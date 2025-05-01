Kediler Neden Yalnızca İnsanlara Miyavlar?
Kediler bazen durduk yere miyavladığında çoğumuz şaşırırız. Özellikle de yanında başka bir kedi varken sessiz kalıp, bize seslenmelerine anlam veremeyiz. Evde bizi karşılayan minik miyavlar aslında bir mesaj taşır. Bunu sadece insanlar için yaptıklarını bilmek ilginç değil mi? İşte bu sevimli sesin ardındaki gerçekler düşündüğümüzden daha derin. Gelin bakalım...
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Kediler sadece insanlara mı miyavlar?
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Kediniz miyavladığında aslında size ne anlatmak istediğini anlamak mümkün ama biraz dikkat gerek.
Uzmanlara göre kediler, zamanla miyavlamayı bir tür manipülasyon aracı olarak öğrenir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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