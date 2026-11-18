Annelik isteğinin ne kadarı insanın kendine ait, ne kadarı ailesinin ve toplumun beklentisi? Kore edebiyatının yükselen isimlerinden Kim Eui-kyung, Merhaba Bebek'te bu soruyu Seul'deki bir tüp bebek kliniğinin koridorlarından soruyor.

Roman, Göksel Türközü'nün Korece aslından çevirisiyle April Yayınları etiketiyle Türkçede yayımlandı. Biz de kitabın altı çizilecek cümlelerinden 11'ini derledik.