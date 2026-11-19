Denizin Üzerine 34 Katlı Gökdelen Dikiyorlar: Yanında 12 Özel Villa da Olacak
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Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Geelong kentinde, 1855'te inşa edilen tarihi Cunningham İskelesi'nin ucuna 34 katlı bir gökdelen yapılması planlanıyor. Değeri 1,75 milyar Avustralya doları olan projede denizin üzerinde 12 özel villa da yer alacak.
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Gurner Group ve Costa Property Group'un projesini SOM tasarladı, kule Geelong'un en yüksek binası olacak.
Corio Körfezi'nde 1855'te yapılan iskele korunacak, üzerinde herkese açık bir yürüyüş yolu oluşturulacak.
İskelenin ucunda her biri özel yat bağlama alanına ve cam tabanlı oturma odasına sahip 12 villa yer alacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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