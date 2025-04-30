30 Dakika Toprağın Altında Kalan Kadın Hayatta Kalmasını Sağlayan Şeyi Açıkladı
Yeni bir işe başlamışsın, yedinci günündesin ve her şey gayet sıradan ilerliyor derken bir anda yerin altındasın. Gözünü açsan karanlık, kolunu oynatsan mümkün değil. Nefes almaya çalışıyorsun ama her şey çok dar, çok ağır. O an ne yaparsın? Çoğu insan panikler, ama Ashley tam tersini yaptı ve belki de sadece bu yüzden hala hayatta. Gelin neler yaşadığına onun sözlerinden bakalım...
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Her şey, işe başladıktan sadece yedi gün sonra oldu.
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O sakinlik olmasaydı, şimdi yaşamıyor olabilirdi.
Kurtarıldığında, hasarın boyutu yeni ortaya çıktı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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