Kediler Neden Yalnızca İnsanlara Miyavlar?

Evinize ilk geldiğinde küçük bir yavru olan kediniz, miyavlayarak ilginizi çekmeyi başardıysa, bu davranışı ilerleyen yıllarda da devam ettirir. Vahşi ataları ses yerine koku ve işaretlerle iletişim kurarken, ev kedileri bizim sınırlı koku algımızı fark edip seslenmeyi tercih etmeye başladı.

Bu yüzden bugün kediler, sabah sizi uyandırırken, işten yorgun geldiğinizde ya da dikkatinizi çekmek istediklerinde gözünüzün içine bakarak miyavlar. Onlar için bu, adeta insan diliyle konuşmaya çalışmak gibi diyebiliriz.