Kediler Neden Poşetle Oynamayı Çok Sever?

Plastik poşetlerin çıkardığı hışırtılı, kıtır kıtır sesler ise onlar için adeta bir oyuncak gibi cazip. Çoğu kedi, bu sesin yarattığı tuhaf hissiyatı merak eder ve saatlerce poşetin üstünde yuvarlanmaktan keyif alır.

Elbette bu ses onlara ilginç gelirken, dikkatli olunması gereken bir nokta var. Poşetler oyuncak değildir ve kedilerin plastikle fazla oynaması tehlikeli olabilir. Özellikle çiğnemeye başlamışlarsa hemen müdahale etmek gerekir.