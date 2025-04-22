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Kediler Neden Bazı Dönemler Deli Gibi Tüy Döker?

Kediler Neden Bazı Dönemler Deli Gibi Tüy Döker?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2025 - 13:42

Kışın sonlarına doğru ya da sonbahar başlarında kediniz bir anda tüy saçmaya başlıyorsa yalnız değilsiniz. Bu dönemlerde evde süpürgeye haftalık değil, günlük ihtiyaç duyulabilir. Tüyler halıya, koltuğa, hatta üzerinize yapışabilir ve bu sizi biraz endişelendirebilir. 'Kedimin bu kadar tüy dökülmesi normal mi?' sorusu da haliyle aklınıza gelebilir. Gelin bu tüy meselesinin arkasında yatan nedenleri birlikte inceleyelim.

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Mevsim geçişleri, kedilerin tüylerini yenilemesi için doğal bir sinyal gibi.

Mevsim geçişleri, kedilerin tüylerini yenilemesi için doğal bir sinyal gibi.

Özellikle ilkbaharda, kalın kışlık tüyler dökülerek yerini daha hafif yazlık tüylere bırakır. Sonbaharda ise bu döngü tersine döner ve kediler, soğuk havalara karşı kendini hazırlamak için daha kalın bir tüy tabakası oluşturur. Bu geçişler, onların vücut sıcaklıklarını mevsime göre ayarlamalarına yardımcı olur. Dışarıda yaşayan kediler bu geçişleri çok daha yoğun yaşar çünkü sıcaklık ve ışık değişimleri onlar için daha belirgindir.

Ev kedileri yıl boyunca tüy dökebilir çünkü onların mevsimi evin içidir.

Ev kedileri yıl boyunca tüy dökebilir çünkü onların mevsimi evin içidir.

İç mekanlarda yaşayan kediler, yıl boyunca benzer sıcaklık ve ışık koşullarında yaşadıkları için net bir mevsim döngüsü algılayamazlar. Bu da tüy dökme sürecinin dört mevsime yayılmasına neden olur. Özellikle klima, kalorifer gibi çevresel etkiler, kedinin vücudunun bu döngüleri fark etmesini zorlaştırır. 

Bu yüzden kediniz yaz ortasında ya da kışın ortasında bile normalin üstünde tüy döküyor olabilir. Panik yapmadan önce bu davranışın, onun ev ortamına adapte olmuş biyolojik saatinden kaynaklandığını bilmekte fayda var.

Kediniz aşırı tüy döküyorsa bu durum sağlıkla ilgili bir probleme işaret edebilir.

Kediniz aşırı tüy döküyorsa bu durum sağlıkla ilgili bir probleme işaret edebilir.

Tüy dökme, çoğu zaman normaldir ancak eğer dökülme aşırıysa ya da tüylerle birlikte farklı semptomlar da gözlemliyorsanız işin rengi değişebilir. Stres, parazitler, beslenme eksikliği, mantar enfeksiyonları veya yaşlılık gibi etkenler kedilerin tüy yapısını olumsuz etkileyebilir. 

Örneğin, parazitler kedinizin kaşınmasına ve kendini aşırı yalamasına neden olabilir, bu da tüy kaybını artırır. Ya da yaşlı bir kedinin hareket kabiliyeti azaldığı için kendini temizleyemez hale gelmesi, ölü tüylerin birikmesine ve dökülmesine sebep olabilir. Böyle durumlarda veteriner desteği almanız en doğru adım olacaktır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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