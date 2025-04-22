Kediler Neden Bazı Dönemler Deli Gibi Tüy Döker?
Kışın sonlarına doğru ya da sonbahar başlarında kediniz bir anda tüy saçmaya başlıyorsa yalnız değilsiniz. Bu dönemlerde evde süpürgeye haftalık değil, günlük ihtiyaç duyulabilir. Tüyler halıya, koltuğa, hatta üzerinize yapışabilir ve bu sizi biraz endişelendirebilir. 'Kedimin bu kadar tüy dökülmesi normal mi?' sorusu da haliyle aklınıza gelebilir. Gelin bu tüy meselesinin arkasında yatan nedenleri birlikte inceleyelim.
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Mevsim geçişleri, kedilerin tüylerini yenilemesi için doğal bir sinyal gibi.
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Ev kedileri yıl boyunca tüy dökebilir çünkü onların mevsimi evin içidir.
Kediniz aşırı tüy döküyorsa bu durum sağlıkla ilgili bir probleme işaret edebilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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