Tüp Bebek Kliniğindeki Altı Kadını Anlatan 'Merhaba Bebek' Romanından 11 Alıntı
Annelik isteğinin ne kadarı insanın kendine ait, ne kadarı ailesinin ve toplumun beklentisi? Kore edebiyatının yükselen isimlerinden Kim Eui-kyung, Merhaba Bebek'te bu soruyu Seul'deki bir tüp bebek kliniğinin koridorlarından soruyor.
Roman, Göksel Türközü'nün Korece aslından çevirisiyle April Yayınları etiketiyle Türkçede yayımlandı. Biz de kitabın altı çizilecek cümlelerinden 11'ini derledik.
Altı kadın, tek bir sohbet grubu: Merhaba Bebek
1.
“Tüp bebek tedavisinde kadınların rolü ‘bu haksızlık’ denecek kadar fazlaydı.”
2.
“Acının eşlik ettiği yumurta toplama işleminden farklı olarak sperm toplama işlemine zevk eşlik ediyordu.”
3.
“Muncong’u korkutan şey acı değil, umutla bekleyip hayal kırıklığına uğrama ihtimaliydi yani umut işkencesiydi.”
4.
“Açıkçası, şu devirde çocuk yapmak delilikti.”
5.
“Yalnız ölenlerin çoğunun aslında çocuğu varmış, biliyor muydun?”
6.
“Sahip olmak istemek, öylesine sahip olmak istemekti; mutlaka mantıklı bir sebebe bağlamaya gerek yoktu.”
7.
“Bir kolye istemek, bir araba istemek, bir ev istemek gibi, bir de çocuk istiyordu.”
8.
“Ertesi gün, hiçbir şey olmamış gibi karnında ölü bebeğiyle işe gitti, mesaisini tamamladıktan sonra eve dönerken defalarca kaldırımda durup gözyaşlarını sildi.”
9.
“Birisi bana neden çocuk sahibi olmak istediğimi soracak olsa, verecek cevabım yok aslında.”
10.
“Öylesine ‘onu görmek istiyorum’ demekten başka aklıma bir şey gelmiyor.”
11.
“Bir gün kavuşabilirsem gözlerinin içine bakıp ona ‘Merhaba’ demek istiyorum.”
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