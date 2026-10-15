Baba Vanga'ya Atfedilen Dünyanın Sonu Takvimi Ortaya Çıktı: Tarih Sandığınızdan Çok Uzakta

Takvimin ilk durağı önümüzdeki kasım ayı. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre devasa bir uzay aracı Dünya atmosferine girecek ve insanlık dünya dışı yaşamla ilk kez temas kuracak. Ancak IBTimes UK'in derlediği bilgilere göre bu tarihin nereden çıktığı bilinmiyor. Vanga'nın böyle bir şey söylediğini gösteren resmi kayıt, ses kaydı ya da el yazması yok. Kasım iddiasını daha önce de ele almıştık.

Vanga'ya atfedilen bir başka söz ise tarih yerine süre veriyor: '200 yıl içinde insan, başka dünyalardaki akıl kardeşleriyle temas kuracak.' Yeğeni Krasimira Stoyanova'nın anlattıkları ise daha da ilginç. Stoyanova'ya göre Vamfim adlı bir gezegenden gelen, balık pulunu andıran şeffaf cüppeler giyen varlıklar Dünya'da görünmeden yaşıyor ve büyük bir olaya hazırlanıyor.