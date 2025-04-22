Kediler Neden Bazı Dönemler Deli Gibi Tüy Döker?

İç mekanlarda yaşayan kediler, yıl boyunca benzer sıcaklık ve ışık koşullarında yaşadıkları için net bir mevsim döngüsü algılayamazlar. Bu da tüy dökme sürecinin dört mevsime yayılmasına neden olur. Özellikle klima, kalorifer gibi çevresel etkiler, kedinin vücudunun bu döngüleri fark etmesini zorlaştırır.

Bu yüzden kediniz yaz ortasında ya da kışın ortasında bile normalin üstünde tüy döküyor olabilir. Panik yapmadan önce bu davranışın, onun ev ortamına adapte olmuş biyolojik saatinden kaynaklandığını bilmekte fayda var.