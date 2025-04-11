Beyaz ve Mavi Gözlü Kedilerin Neden Çoğunluğu Genellikle Sağırdır?
Bembeyaz tüyleriyle göz kamaştıran bir kediyi görünce dönüp bir daha bakmamak elde değil. Hele bir de gözleri cam gibi mavi mi tam “masal kedisi” diyesi geliyor insanın. Ama işin ilginci, bu güzelliğin arkasında pek çok beyaz kedinin duyamadığı gerçeği yatıyor. Mavi gözlü beyaz kedilerde sağırlık oldukça yaygın ve bu durum tamamen genetikle ilgili. Şimdi, gelin birlikte bu kedilerin sırrını çözelim.
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Beyaz tüy, mavi göz ve sağırlık... Bu üçlü neden bu kadar bağlantılı?
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Peki bir kedinin hem beyaz tüylü hem de mavi gözlü olması onun sağır doğacağı anlamına mı gelir?
Peki bir kedinin sağır olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Neyse ki oldukça basit bir yöntem var.
Sağır kedilerle yaşamak zor mu? Aslında hayır ama biraz dikkat gerektiriyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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