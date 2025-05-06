Kağıt Kesiği Neden Bu Kadar Çok Canımızı Acıtır?

Parmaklarımızda, 'mekanik nosiseptör' adı verilen ve hücre hasarına karşı hassas olan sinir hücreleri bolca bulunur. Bu sinirler, özellikle basınç, kesik ya da delici temaslar sonucu harekete geçer ve beynimize acil bir sinyal yollar. Dahası; kağıtta kullanılan bazı kimyasal maddeler, ciltte kaşınma hissi de yaratabilir ve bu da rahatsızlığı daha da artırır.

Bütün bu sinyaller, omuriliğimizden geçip beynimizdeki dokunma ve ağrı hissinden sorumlu bölge olan somatik duyu korteksine ulaşır. Parmaklar ve eller, bu kortekste oldukça geniş bir alan kapladığı için de algılanan acı seviyesi yüksek olur.