Sen Hesap Gelince Nasıl Bir Karaktere Bürünüyorsun?
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Herkes arkadaşlarıyla yemek yerken, kahkahalar atarken aynı kişidir ama hesap masaya geldiğinde işler biraz değişebilir! Peki sen hesap ödeme anında nasıl bir karaktere bürünüyorsun? Cevabı birlikte öğrenelim!
1. Arkadaşlarınla güzel bir akşam yemeği yediniz. Garson hesabı masaya bıraktı. İlk tepkin ne olur?
2. Hesap geldiğinde arkadaşlarından biri tuvalete gitmeye karar verdi. Ne düşünürsün?
3. Arkadaş grubunda hesabı bölüşmenin en adil yolu sence hangisi?
4. Hesap ödeme anında kendini bir hayvana benzetecek olsan bunlardan hangisi olur?
5. Bir arkadaşın sana sürekli ‘Ben ödeyeyim, sonra gönderirsin’ diyor. Ne düşünürsün?
6. Hesap masaya geldiğinde arkadaşlarının gözleri bir anda telefonlarına çevrildi. Sen ne yaparsın?
7. Bir arkadaşın sana doğum gününde yemek ısmarlamak istedi, ne yaparsın?
8. Son olarak hesap ödeme anına bir emoji seç!
Sen grubun finans müdürüsün!
Sen hesap geldiğinde ortadan kayboluyorsun!
Hesap benden, keyif hepimizden!
Kimseyi kırmadan hesabı çözüyorsun!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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