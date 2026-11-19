İddiaya göre Baba Vanga, beklenmedik sorumlulukların üst üste yığılacağı ve bir burcun sabrının, dayanıklılığının ve uyum yeteneğinin ciddi şekilde sınanacağı bir yıl öngördü. Bu burcun da 22 Aralık ile 19 Ocak arasında doğanları kapsayan Oğlak olduğu öne sürülüyor.

Astrolojide disiplin ve sorumluluk gezegeni Satürn tarafından yönetilen Oğlaklar, planlı ve sağlam adımlarla ilerleyen bir burç olarak biliniyor. Kehanete göre 2027'de sorunlar o kadar birikecek ki Oğlaklar her şeyi tek başlarına çözemeyeceklerini hissedebilir.