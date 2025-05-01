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Ortalığı Alevlendiren Soruya Uzmanlardan Yanıt Geldi: 100 Adam 1 Gorili Yener mi?

Ortalığı Alevlendiren Soruya Uzmanlardan Yanıt Geldi: 100 Adam 1 Gorili Yener mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.05.2025 - 11:07

Son günlerde internette karşımıza sıkça çıkan bu tartışma birçok kişiyi heyecanlandırıyor. Bir yanda yaklaşık 180 kiloluk dev bir goril, diğer yanda ise 100 kişilik bir insan ordusu var. Üstelik sosyal medyada bu konuda fikir beyan etmeyen neredeyse kalmadı. Bazısı gorillerin gücüne hayran kalırken, bazısı insan taktiklerinin kazanacağını düşünüyor. İşin ilginci, uzmanlar bile bu konuda iki yönlü açıklamalar yapıyor.

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Bu garip tartışma nasıl başladı?

Bu garip tartışma nasıl başladı?

Aslında bu sorunun fitilini sosyal medyada bir kullanıcı ateşledi ve kısa sürede ortalık karıştı. X platformunda @DreamChasnMike adlı kullanıcı, 100 kararlı insanın bir gorillayı yenebileceğini iddia etti. Ardından olay büyüdü, ünlü YouTuber MrBeast bile sohbete katılıp 100 kişiyi toplamayı teklif etti. Elon Musk da geri durmadı ve mücadeleye katılabileceğini açıkladı. Kısacası, internet alemi bir anda bu absürt senaryoyla çalkalanmaya başladı.

Uzmanlar bu konuda ne düşünüyor?

Uzmanlar bu konuda ne düşünüyor?

Vahşi yaşam biyoloğu Kaleb (@cowboyKal3b), bu tartışmaya bilimsel bir bakış getirdi. Ortalama bir erkek gorilin 135-180 kilo ağırlığında olduğunu ve neredeyse düzenli spor yapan bir insandan 4-5 kat güçlü olduğunu belirtti. Ancak bu, 100 kişiye karşı koyabileceği anlamına gelmiyor çünkü uzman, 30-40 kişilik bir grubun bile bir gorili alt edebileceğini düşünüyor. Ayrıca Kaleb, gorillerin böyle bir kalabalık karşısında doğada kaçmayı tercih edeceğini de ekliyor.

Dian Fossey Goril Fonu Başkanı Tara Stoinski’ye göre goriller güçlü çene kasları ve kalın derisiyle bir insanı kolayca yere serebilir ama 100 kişiye karşı durmak başka bir mesele. Stoinski, insanların strateji ve eşgüdümle hareket etmesi halinde gorilin dezavantajlı kalacağını belirtiyor. Yani birkaç kişiyi alt etmek goril için kolay olabilir ama dört bir yandan kuşatıldığında yorulması kaçınılmaz.

Gerçekten mümkün mü yani?

Gerçekten mümkün mü yani?

Kaleb’e göre insanlar böyle bir durumda gorilin yüz, boyun, iç organları veya kasık bölgesine odaklanmalı ve hayati bir arteri hedeflemeli. Ancak tüm bunlar kulağa teorik gelse de uzmanlar, olayın ciddiyetinin altını çiziyor. 100 kişiden oluşan bir kalabalıkta panik ve korku yüzünden dağılma, kaçış ve kaos yaşanması neredeyse kaçınılmaz.

Michigan Üniversitesi’nden primat uzmanı Stacy Rosenbaum’a göre goriller genellikle sakin ve ailelerine bağlıdır, ancak tehdit edildiklerinde geri adım atmazlar. Yine de goriller dayanıklılık konusunda insanlar kadar iyi değiller ve çabuk yorulabiliyorlar. Rosenbaum, eğer insanlar gruplar halinde saldırırsa gorilin bir süre dayanabileceğini ama uzun vadede yorgun düşeceğini söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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