Beyaz ve Mavi Gözlü Kedilerin Neden Çoğunluğu Genellikle Sağırdır?

Tam olarak değil ama olasılık çok yüksek. İki gözü de mavi olan beyaz kedilerin sağır doğma ihtimali %60 ila %80 arasında değişiyor. Eğer kedinin yalnızca bir gözü maviyse, bu oran %30-40’a düşüyor ama o da genellikle sadece o mavi gözün olduğu tarafta sağırlıkla sonuçlanıyor.

Yeşil, kehribar ya da kahverengi gözlü beyaz kedilerde ise bu oran %10 ila %20’ye kadar iniyor. Yani göz rengi, tüy renginden bile daha belirleyici bir işaret olabiliyor. Beyaz olmayan kedilerde ise genetik kaynaklı sağırlık neredeyse yok denecek kadar az.