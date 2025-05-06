Uzun Sürenin Ardından Spor Yapınca Neden Kaslarımız Çok Ağrır?
Uzun bir sürenin ardından spor yapanlar bilir; sanki kaslarınıza iğne batıyormuş gibi hissedersiniz, merdiven çıkmak bile adeta eziyete dönüşür. Üstelik o ağrı spordan hemen sonra da başlamaz, sanki gardımızı indirmemizi bekler gibi uykudan sonra başlar hep... Sahi, neden uzunca süre spor yapmayınca kaslarımız bize eziyet çektiriyor dersiniz? Merak etmeyin, bu durumun tek mağduru siz değilsiniz. Gelin inceleyelim.
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Bu duruma delayed-onset muscle soreness (DOMS) yani "gecikmiş kas ağrısı" deniyor.
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Kimler bu ağrıyı yaşar ve iyi bir antrenman yaptığınız anlamına mı gelir?
Peki, bu ağrılarla nasıl başa çıkabiliriz?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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