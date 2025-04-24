Kedilerin Birbirlerini Temizlemesinin Ardındaki İç Isıtan Sebep

Bu davranış, aslında kedilerin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlama biçimlerinden biri. Aynı ortamda yaşayan ve birbiriyle yakın olan kediler, bu şekilde hem güven verdiklerini hem de aralarındaki bağı güçlendirdiklerini gösterebiliyorlar.

Özellikle uzun süredir aynı evi paylaşan ya da kardeş olan kedilerde bu davranış daha da yoğun gözlemleniyor. Kimi zaman bu temizlik anı 'sana zarar vermeyeceğim' mesajı da taşıyor. Eğer kedileriniz bu anları sık sık sizin yanınızda yaşıyorsa, aralarındaki ilişkiyi size de göstermeye çalışıyor olabilirler.