Netflix, film ve dizilerini çok sayıda alt türe ayırıyor ve her alt türün sayısal bir kimliği var. Ana sayfa size bunların ancak bir kısmını gösteriyor. Netflix'in kendi sitesi Tudum, Mayıs 2025'te yayımladığı rehberde 36 binden fazla kod olduğunu yazdı. Kodlar herkese açık, yalnızca pek bilinmiyor.