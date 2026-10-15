Beyaz Spor Ayakkabıları Makineye Atmadan Temizlemenin Pratik Yolu

Kanvas ayakkabılardaki zor lekeler için yumuşak bir fırça oksijenli suya batırılıyor. Deri ayakkabılarda ise ıslak bir diş fırçası karbonata batırılarak kullanılıyor. Fırça leke aldıkça durulanıyor ve gerektiğinde yeniden oksijenli su ya da karbonat ekleniyor.

Sonra ayakkabı temiz ve ıslak bir bezle silinerek duruluyor, kuru bir bezle bastırılarak nemi alınıyor. Kurutma oda sıcaklığında, ısı kaynaklarından ve güneşten uzakta yapılıyor. İçine doldurulan beyaz kağıt havlular hem nemi çekiyor hem de ayakkabının şeklini koruyor. Bağcıklar küçük bir fırçayla ovulup durulandıktan sonra sıkılıp düz bir yere serilerek kurutuluyor.