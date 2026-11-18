Makineye atmadan önce ilk iş ayakkabının malzemesine bakmak. Süet, hakiki deri ya da rugan detaylı modeller suyla temas ettiğinde sertleşebiliyor, biçimini kaybedip çatlayabiliyor. Bu tür ayakkabılar için nemli bezle elde yapılan temizlik çok daha güvenli bir seçenek.

Kumaş, file ve sentetik malzemeden üretilen koşu ve yürüyüş ayakkabıları ise makinede yıkanmaya uygun. Yine de iç kısımdaki etikette yer alan üretici talimatına göz atmak, olası sürprizlerin önüne geçiyor.

Hazırlık aşaması da en az yıkama kadar önemli. Bağcıklar çıkarılmalı, iç tabanlıklar ayrı alınmalı. Bağcıkları bir çamaşır filesine koymak, tamburda dolanıp düğümlenmelerini engelliyor. Tabana yapışan çamur ve küçük taşlar ise yıkamadan önce bir fırçayla temizlenmeli; aksi halde hem makineye zarar verebiliyor hem de ayakkabı tam anlamıyla temizlenmiyor.