Neden Atları Süvari Hayvanı Olarak Kullandık da Zebraları Kullanmadık?

Zebralar her zaman atların Afrika’daki kuzeni olarak görülse de doğaları gereği tamamen farklı bir mizaca sahipler. Atlar, binlerce yıl önce evcilleştirilirken, insanlarla iş birliğine daha yatkın olmaları önemli bir avantaj sağladı. Oysa zebralar, oldukça agresif ve saldırgan bir yapıya sahip.

Isırmaya meyilli olmaları, arka ayaklarıyla tekme atma reflekslerinin güçlü olması ve korkuya verdikleri yoğun tepkiler, onları binicilik için tam bir kabusa dönüştürüyor. Üstelik zebra sürülerinde, bizim “alfa” diye bildiğimiz bir hiyerarşi yok; liderlik anne ve babalarda, yani üreyen çiftlerde. Bu da demek oluyor ki zebralar bir sürüde güç yarışı yapmaz, bir lidere itaat etmez, sadece aile düzeniyle hareket ederler.