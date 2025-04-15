Kuzey Kore’ye 30 Kez Giden İngiliz Kadın, Turistlerin Ülke Hakkında Neleri Yanlış Bildiğini Anlattı
Kuzey Kore denince akla gelen ilk şeyler ne yazık ki çoğu zaman olumsuz oluyor. Baskıcı rejim, yasaklar, kapalı sınırlar derken orada yaşayan insanlara dair net bir fikir edinmek neredeyse imkansız hale geliyor. Ancak biri var ki yıllardır bu kalıpları kırmak için çabalıyor. Zoe Stephens adında 31 yaşında İngiliz bir tur rehberi, ülkeye tam 30 kez gitti ve hala da gitmeye devam ediyor. Anlattıklarına göre Kuzey Kore, düşündüğümüzden çok daha insani ve sıradan bir yer olabilir.
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"Orası sadece ‘kaçılmak istenen bir yer’ değil, sabah kahvesini içip saçını yaptıranların ülkesi."
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"Kuzey Kore’de insanlar, neden otobüse binmek istemediğimizi anlamıyor."
Pek tabii birçok insan Zoe'nin içeriklerini propaganda olarak görüyor.
Zoe'ye göre Kuzey Kore yalnızca yönetimden ibaret değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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