Gizli Netflix Kodları: Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?
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Netflix'i açıp yarım saat ne izleyeceğinize karar veremediğiniz oldu mu? 😅 Ana sayfada gördüğünüz satırlar kataloğun yalnızca küçük bir kısmı. Platformun alt türlerini tek tıkla açan sayısal kodlar 2026'da da çalışıyor, biz de bu listedeki her kodu Türkiye'deki bir hesapta tek tek denedik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
Gizli Netflix kodu nedir?
Kullanmak için adres çubuğuna tek satır yazmanız yeterli
Telefonda ve televizyonda işler biraz karışık
Aksiyon ve Macera Filmleri: 1365
Komedi Filmleri: 6548
Romantik Filmler: 8883
Drama Filmleri: 5763
Korku Filmleri: 8711
Bilim Kurgu ve Fantastik Filmler: 1492
Gerilim Filmleri: 8933
Belgeseller: 6839
Diziler: 83
Çocuk ve Aile Filmleri: 783
Klasikler, bağımsız yapımlar, spor ve müzik
Netflix'in kendi önerdiği kodlar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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