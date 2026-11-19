'The Pier' adı verilen proje, Gurner Group ve ortağı Costa Property Group tarafından hazırlandı. Tasarım için açılan dokuz aylık uluslararası yarışmayı Skidmore, Owings & Merrill (SOM) kazandı. Yarışmada Zaha Hadid Architects, Bjarke Ingels Group, UNStudio ve 3XN de yer aldı.

İskelenin ucunda yükselecek 34 katlı kule, 21 katlı Miramar apartmanını geçerek Geelong'un en yüksek binası olacak. Plan üzerinde yonca biçimli olan yapı, üstü ve altı daralırken üç silindirin birleşimini andırıyor. Kulede yaklaşık 280 lüks konut ve 200 odalı beş yıldızlı bir otel bulunacak. Projede ayrıca 5 bin 50 metrekarelik ofis alanı yer alıyor.