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Bazı İnsanların Kulaklarının Üzerinde Neden Delik Var?

Bazı İnsanların Kulaklarının Üzerinde Neden Delik Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 12:12

Kulakta delik mi olur demeyin, bu durum düşündüğünüzden daha sık görülüyor. Genelde küçük bir çukur gibi duran bu yapı, çoğu zaman doğuştan geliyor. İlk bakışta piercing sandığınız bu deliğin aslında bambaşka bir nedeni var. Hatta bazı kişilerde tek kulakta değil, her iki kulakta birden bulunabiliyor. Peki neden? Gelin bakalım!

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Peki bu delik nedir ve neden oluşur?

Peki bu delik nedir ve neden oluşur?

Tıpta preauriküler sinüs olarak adlandırılan bu küçük delik, kulak gelişimi sırasında ortaya çıkan bir oluşum. Bebeğin anne karnındaki altıncı haftasında kulak şekillenirken bazı dokuların tam olarak kaynaşmaması sonucu bu minik delik oluşuyor. 

İlk bakışta rahatsız edici gibi görünse de aslında bu bir tür doğumsal anomali. Çoğunlukla sadece estetik bir farklılık olarak kalan bu delik, nadiren bazı komplikasyonlara yol açabiliyor ama çoğu zaman zararsız.

Görüntüsü dışında bir soruna yol açar mı?

Görüntüsü dışında bir soruna yol açar mı?

Preauriküler sinir aslında cildin altında küçük bir tünel gibi ilerliyor. Bu tünelin uzunluğu ve şekli kişiden kişiye değişebiliyor; kimi zaman kısa ve tek bir kanal olurken, bazen de dallanıp budaklanabiliyor. Genellikle başka bir sağlık sorunu yaratmaz ama nadiren enfekte olabiliyor.

Ayrıca bu delik çevresinde zamanla kist oluşumu da meydana gelebilir. Böyle durumlarda doktora başvurmak önemli çünkü tedavi gerekebilir. Böyle bir risk gelişmediği sürece özel bakım yapmaya gerek yok, normal yüz temizliğiniz yeterli oluyor.

Çoğu kişi bu küçük deliği hayatı boyunca fark etmeden ya da hiç sorun yaşamadan geçirebiliyor.

Çoğu kişi bu küçük deliği hayatı boyunca fark etmeden ya da hiç sorun yaşamadan geçirebiliyor.

Ancak tekrar eden enfeksiyonlar ya da kist oluşumu gibi durumlar varsa tıbbi müdahale gerekebilir. Hafif enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisi uygulanırken, ciddi vakalarda cerrahi olarak deliğin ve altındaki kanalın tamamen çıkarılması öneriliyor. Çünkü tünelin tamamı alınmazsa sorun tekrar edebiliyor. Eğer kulak çevresinde ağrı, şişlik, kızarıklık veya bir yumru fark ederseniz mutlaka doktora görünmelisiniz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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