Kedilerin Birbirlerini Temizlemesinin Ardındaki İç Isıtan Sebep
Hiç kedilerin birbirini yalarken suratlarındaki ciddiyeti fark ettiniz mi? Bazen biri öbürünü öyle bir itina ile temizliyor ki insan “benim saçımı bu kadar seven biri olmadı” diye hafif kıskanabiliyor. İlk bakışta sadece sevimli bir hijyen alışkanlığı gibi duran bu durumun altında çok daha fazlası yatıyor. İşin ucunda sosyal mesajlar, bağ kurmalar, hatta “ben bu evde üstünüm” tripleri bile var. Gelin bakalım...
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Evde ya da doğada, kediler arasında tüy yalayarak iletişim kurmak oldukça yaygın bir durum.
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Aslanlar gibi büyük kedi topluluklarında bu tür temizlik davranışlarının bir diğer anlamı da sosyal üstünlük göstergesi.
Biraz da annelikten gelen içgüdüler söz konusu...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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