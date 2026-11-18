COP 31 İklim Zirvesini 5 Dakikada Anlatıyorum: Antalya’da Dünya Ne Konuşuyor?
Antalya deyince çoğumuzun aklına açık büfe ve havuz başında şezlong kapma yarışı gelir.
Bu kasım ise şehirde bambaşka bir kalabalık var. Dünyanın dört bir yanından gelen ülke temsilcileri, iki hafta boyunca aynı alanda toplanıyor.
Bu toplantının adı COP31. Haberlerde görmüş, belki trafiğine bile takılmış olabilirsin. Ama biri “Ne o?” diye sorsa iki düzgün cümle kurmak zor. Yazıyı sonuna kadar okursan, beş dakika sonra sen de anlatabilirsin.
1. COP ne demek, neden 31?
2. Neden Antalya?
Antalya’nın seçilmesi kolay olmadı. Bu toplantıyı hem Türkiye hem Avustralya istedi, aylarca kimse geri adım atmadı. Sonunda geçen yıl Brezilya’daki toplantıda orta yol bulundu. Buna göre toplantı Türkiye’de yapılacak, başkanlığını Çevre Bakanı Murat Kurum üstlenecekti. Ülkelerin pazarlık yaptığı masayı ise Avustralya’nın İklim Bakanı Chris Bowen yönetecekti. Toplantı öncesindeki hazırlık buluşması da ekimde Pasifik’teki ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu’da yapıldı.
Böylece BM iklim toplantılarında ilk kez bu tür bir iş bölümü yapılıyor. Kurum eylülde, iki ülke iyi anlaşsa da son sözün Türkiye’de olacağını söylemişti.
3. Dünya ne kadar ısındı?
4. Bu zirveden ne çıkacak?
Ülkeler yıllardır bu toplantılarda söz veriyor. Türkiye ise Antalya’da artık bu sözlerin nasıl yerine getirileceğinin konuşulmasını istiyor ve toplantıya bu yüzden “uygulama COP’u” diyor.
Türkiye’nin öne çıkardığı hedefin adı “35'e 35”, yani 2035'e kadar dünyada kullanılan enerjinin yüzde 35'inin elektrikten gelmesi. Arabalar benzin yerine elektrikle gider, evler doğalgaz yerine elektrikle ısınır ve bu elektrik güneşten, rüzgârdan üretilirse petrole ve doğalgaza daha az ihtiyaç kalır.
Üstelik maliyet tarafı da değişti. BM’nin iklim yetkilisi Simon Stiell’e göre büyük güneş ve rüzgâr projelerinin yaklaşık yüzde 90'ı artık kömür, petrol ve doğalgazdan daha ucuz.
5. Neler tartışılıyor?
6. Kimler var, kim yok?
Dünya liderleri 11-12 Kasım’da konuşmalarını yaptı. Aile fotoğrafında Brezilya Devlet Başkanı Lula da vardı, Katar Emiri de. Açılışa Ozan Akbaba, Cengiz Bozkurt, Şükrü Özyıldız, Zuhal Topal gibi tanıdık yüzler katıldı; toplantı alanında mehter takımı bile çaldı.
Gelmeyen ise ABD’ydi. Trump yönetimi ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan çıkardı; bu çıkış 2026 başında kesinleşti. ABD hükümeti üst üste ikinci yıl toplantıya resmî heyet göndermedi. Yine de 19 kişilik bir ABD Kongresi heyeti ile 100'den fazla eyalet ve şehir yöneticisi toplantıya katılacağını duyurdu. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri masada yokken alınan kararlar ne kadar işe yarar?
7. Antalya’ya ne kazandırıyor?
8. Toplantıdan sonra ne olacak?
Toplantının 20 Kasım’da bitmesi planlanıyor. Sonunda ülkelerin üzerinde anlaştığı ortak bir metin bekleniyor. Muhtemelen uzun, teknik ve sonuna kadar pek kimsenin okumayacağı bir metin olacak.
Ama o metnin bir işe yarayıp yaramayacağı, ülkelerin sonraki yıllarda yazılanları uygulayıp uygulamamasına bağlı.
Ülkeler 30 yılı aşkın süredir aynı masaya oturuyor ve son 12 yıl, kayıtlara geçen en sıcak 12 yıl oldu. Bu masadan bu kez gerçekten bir sonuç çıkacak mı, yoksa seneye aynı soruları başka bir ülkede mi konuşacağız?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!