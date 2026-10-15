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Baba Vanga'ya Atfedilen Dünyanın Sonu Takvimi Ortaya Çıktı: Tarih Sandığınızdan Çok Uzakta

Baba Vanga'ya Atfedilen Dünyanın Sonu Takvimi Ortaya Çıktı: Tarih Sandığınızdan Çok Uzakta

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 09:57
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Bulgar kahin Baba Vanga'ya atfedilen kehanetler, bu kez binlerce yıl sonrasına uzanan bir takvimle gündemde. Takvim, önümüzdeki kasım ayında Dünya'ya dev bir uzay aracının geleceği iddiasıyla başlıyor. Ardından zaman yolculuğu, küresel kıtlık ve ölümsüzlük gibi duraklardan geçiyor. Son durak ise 5079. Kaynak: IBTimes UK

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Çocukluğundan beri görmeyen Vanga, Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak anılıyor

Çocukluğundan beri görmeyen Vanga, Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak anılıyor

1911'de dünyaya gelen Vanga, çocukluğundan beri görmüyordu. Takipçileri onun geleceği görebildiğine inanıyor ve 1997'de Prenses Diana'nın ölümünü önceden bildiğini savunuyor. 1996'da hayatını kaybeden Vanga, kehanetlere ilgi duyanlar arasında hala efsanevi bir isim.

Ancak Vanga ardında yazılı bir kayıt bırakmadı. Kehanetlerinin büyük bölümü ölümünden sonra yeğeni ve takipçileri tarafından aktarıldı. Bu yüzden internette dolaşan kehanet listeleri sık sık değişiyor, yeni tarihler ekleniyor.

Kasım'da dev bir uzay aracının Dünya atmosferine gireceği iddia ediliyor

Kasım'da dev bir uzay aracının Dünya atmosferine gireceği iddia ediliyor

Takvimin ilk durağı önümüzdeki kasım ayı. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre devasa bir uzay aracı Dünya atmosferine girecek ve insanlık dünya dışı yaşamla ilk kez temas kuracak. Ancak IBTimes UK'in derlediği bilgilere göre bu tarihin nereden çıktığı bilinmiyor. Vanga'nın böyle bir şey söylediğini gösteren resmi kayıt, ses kaydı ya da el yazması yok. Kasım iddiasını daha önce de ele almıştık.

Vanga'ya atfedilen bir başka söz ise tarih yerine süre veriyor: '200 yıl içinde insan, başka dünyalardaki akıl kardeşleriyle temas kuracak.' Yeğeni Krasimira Stoyanova'nın anlattıkları ise daha da ilginç. Stoyanova'ya göre Vamfim adlı bir gezegenden gelen, balık pulunu andıran şeffaf cüppeler giyen varlıklar Dünya'da görünmeden yaşıyor ve büyük bir olaya hazırlanıyor.

2125'te derin uzaydan sinyal alınacağı, 2130'da insanların su altında yaşamayı öğreneceği öne sürülüyor

2125'te derin uzaydan sinyal alınacağı, 2130'da insanların su altında yaşamayı öğreneceği öne sürülüyor

Kasım'dan sonra takvim bir anda yüzyıllar ileri sarıyor. Listeye göre 2125'te Macaristan'daki uzmanlar derin uzaydan sinyaller alacak. Beş yıl sonra, 2130'da ise insanlar dünya dışı varlıkların yardımıyla su altında yaşamayı öğrenecek.

Bunun ardından sıra 2221'e geliyor. Listede bu yıl için yalnızca 'korkunç' bir keşiften söz ediliyor.

2288'de zaman yolculuğunun, 2371'de küresel kıtlığın yaşanacağı iddia ediliyor

2288'de zaman yolculuğunun, 2371'de küresel kıtlığın yaşanacağı iddia ediliyor

Takvimin 23. yüzyıla uzanan bölümü hem umut hem kaygı taşıyor. İddialara göre 2288'de zaman yolculuğu mümkün hale gelecek. Aradan 83 yıl geçince, 2371'de ise dünya küresel bir kıtlıkla sarsılacak.

Kıtlıktan yalnızca yedi yıl sonra, 2378'de hızla çoğalan yeni bir insan ırkının ortaya çıkacağı öne sürülüyor.

4302'de yeni şehirlerin kurulacağı, 4599'da ölümsüzlüğe ulaşılacağı öne sürülüyor

4302'de yeni şehirlerin kurulacağı, 4599'da ölümsüzlüğe ulaşılacağı öne sürülüyor

Takvim bundan sonra binlerce yıllık sıçramalarla ilerliyor. Listeye göre 4302'de, aynı yüzyılın başlarında yaşanan bir savaşın ardından yeni şehirler kurulacak. Aynı dönemde bilimi ve teknolojiyi destekleyen yeni bir kilisenin doğacağı ve her hastalığa çare bulunacağı iddia ediliyor. 4308'de ise insanlar beyinlerinin yüzde 34'ünü kullanabilecek, nefret ve kötü niyet sona erecek.

Bu iddiaların en uç noktası 4599. O yıl insanların ölümsüzlüğe ulaşacağı, uzaylılarla bütünleşeceği ve Dünya nüfusunun 340 milyara çıkacağı öne sürülüyor.

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Kehanet takvimi dünyanın sonunu 5079'a bağlıyor

Kehanet takvimi dünyanın sonunu 5079'a bağlıyor

Takvimin son durağı 5079. IBTimes UK'in aktardığı listeye göre insanlık o yıl evrenin sınırını keşfedecek ve bu sınırın ötesine geçecek. Vanga'ya atfedilen kehanetleri derleyen Euronews ise 5079'u doğrudan dünyanın sonu olarak kaydediyor. Yani kıyamet için verilen tarih bugünden yaklaşık 3 bin yıl sonrası.

Bu takvimin Vanga'ya ait olduğunu gösteren doğrulanmış bir kaynak ise yok. Listenin aslı belirsiz, tarihler ve ayrıntılar da internette dolaştıkça değişiyor. Halk bilimciler ve tarihçiler, Vanga'nın muğlak sözlerinin abartılı yorumlarla viral uydurmalara dönüştüğü konusunda uyarıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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