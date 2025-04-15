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Kuzey Kore’ye 30 Kez Giden İngiliz Kadın, Turistlerin Ülke Hakkında Neleri Yanlış Bildiğini Anlattı

Kuzey Kore’ye 30 Kez Giden İngiliz Kadın, Turistlerin Ülke Hakkında Neleri Yanlış Bildiğini Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 20:35

Kuzey Kore denince akla gelen ilk şeyler ne yazık ki çoğu zaman olumsuz oluyor. Baskıcı rejim, yasaklar, kapalı sınırlar derken orada yaşayan insanlara dair net bir fikir edinmek neredeyse imkansız hale geliyor. Ancak biri var ki yıllardır bu kalıpları kırmak için çabalıyor. Zoe Stephens adında 31 yaşında İngiliz bir tur rehberi, ülkeye tam 30 kez gitti ve hala da gitmeye devam ediyor. Anlattıklarına göre Kuzey Kore, düşündüğümüzden çok daha insani ve sıradan bir yer olabilir.

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"Orası sadece ‘kaçılmak istenen bir yer’ değil, sabah kahvesini içip saçını yaptıranların ülkesi."

"Orası sadece ‘kaçılmak istenen bir yer’ değil, sabah kahvesini içip saçını yaptıranların ülkesi."

Zoe, 2016 yılından bu yana Britanya, Almanya, Hollanda ve Avustralya’dan gelen onlarca yabancı turiste Kuzey Kore’yi gezdirmiş. Rehberlik yaptığı turlarda, başkent Pyongyang’da kahve içmeyi, saç yaptırmayı ve kırsalda yürüyüşe çıkmayı en keyifli aktiviteler arasında sayıyor. 

Bu anlattıkları bazılarına fazla rahat ya da iyi gösterilmiş gibi gelse de Zoe’ye göre aslında sadece insanların orada da gündelik hayatlarını sürdürdüğünü kabul etmek gerekiyor. Elbette her şey serbest değil; turistlerin yanlarında her zaman iki rehber oluyor, Kim Jong-un’un heykellerine saygısız fotoğraf çekmek yasak ve askeri bölgeleri görüntülemek kesinlikle kurallar dışı. Ancak tüm bu sınırlamalara rağmen Zoe, orada kendini hiçbir zaman tehlikede hissetmediğini ve yıllar içinde birçok dost edindiğini söylüyor.

"Kuzey Kore’de insanlar, neden otobüse binmek istemediğimizi anlamıyor."

"Kuzey Kore’de insanlar, neden otobüse binmek istemediğimizi anlamıyor."

Zoe’nin en ilginç gözlemlerinden biri de kültürel farklara dair. Pyongyang sokaklarında yürümek isteyen turistlere, yerel halk şaşkınlıkla yaklaşabiliyor çünkü onlar için şehir içi otobüs gibi hizmetler yıllar içinde inşa edilmiş bir gurur kaynağı. Oysa yabancıların amacı yürümek, çevreyi hissetmek ve şehirle birebir temas kurmak oluyor. 

İşte bu gibi küçük farklılıklar bile, Zoe’nin anlatmak istediği o 'insani yüz'ün bir parçası.

Pek tabii birçok insan Zoe'nin içeriklerini propaganda olarak görüyor.

Pek tabii birçok insan Zoe'nin içeriklerini propaganda olarak görüyor.

TikTok’ta paylaştığı videolarda Kuzey Kore’deki yaşamı gösteren Zoe, sık sık 'propaganda yapıyorsun' suçlamalarıyla karşılaşıyor. Hatta bazı kullanıcılar, onun içeriklerini doğrudan sistemin bir uzantısı olarak görüyor. 

Ancak Zoe, bu tepkilerin büyük ölçüde insanların Kuzey Kore’ye dair hep kötü bir şeyler görmek istemesinden kaynaklandığını düşünüyor. “Ben bu ülkeyi övmeye çalışmıyorum ama negatif olmayan bir tarafını göstermeye çalışınca hemen kötü niyetli ilan ediliyorsunuz.” diyor. 

Kuzey Kore'den ayrıldığında arkadaşlarıyla iletişim kurmasının neredeyse imkansız olduğunu da belirten Zoe, propaganda suçlamalarını reddediyor.

Zoe'ye göre Kuzey Kore yalnızca yönetimden ibaret değil.

Zoe'ye göre Kuzey Kore yalnızca yönetimden ibaret değil.

Orada da bizler gibi kahkahalar atan, yürüyen, saçını kestiren ve hayatına memnun devam eden insanların olduğunu belirten Zoe, kimsenin bu gerçeğe inanmak istemediğini belirtiyor.

Peki sizce Zoe gerçekten doğruyu söylüyor olabilir mi yoksa hepsi propagandanın parçası mı? Söz sizde!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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