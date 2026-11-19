Baba Vanga'nın 2027 Kehaneti O Burcu İşaret Ediyor
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Bulgar kahin Baba Vanga'ya atfedilen kehanetler bu kez tek bir burcu hedef alıyor.
Daily Star'ın Sırp bir dergiye dayanarak aktardığı iddiaya göre 2027, Oğlak burcu için yükün ağırlaştığı bir yıl olacak. İş hayatından paraya, aileden ilişkilere kadar pek çok alanda zorluk öngörülüyor.
Baba Vanga kimdi?
Kehanet Oğlak burcunu işaret ediyor
En zorlu alan iş hayatı
Paraya dikkat
Gerginlik eve de taşınabilir
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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