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Beyaz Spor Ayakkabıları Makineye Atmadan Temizlemenin Pratik Yolu

Beyaz Spor Ayakkabıları Makineye Atmadan Temizlemenin Pratik Yolu

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 13:02
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Beyaz kanvas spor ayakkabılar zamanla toz, çamur ve sürtme izleriyle kirleniyor. Temizlik uzmanları, çamaşır makinesinin ayakkabıya zarar verebileceğini belirterek elde yıkamanın hem en kolay hem de en güvenli yöntem olduğunu söylüyor.

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Önce bağcıklar çıkarılıyor, toz yumuşak bir fırçayla alınıyor

Önce bağcıklar çıkarılıyor, toz yumuşak bir fırçayla alınıyor

İlk adımda bağcıklar çıkarılıyor ve ayakkabının üzerindeki toz, yumuşak kıllı bir fırçayla temizleniyor. Lastik kenarlardaki oluklar ve dil kısmı özellikle dikkat isteyen yerler.

Ardından iki ayrı kapta bir su bardağı ılık suya birkaç damla sıvı bulaşık deterjanı karıştırılıyor. Bağcıklar kaplardan birinde ıslanırken ayakkabı, diğer kaba batırılan mikrofiber bez, yumuşak fırça ya da diş fırçasıyla nazikçe ovuluyor. Karışım kirlendikçe yenisi hazırlanıyor.

İnatçı lekelerde kanvasa oksijenli su, deriye karbonat kullanılıyor

İnatçı lekelerde kanvasa oksijenli su, deriye karbonat kullanılıyor

Kanvas ayakkabılardaki zor lekeler için yumuşak bir fırça oksijenli suya batırılıyor. Deri ayakkabılarda ise ıslak bir diş fırçası karbonata batırılarak kullanılıyor. Fırça leke aldıkça durulanıyor ve gerektiğinde yeniden oksijenli su ya da karbonat ekleniyor.

Sonra ayakkabı temiz ve ıslak bir bezle silinerek duruluyor, kuru bir bezle bastırılarak nemi alınıyor. Kurutma oda sıcaklığında, ısı kaynaklarından ve güneşten uzakta yapılıyor. İçine doldurulan beyaz kağıt havlular hem nemi çekiyor hem de ayakkabının şeklini koruyor. Bağcıklar küçük bir fırçayla ovulup durulandıktan sonra sıkılıp düz bir yere serilerek kurutuluyor.

Düzenli bakım lekelerin kalıcı hale gelmesini önlüyor

Düzenli bakım lekelerin kalıcı hale gelmesini önlüyor

Uzmanlar, lekelerin kalıcı olmaması için ayakkabıların düzenli temizlenmesini öneriyor. İlk giyimden önce ve her temizliğin ardından su ve leke itici sprey sıkılması, ayakkabının daha uzun süre temiz kalmasını sağlıyor. Bir şey bulaştığında leke hemen hafif bulaşık deterjanı ve ılık su karışımıyla bastırılarak temizlenirse sonradan çıkarmak çok daha kolay oluyor.

Lastik kenarlardaki izler, temizlik aralarında sihirli süngerle silinebiliyor. Kanvas modellerin makinede yıkanması ise önerilmiyor, üreticisi de ayakkabıların makineye atılmaması konusunda uyarıyor. Makinenin dönme ve çarpma hareketinin ayakkabıya zarar verebileceği düşünülüyor. Farklı malzemeden yapılmış ayakkabılarda üreticinin bakım talimatına da göz atmak gerekiyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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