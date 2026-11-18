Spor Ayakkabıyı Makineye Atmadan Önce Bu Ayarı Yapın
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Spor ayakkabıları makineye atmak pratik görünse de yanlış seçilen tek bir ayar, ayakkabının tabanını birkaç dakika içinde gövdesinden ayırabiliyor. Kumaş, file ve sentetik modeller makinede güvenle yıkanabiliyor; ancak sıcaklıktan sıkma devrine, deterjandan kurutmaya kadar her detay sonucu doğrudan etkiliyor. İşte ayakkabınızı ilk günkü formunda tutmanın yolu.
Süet, hakiki deri ve rugan modeller makineye girmemeli; kumaş ve file ayakkabılar ise rahatlıkla yıkanabiliyor.
En kritik ayar: 30 derece, hassas program ve en fazla 400 devir sıkma.
Kurutma makinesi ve kalorifer, yıkamadan sağlam çıkan ayakkabıyı bile bozabiliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
Tüm içerikleri
Yorum Yazın