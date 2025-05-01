Ortalığı Alevlendiren Soruya Uzmanlardan Yanıt Geldi: 100 Adam 1 Gorili Yener mi?

Vahşi yaşam biyoloğu Kaleb (@cowboyKal3b), bu tartışmaya bilimsel bir bakış getirdi. Ortalama bir erkek gorilin 135-180 kilo ağırlığında olduğunu ve neredeyse düzenli spor yapan bir insandan 4-5 kat güçlü olduğunu belirtti. Ancak bu, 100 kişiye karşı koyabileceği anlamına gelmiyor çünkü uzman, 30-40 kişilik bir grubun bile bir gorili alt edebileceğini düşünüyor. Ayrıca Kaleb, gorillerin böyle bir kalabalık karşısında doğada kaçmayı tercih edeceğini de ekliyor.

Dian Fossey Goril Fonu Başkanı Tara Stoinski’ye göre goriller güçlü çene kasları ve kalın derisiyle bir insanı kolayca yere serebilir ama 100 kişiye karşı durmak başka bir mesele. Stoinski, insanların strateji ve eşgüdümle hareket etmesi halinde gorilin dezavantajlı kalacağını belirtiyor. Yani birkaç kişiyi alt etmek goril için kolay olabilir ama dört bir yandan kuşatıldığında yorulması kaçınılmaz.