Bazı İnsanların Kulaklarının Üzerinde Neden Delik Var?

Tıpta preauriküler sinüs olarak adlandırılan bu küçük delik, kulak gelişimi sırasında ortaya çıkan bir oluşum. Bebeğin anne karnındaki altıncı haftasında kulak şekillenirken bazı dokuların tam olarak kaynaşmaması sonucu bu minik delik oluşuyor.

İlk bakışta rahatsız edici gibi görünse de aslında bu bir tür doğumsal anomali. Çoğunlukla sadece estetik bir farklılık olarak kalan bu delik, nadiren bazı komplikasyonlara yol açabiliyor ama çoğu zaman zararsız.