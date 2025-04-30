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30 Dakika Toprağın Altında Kalan Kadın Hayatta Kalmasını Sağlayan Şeyi Açıkladı

30 Dakika Toprağın Altında Kalan Kadın Hayatta Kalmasını Sağlayan Şeyi Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2025 - 18:16

Yeni bir işe başlamışsın, yedinci günündesin ve her şey gayet sıradan ilerliyor derken bir anda yerin altındasın. Gözünü açsan karanlık, kolunu oynatsan mümkün değil. Nefes almaya çalışıyorsun ama her şey çok dar, çok ağır. O an ne yaparsın? Çoğu insan panikler, ama Ashley tam tersini yaptı ve belki de sadece bu yüzden hala hayatta. Gelin neler yaşadığına onun sözlerinden bakalım...

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Her şey, işe başladıktan sadece yedi gün sonra oldu.

Her şey, işe başladıktan sadece yedi gün sonra oldu.

Ashley Piccirilli, Massachusetts’te bir inşaatta çalışmaya başlamıştı. Görevi, yaklaşık 3 ila 4 metre derinlikte bir çukurda kanalizasyon borusu yerleştirmekti. İşte tam o sırada yani 2021 yılında, o çukur çöktü ve Ashley'nin üzerine tonlarca toprak yığıldı. Ashley, o anları 'Solumdan başlayarak üstüme doğru gelen toprağın sesi hala kulaklarımda' diye anlattı.

Hareket edemiyor, sadece çok kısıtlı şekilde nefes alabiliyordu ve dış dünyayla tüm bağlantısı kesilmişti. Bu kadar sakin kalabilmesinin ardında ise yıllar önce aldığı askeri eğitim vardı.

O sakinlik olmasaydı, şimdi yaşamıyor olabilirdi.

O sakinlik olmasaydı, şimdi yaşamıyor olabilirdi.

Ashley, yaşadığı şeyin birçok insanın kabusu olduğunu söylüyor ama o an geldiğinde içgüdüsel olarak sakin kalmayı seçtiğini belirtiyor. Panikleseydi, nefes almaya çalışırken daha büyük bir tehlike yaşayacağını, hatta ölebileceğini düşünüyor. 

O anda bir akciğeri çoktan çökmüştü bile, ama kendisi bunun farkında değildi. Vücudundaki baskıya rağmen odaklandığı tek şey, kurtarılacağına olan inancıydı. Duruşu hem fiziksel direncini hem de hayatta kalma şansını artırdı.

Kurtarıldığında, hasarın boyutu yeni ortaya çıktı.

Kurtarıldığında, hasarın boyutu yeni ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırıldığında durumun düşündüğünden çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Sol tarafındaki tüm kaburgalar kırılmıştı, sağ tarafında da bir kaburga çatlağı vardı. Köprücük kemiği kırılmış, dalağı alınmış, karaciğerinin yaklaşık %20’si zarar görmüştü.

Ayrıca hayati bir damarda büyük bir delik bulunuyordu. Ashley’nin göğüs kemiği ve diyaframı yeniden yapılandırıldı. Yaklaşık bir ay hastanede kaldı, sonrasında ise tam bir yıl süren zorlu bir iyileşme sürecine girdi. Onu tedavi eden cerrahlardan Dr. Kramer’a göre, Ashley’nin süreci atlatmasında sadece fiziksel gücü değil, hayata olan olumlu bakışı da çok etkiliydi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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