Baba Vanga'ya Atfedilen Dünyanın Sonu Takvimi Ortaya Çıktı: Tarih Sandığınızdan Çok Uzakta
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Bulgar kahin Baba Vanga'ya atfedilen kehanetler, bu kez binlerce yıl sonrasına uzanan bir takvimle gündemde. Takvim, önümüzdeki kasım ayında Dünya'ya dev bir uzay aracının geleceği iddiasıyla başlıyor. Ardından zaman yolculuğu, küresel kıtlık ve ölümsüzlük gibi duraklardan geçiyor. Son durak ise 5079. Kaynak: IBTimes UK
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Çocukluğundan beri görmeyen Vanga, Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak anılıyor
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Kasım'da dev bir uzay aracının Dünya atmosferine gireceği iddia ediliyor
2125'te derin uzaydan sinyal alınacağı, 2130'da insanların su altında yaşamayı öğreneceği öne sürülüyor
2288'de zaman yolculuğunun, 2371'de küresel kıtlığın yaşanacağı iddia ediliyor
4302'de yeni şehirlerin kurulacağı, 4599'da ölümsüzlüğe ulaşılacağı öne sürülüyor
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Kehanet takvimi dünyanın sonunu 5079'a bağlıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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