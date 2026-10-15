Beyaz Spor Ayakkabıları Makineye Atmadan Temizlemenin Pratik Yolu
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Önce bağcıklar çıkarılıyor, toz yumuşak bir fırçayla alınıyor
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İnatçı lekelerde kanvasa oksijenli su, deriye karbonat kullanılıyor
Düzenli bakım lekelerin kalıcı hale gelmesini önlüyor
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