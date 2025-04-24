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Kedilerin Birbirlerini Temizlemesinin Ardındaki İç Isıtan Sebep

Kedilerin Birbirlerini Temizlemesinin Ardındaki İç Isıtan Sebep

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 16:18

Hiç kedilerin birbirini yalarken suratlarındaki ciddiyeti fark ettiniz mi? Bazen biri öbürünü öyle bir itina ile temizliyor ki insan “benim saçımı bu kadar seven biri olmadı” diye hafif kıskanabiliyor. İlk bakışta sadece sevimli bir hijyen alışkanlığı gibi duran bu durumun altında çok daha fazlası yatıyor. İşin ucunda sosyal mesajlar, bağ kurmalar, hatta “ben bu evde üstünüm” tripleri bile var. Gelin bakalım...

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Evde ya da doğada, kediler arasında tüy yalayarak iletişim kurmak oldukça yaygın bir durum.

Evde ya da doğada, kediler arasında tüy yalayarak iletişim kurmak oldukça yaygın bir durum.

Bu davranış, aslında kedilerin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlama biçimlerinden biri. Aynı ortamda yaşayan ve birbiriyle yakın olan kediler, bu şekilde hem güven verdiklerini hem de aralarındaki bağı güçlendirdiklerini gösterebiliyorlar. 

Özellikle uzun süredir aynı evi paylaşan ya da kardeş olan kedilerde bu davranış daha da yoğun gözlemleniyor. Kimi zaman bu temizlik anı 'sana zarar vermeyeceğim' mesajı da taşıyor. Eğer kedileriniz bu anları sık sık sizin yanınızda yaşıyorsa, aralarındaki ilişkiyi size de göstermeye çalışıyor olabilirler.

Aslanlar gibi büyük kedi topluluklarında bu tür temizlik davranışlarının bir diğer anlamı da sosyal üstünlük göstergesi.

Aslanlar gibi büyük kedi topluluklarında bu tür temizlik davranışlarının bir diğer anlamı da sosyal üstünlük göstergesi.

Üst konumdaki bir kedi, daha alt pozisyondaki bir kediyi temizleyerek aslında “bu alanın sahibi benim” diyebiliyor. Ev kedilerinde bu durum biraz daha seyrek görülse de aynı ortamı paylaşan birden fazla kedide zaman zaman bu davranış şekillenebiliyor. 

Özellikle üç ya da daha fazla kedinin olduğu evlerde bazen kimin kime tüylerini yaladığı, kimsenin fark etmediği bir güç dinamiğini açığa çıkarabiliyor.

Biraz da annelikten gelen içgüdüler söz konusu...

Biraz da annelikten gelen içgüdüler söz konusu...

Yeni doğum yapmış bir anne kedinin yavrularını ilk dakikalarda yalayarak temizlemesi, onların hayata ilk adımlarını atmalarını kolaylaştırıyor. Bu temizlik hem fiziksel hem duygusal bir bağ kurma biçimi ve bu içgüdü birçok dişi kedide hayat boyu devam edebiliyor. Hatta geçmişte yavrusu olmuş dişi kediler, başka kedilere karşı da benzer temizlik davranışlarını sergileyebiliyorlar. Bu da kedilerin birbirine sadece dost gibi değil, aile gibi davrandığını gösteriyor olabilir.

Her şeyin arkasında bir duygu aramak istemeyenler için de bir açıklama var tabii. Kediler bazı bölgelere ulaşamadıkları için birbirlerinden yardım alabiliyor. Özellikle çene altı gibi zor erişilen alanlar söz konusu olduğunda, bu karşılıklı temizlik seansları gayet pratik bir dayanışmaya dönüşüyor. Yani bazen olay, sadece “şurayı ben temizleyemiyorum, sen hallet” demek kadar basit. 

Eğer kedileriniz birbirini yalarken herhangi bir sağlık problemi yoksa, onları kesinlikle engellemenize gerek yok. Aksine bu davranış, onların iyi geçindiğinin ve birbirine ait hissettiklerinin en güzel işaretlerinden biri.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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