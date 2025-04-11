onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Beyaz ve Mavi Gözlü Kedilerin Neden Çoğunluğu Genellikle Sağırdır?

Beyaz ve Mavi Gözlü Kedilerin Neden Çoğunluğu Genellikle Sağırdır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.04.2025 - 10:33

Bembeyaz tüyleriyle göz kamaştıran bir kediyi görünce dönüp bir daha bakmamak elde değil. Hele bir de gözleri cam gibi mavi mi tam “masal kedisi” diyesi geliyor insanın. Ama işin ilginci, bu güzelliğin arkasında pek çok beyaz kedinin duyamadığı gerçeği yatıyor. Mavi gözlü beyaz kedilerde sağırlık oldukça yaygın ve bu durum tamamen genetikle ilgili. Şimdi, gelin birlikte bu kedilerin sırrını çözelim.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyaz tüy, mavi göz ve sağırlık... Bu üçlü neden bu kadar bağlantılı?

Beyaz tüy, mavi göz ve sağırlık... Bu üçlü neden bu kadar bağlantılı?

Cevap, W geni. Bu gen, kedilere o kar gibi beyaz tüyleri kazandıran baskın bir gen ve aynı zamanda mavi göz rengiyle de doğrudan ilişkili. Ancak bu güzellik paketinin içinde genellikle bir sorun da var o da söylediğimiz üzere işitme kaybı. Genetikçiler, bu genin işitme sisteminde yer alan melanin üreten hücreleri de baskıladığını belirtiyor. Melanin, yalnızca deriye ya da göze renk vermiyor; iç kulaktaki duyusal yapılar için de kritik öneme sahip.

Peki bir kedinin hem beyaz tüylü hem de mavi gözlü olması onun sağır doğacağı anlamına mı gelir?

Peki bir kedinin hem beyaz tüylü hem de mavi gözlü olması onun sağır doğacağı anlamına mı gelir?

Tam olarak değil ama olasılık çok yüksek. İki gözü de mavi olan beyaz kedilerin sağır doğma ihtimali %60 ila %80 arasında değişiyor. Eğer kedinin yalnızca bir gözü maviyse, bu oran %30-40’a düşüyor ama o da genellikle sadece o mavi gözün olduğu tarafta sağırlıkla sonuçlanıyor. 

Yeşil, kehribar ya da kahverengi gözlü beyaz kedilerde ise bu oran %10 ila %20’ye kadar iniyor. Yani göz rengi, tüy renginden bile daha belirleyici bir işaret olabiliyor. Beyaz olmayan kedilerde ise genetik kaynaklı sağırlık neredeyse yok denecek kadar az.

Peki bir kedinin sağır olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Neyse ki oldukça basit bir yöntem var.

Peki bir kedinin sağır olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Neyse ki oldukça basit bir yöntem var.

Veterinerler tarafından uygulanan BAER testi, bir kedinin işitme kabiliyetini ölçmenin en güvenilir yolu. Bu test kulak ve beyin arasındaki ses sinyali iletişimini değerlendiriyor ve hem hızlı hem de acısız bir şekilde tamamlanabiliyor. 

Genellikle 5 ila 15 dakika süren bu testte, kedilerin çoğuna anestezi bile uygulanmıyor. Özellikle yetiştiriciler, beyaz yavru kedilerde bu testi sık sık kullanarak ileride oluşabilecek sorunları önceden tespit etmeye çalışıyor. Çünkü sağırlık, ne kadar erken fark edilirse o kadar iyi yönetilebiliyor.

Sağır kedilerle yaşamak zor mu? Aslında hayır ama biraz dikkat gerektiriyor.

Sağır kedilerle yaşamak zor mu? Aslında hayır ama biraz dikkat gerektiriyor.

Duyamayan bir kediyle yaşamak bazı farklılıklara alışmayı gerektiriyor ama bu onların sağlıksız ya da mutsuz olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin bu kediler titreşimlere karşı daha hassas oluyor, bu yüzden onlara yaklaşırken zemin titreşimiyle dikkatlerini çekmek işe yarayabiliyor. 

Dış dünyadaki tehlikeleri duyamadıkları için evde ve kapalı alanlarda kalmaları çok daha güvenli. El hareketleri, mimikler ve hatta küçük ışık oyunlarıyla onlara komut verebilmek mümkün. Ayrıca düzenli oyunlar, dokunsal iletişim ve güvenli bir çevre sağlandığında bu kediler son derece mutlu bir yaşam sürebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kedilere dair içeriklerimiz 😻👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın