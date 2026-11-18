Antalya deyince çoğumuzun aklına açık büfe ve havuz başında şezlong kapma yarışı gelir.

Bu kasım ise şehirde bambaşka bir kalabalık var. Dünyanın dört bir yanından gelen ülke temsilcileri, iki hafta boyunca aynı alanda toplanıyor.

Bu toplantının adı COP31. Haberlerde görmüş, belki trafiğine bile takılmış olabilirsin. Ama biri “Ne o?” diye sorsa iki düzgün cümle kurmak zor. Yazıyı sonuna kadar okursan, beş dakika sonra sen de anlatabilirsin.