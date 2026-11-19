Gemiler Neden Sahiplerinin Ülkesinden Farklı Bir Ülkenin Bayrağını Taşır?
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Limanda yanaşan dev bir yük gemisinin arkasına bakarsan, çoğu zaman sahibinin ülkesinin değil Liberya, Panama ya da Marshall Adaları'nın bayrağını görürsün. Bu bir tesadüf değil; denizcilikte bayrak, geminin vergisinden mürettebatına kadar pek çok şeyi belirleyen bir tercih. İşte gemilerin neden başka ülkelerin bayrağıyla yüzdüğünü anlatan başlıca nedenler!
1. Çünkü bayrak, geminin hangi ülkenin kurallarına tabi olacağını belirler
2. Dünyanın en büyük filoları küçük ülkelerde kayıtlı
3. Gemi sahibi ile bayrak ülkesi çoğu zaman farklı
4. Vergi yükü çok daha hafif
5. Mürettebat seçiminde serbestlik
6. Kayıt işlemleri hızlı ve pratik
7. Gerçek sahibi görmek zorlaşıyor
8. Uluslararası hukuk "gerçek bağ" arıyor
9. Sendikalar bu sisteme karşı
10. Türkiye'nin cevabı: Uluslararası Gemi Sicili
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