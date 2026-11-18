Senin için arkadaşlarla yemek yemek ne kadar keyifliyse hesabı doğru bölüştürmek de o kadar önemli! Masaya hesap geldiği anda zihninde bütün işlemler başlıyor. Kimin ne yediğini, kimin ne kadar ödemesi gerektiğini ve toplam tutarın doğru olup olmadığını anında kontrol ediyorsun. Kimsenin hakkının yenmesini istemiyorsun ama kendi hakkından da vazgeçmeye pek niyetin yok. Arkadaşların bazen bu titizliğine takılsa da işler karıştığında dönüp dolaşıp sana geliyorlar. Sen olmasan o masada hesap kitap işleri çoktan kontrolden çıkardı!