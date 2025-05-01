Ortalığı Alevlendiren Soruya Uzmanlardan Yanıt Geldi: 100 Adam 1 Gorili Yener mi?
Son günlerde internette karşımıza sıkça çıkan bu tartışma birçok kişiyi heyecanlandırıyor. Bir yanda yaklaşık 180 kiloluk dev bir goril, diğer yanda ise 100 kişilik bir insan ordusu var. Üstelik sosyal medyada bu konuda fikir beyan etmeyen neredeyse kalmadı. Bazısı gorillerin gücüne hayran kalırken, bazısı insan taktiklerinin kazanacağını düşünüyor. İşin ilginci, uzmanlar bile bu konuda iki yönlü açıklamalar yapıyor.
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Bu garip tartışma nasıl başladı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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