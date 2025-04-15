Kuzey Kore’ye 30 Kez Giden İngiliz Kadın, Turistlerin Ülke Hakkında Neleri Yanlış Bildiğini Anlattı

Zoe’nin en ilginç gözlemlerinden biri de kültürel farklara dair. Pyongyang sokaklarında yürümek isteyen turistlere, yerel halk şaşkınlıkla yaklaşabiliyor çünkü onlar için şehir içi otobüs gibi hizmetler yıllar içinde inşa edilmiş bir gurur kaynağı. Oysa yabancıların amacı yürümek, çevreyi hissetmek ve şehirle birebir temas kurmak oluyor.

İşte bu gibi küçük farklılıklar bile, Zoe’nin anlatmak istediği o 'insani yüz'ün bir parçası.