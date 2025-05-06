Kağıt Kesiği Neden Bu Kadar Çok Canımızı Acıtır?
Sayfayı çevirirken bir anda parmağınızı kesip yerinizden sıçradığınız oldu mu? Küçücük bir çizik, beklenmedik bir acıyla can yakar. O an neden bu kadar sızladığını düşünür, şaşırırsınız. Kağıt kesiği deyip geçmek kolay ama işin aslı bambaşka. Nedenini öğrendiğinizde bir dahaki sefere dikkatle çevireceğiniz kesin! Gelin bakalım...
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Parmaklarımız acıya fazlasıyla duyarlı!
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Kağıdın yüzeyi, düşündüğünüzden çok daha yırtıcı!
Kağıt kesiğini nasıl çabucak iyileştirirsiniz?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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