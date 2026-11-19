Her gemi bir ülkenin siciline kaydedilir ve o ülkenin bayrağını taşır; vergi, güvenlik denetimi ve çalışma kuralları da büyük ölçüde bu bayrak devletine göre işler. Bazı ülkeler sicillerini yabancı sahiplere açıp daha düşük vergi ve daha esnek kurallar sunduğu için armatörler gemilerini oraya kaydettiriyor. Buna 'kolaylık bayrağı' ya da 'açık sicil' deniyor.