Bazı İnsanların Kulaklarının Üzerinde Neden Delik Var?
Kulakta delik mi olur demeyin, bu durum düşündüğünüzden daha sık görülüyor. Genelde küçük bir çukur gibi duran bu yapı, çoğu zaman doğuştan geliyor. İlk bakışta piercing sandığınız bu deliğin aslında bambaşka bir nedeni var. Hatta bazı kişilerde tek kulakta değil, her iki kulakta birden bulunabiliyor. Peki neden? Gelin bakalım!
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Peki bu delik nedir ve neden oluşur?
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Görüntüsü dışında bir soruna yol açar mı?
Çoğu kişi bu küçük deliği hayatı boyunca fark etmeden ya da hiç sorun yaşamadan geçirebiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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