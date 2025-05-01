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Kediler Neden Yalnızca İnsanlara Miyavlar?

Kediler Neden Yalnızca İnsanlara Miyavlar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.05.2025 - 15:18

Kediler bazen durduk yere miyavladığında çoğumuz şaşırırız. Özellikle de yanında başka bir kedi varken sessiz kalıp, bize seslenmelerine anlam veremeyiz. Evde bizi karşılayan minik miyavlar aslında bir mesaj taşır. Bunu sadece insanlar için yaptıklarını bilmek ilginç değil mi? İşte bu sevimli sesin ardındaki gerçekler düşündüğümüzden daha derin. Gelin bakalım...

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Kediler sadece insanlara mı miyavlar?

Kediler sadece insanlara mı miyavlar?

Evet, kediler miyavlarını yalnızca bize saklar. Kediler genellikle birbirine miyavlamaz, aralarındaki iletişimi vücut diliyle kurarlar. Bir kedi yavruyken annesine ihtiyaç duyduğunda miyavlar ve bu alışkanlık zamanla azalır.

Fakat evde büyüyen kediler, insanı bir nevi tüysüz ebeveyni gibi görür ve yetişkinlikte de bu sesi kullanmayı sürdürür. Yani miyav, kedilerin insanlarla iletişim kurmak için geliştirdiği özel bir dildir.

Kediniz miyavladığında aslında size ne anlatmak istediğini anlamak mümkün ama biraz dikkat gerek.

Kediniz miyavladığında aslında size ne anlatmak istediğini anlamak mümkün ama biraz dikkat gerek.

Mesela saat akşama yaklaşıyorsa ve mama kabı boşsa bu miyav bir yemek çağrısıdır, kapının önünde miyavlıyorsa dışarı çıkmak istiyordur. Bazı kediler, farklı durumlar için farklı miyavlar geliştirir; hatta bazıları, sizinle adeta sohbet eder ve bir şey söylediğinizde karşılık verir. Kedilerin bizden beklediği, seslerine kulak verip neye ihtiyaç duyduklarını anlamamızdır çünkü onlar, kendi aralarında vücut diliyle iletişim kurar ama bizden istediklerini anlatmak için seslerini kullanır.

Uzmanlara göre kediler, zamanla miyavlamayı bir tür manipülasyon aracı olarak öğrenir.

Uzmanlara göre kediler, zamanla miyavlamayı bir tür manipülasyon aracı olarak öğrenir.

Evinize ilk geldiğinde küçük bir yavru olan kediniz, miyavlayarak ilginizi çekmeyi başardıysa, bu davranışı ilerleyen yıllarda da devam ettirir. Vahşi ataları ses yerine koku ve işaretlerle iletişim kurarken, ev kedileri bizim sınırlı koku algımızı fark edip seslenmeyi tercih etmeye başladı. 

Bu yüzden bugün kediler, sabah sizi uyandırırken, işten yorgun geldiğinizde ya da dikkatinizi çekmek istediklerinde gözünüzün içine bakarak miyavlar. Onlar için bu, adeta insan diliyle konuşmaya çalışmak gibi diyebiliriz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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