Kediler Neden Poşetle Oynamayı Çok Sever?
Kedi sahiplerinin hemen hemen birçoğu marketten döndükten sonra o poşetleri ilk olarak kimin denetleyeceğini adı gibi bilir. Eğer sizin de kediniz başınızda oturup poşeti boşaltmanızı sabırla bekliyorsa yalnız değilsiniz! Yarınlar yokmuşçasına poşetlerle oynamayı seven kediler sahi neden bu kadar deliye dönüyor dersiniz? Gelin sebeplerine bakalım...
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Kediler dokunmaya ve sese karşı oldukça hassas canlılar.
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Poşetlerden et kokusunu alıyor olabilirler.
Kediler küçük, sıkışık alanlarda yatmayı sever.
Kediler sıcak yerlere bayılır ve poşetler onların sıcaklığı hissetmesine yardımcı olabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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