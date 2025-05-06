Uzun Sürenin Ardından Spor Yapınca Neden Kaslarımız Çok Ağrır?

Bu ağrılar, antrenmandan hemen sonra değil yaklaşık 12-24 saat sonra başlar. Aslında spor yaparken hissettiğimiz yanma hissi farklı bir şeydir ve “akut kas ağrısı” diye adlandırılır, yoğun egzersiz sırasında kaslarda biriken metabolitlerden kaynaklanır ve genellikle antrenman biter bitmez geçer.

DOMS ise kaslarımızda oluşan mikroskobik yırtıklar ve bunlara vücudun verdiği inflamatuar tepki nedeniyle oluşur. Özellikle eksantrik hareketler, kaslarda bu tür yıpranmaya daha fazla yol açar.