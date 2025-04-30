30 Dakika Toprağın Altında Kalan Kadın Hayatta Kalmasını Sağlayan Şeyi Açıkladı

Ashley Piccirilli, Massachusetts’te bir inşaatta çalışmaya başlamıştı. Görevi, yaklaşık 3 ila 4 metre derinlikte bir çukurda kanalizasyon borusu yerleştirmekti. İşte tam o sırada yani 2021 yılında, o çukur çöktü ve Ashley'nin üzerine tonlarca toprak yığıldı. Ashley, o anları 'Solumdan başlayarak üstüme doğru gelen toprağın sesi hala kulaklarımda' diye anlattı.

Hareket edemiyor, sadece çok kısıtlı şekilde nefes alabiliyordu ve dış dünyayla tüm bağlantısı kesilmişti. Bu kadar sakin kalabilmesinin ardında ise yıllar önce aldığı askeri eğitim vardı.