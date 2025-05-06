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Kediler Neden Poşetle Oynamayı Çok Sever?

Kediler Neden Poşetle Oynamayı Çok Sever?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 12:29

Kedi sahiplerinin hemen hemen birçoğu marketten döndükten sonra o poşetleri ilk olarak kimin denetleyeceğini adı gibi bilir. Eğer sizin de kediniz başınızda oturup poşeti boşaltmanızı sabırla bekliyorsa yalnız değilsiniz! Yarınlar yokmuşçasına poşetlerle oynamayı seven kediler sahi neden bu kadar deliye dönüyor dersiniz? Gelin sebeplerine bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kediler dokunmaya ve sese karşı oldukça hassas canlılar.

Kediler dokunmaya ve sese karşı oldukça hassas canlılar.

Plastik poşetlerin çıkardığı hışırtılı, kıtır kıtır sesler ise onlar için adeta bir oyuncak gibi cazip. Çoğu kedi, bu sesin yarattığı tuhaf hissiyatı merak eder ve saatlerce poşetin üstünde yuvarlanmaktan keyif alır. 

Elbette bu ses onlara ilginç gelirken, dikkatli olunması gereken bir nokta var. Poşetler oyuncak değildir ve kedilerin plastikle fazla oynaması tehlikeli olabilir. Özellikle çiğnemeye başlamışlarsa hemen müdahale etmek gerekir.

Poşetlerden et kokusunu alıyor olabilirler.

Poşetlerden et kokusunu alıyor olabilirler.

Bazı plastik poşetlerin yapımında kullanılan sığır yağı, kedilerin hassas burunları tarafından fark edilebilir. Ayrıca siz o poşetlerde et ya da başka kokulu yiyecekler taşımışsanız, kediniz bu kokunun peşine düşebilir. 

Bazı kediler sırf bu yüzden poşetleri yalar ya da dişlemeye çalışır. Ancak bu davranışa kesinlikle izin vermemek gerekir çünkü plastik yutmak, sindirim sisteminde ciddi problemlere yol açabilir.

Kediler küçük, sıkışık alanlarda yatmayı sever.

Kediler küçük, sıkışık alanlarda yatmayı sever.

Poşetler de etraflarını sararak onlara konforlu ve güvenli bir ortam hissi verebilir. Bu his belki de onlara yavruluk zamanlarını hatırlatır ya da sadece keyif verir. Ama unutulmaması gereken nokta, kedilerin poşetlerin içine girmesinin tehlikeli olabileceğidir, özellikle yavru kediler için boğulma riski taşır.

Bazı kediler, ilgiyi üstüne çekmek için poşetleri kullanır. Siz eve döner dönmez o poşetle oynadığında hem eğlenir hem de sizin dikkatinizi çeker. Çıkan sesler, hareketler ve sizin tepkileriniz bir araya gelince kediniz için tam bir eğlence haline gelir. Yani bir bakıma, bu davranış “Hadi benimle ilgilen!” çağrısıdır.

Kediler sıcak yerlere bayılır ve poşetler onların sıcaklığı hissetmesine yardımcı olabilir.

Kediler sıcak yerlere bayılır ve poşetler onların sıcaklığı hissetmesine yardımcı olabilir.

Plastik malzemenin ısıyı tutma özelliği, kedinizin o poşeti bir nevi sıcak su torbası gibi görmesine neden olur. Ancak poşetlerle oynarken kedinizi yalnız bırakmamak önemlidir; poşetin içine sıkışma veya parçalarını yutma riski her zaman vardır.

Yani kedilerin poşet aşkı; biraz merak, biraz eğlence, biraz da içgüdülerinin karışımı diyebiliriz. Poşetlerle oynarken onlara göz kulak olmayı ihmal etmezseniz hem güvenli hem de keyifli bir oyun saatine dönüşebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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