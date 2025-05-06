onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Uzun Sürenin Ardından Spor Yapınca Neden Kaslarımız Çok Ağrır?

Uzun Sürenin Ardından Spor Yapınca Neden Kaslarımız Çok Ağrır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 17:30

Uzun bir sürenin ardından spor yapanlar bilir; sanki kaslarınıza iğne batıyormuş gibi hissedersiniz, merdiven çıkmak bile adeta eziyete dönüşür. Üstelik o ağrı spordan hemen sonra da başlamaz, sanki gardımızı indirmemizi bekler gibi uykudan sonra başlar hep... Sahi, neden uzunca süre spor yapmayınca kaslarımız bize eziyet çektiriyor dersiniz? Merak etmeyin, bu durumun tek mağduru siz değilsiniz. Gelin inceleyelim.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu duruma delayed-onset muscle soreness (DOMS) yani "gecikmiş kas ağrısı" deniyor.

Bu duruma delayed-onset muscle soreness (DOMS) yani "gecikmiş kas ağrısı" deniyor.

Bu ağrılar, antrenmandan hemen sonra değil yaklaşık 12-24 saat sonra başlar. Aslında spor yaparken hissettiğimiz yanma hissi farklı bir şeydir ve “akut kas ağrısı” diye adlandırılır, yoğun egzersiz sırasında kaslarda biriken metabolitlerden kaynaklanır ve genellikle antrenman biter bitmez geçer. 

DOMS ise kaslarımızda oluşan mikroskobik yırtıklar ve bunlara vücudun verdiği inflamatuar tepki nedeniyle oluşur. Özellikle eksantrik hareketler, kaslarda bu tür yıpranmaya daha fazla yol açar.

Kimler bu ağrıyı yaşar ve iyi bir antrenman yaptığınız anlamına mı gelir?

Kimler bu ağrıyı yaşar ve iyi bir antrenman yaptığınız anlamına mı gelir?

İster profesyonel sporcu olun, ister yeni başlayan, hatta uzun süredir hareketsiz kalıp aniden spora dönen biri olun kas ağrısı yaşayabilirsiniz. Birçok kişi spor sonrası ağrıların etkili bir antrenman yaptığının göstergesi olduğunu düşünür ama bunun pek de doğru olduğu söylenemez. 

Egzersiz rutininize alıştıkça vücudunuz uyum sağlar ve kaslarınız daha az ağrır, bu da çalışmadığınız anlamına gelmez. Yani her antrenman sonrası yerlerde sürünmüyorsanız panik yapmayın, gelişim süreciniz devam ediyordur.

Peki, bu ağrılarla nasıl başa çıkabiliriz?

DOMS’u tamamen ortadan kaldıracak sihirli bir çözüm yok ama iyileşmeyi daha rahat hale getirecek yöntemler var. Özellikle antrenmandan 24-72 saat sonra yapılan masajlar, kas ağrılarını belirgin şekilde hafifletebilir. Soğuk su banyoları son yıllarda popülerleşti ve araştırmalar, 10-15 dakika soğuk suda kalmanın ağrı üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. 

Eğer buz gibi su size fazla gelirse, sıcak bir duş da kaslardaki gerginliği azaltabilir. Kaslarınızı hafif hareketlerle çalıştırmak sizi koltukta pineklemekten daha çabuk rahatlatabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın