece insanlara mı yapar?
Bazen bu sürtünmenin arkasında başka bir mesaj olabilir.
Her sürtünme masum olmayabilir dedik. Sahi, ne zaman endişelenmeliyiz?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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